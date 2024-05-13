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Ташуев: не согласен, что спартаковского футбола больше нет

Ташуев: не согласен, что спартаковского футбола больше нет
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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о стиле футбола московского «Спартака». По его словам, стиль красно-белых — это быстрый, комбинационный и креативный футбол. В то же время Ташуев отметил, что «Спартак» подбирает игроков, не соответствующих своему стилю.

«Не согласен, что спартаковского футбола больше нет. Я считаю, что есть стиль «Спартака» — это короткие и средние передачи с подстройками, стенками, вбеганиями, хорошими индивидуальными действиями, рывками в штрафную площадь, креативной составляющей. Смотрибельный футбол, радующий глаз.

Я приходил в «Факел», «Ахмат» и сразу ставил свой футбол. Это мой стиль, я не могу по-другому играть. Но футболистов тоже надо по стилистике подбирать. И в этом тоже проблема «Спартака»: не думаю, что они подбирают игроков по стилю», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

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