Канчельскис: серебро «Монако» во Франции очень важно для Головина и России

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Конечно, рад за Головина, что он стал серебряным призёром Франции. Головин молодец, поздравляю его. Теперь надеемся на золотые медали. Это серебро очень важно для Головина и России. Маленькими шагами нужно возвращаться в Европу, уже нужны не товарищеские игры, а официальные.

Любой наш спортсмен, который выступает за пределами России, это очень важно. Если мы побеждаем там, то это говорит о том, что всё нормально, мы идём в правильном направлении и нужно побольше наших игроков за границей, которые развивали бы российский футбол.

Надо самого Головина спрашивать о переходе в другой европейский клуб. «Монако» — это «Монако». Клуб играл в Лиге чемпионов и будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Это клуб, который ведёт борьбу за чемпионство во Франции, которая входит в топ-5 чемпионатов Европы. Это великолепный клуб. Я играл против «Монако» и был в Монако. Поэтому от добра добра не ищут», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.