Экс-вингер «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани покинет «Адана Демирспор» по окончании сезона

37-летний вингер турецкого клуба «Адана Демирспор» Луиш Нани покинет команду по окончании сезона.

«Луиш Нани покидает команду по обоюдному согласию. Спасибо за то, что дали нашему клубу. Желаем успехов в Вашей карьере», — сообщает пресс-служба турецкого клуба в социальной сети X (ранее Twitter).

Нани выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2007 по 2014 год. За это время португалец провёл за клуб 230 матчей, забил 41 гол и отдал 71 передачу.

Португальский футболист провёл в сезоне-2023/2024 за «Адана Демирспор» 34 матча во всех турнирах и сумел отметиться четырьмя голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость игрока, по данным известного интернет-портала Transfermarkt, — € 275 тыс.