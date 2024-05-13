Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Тюкавин своими голевыми действиями принёс «Динамо» 30 очков, это лучший результат в РПЛ

Результативные действия 21-летнего нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в текущем сезоне РПЛ принесли команде наибольшее количество очков среди всех футболистов остальных клубов, сообщает Opta Sports.

Футболист отметился 15 забитыми мячами и сделал девять ассистов, благодаря которым бело-голубые набрали 30 очков в чемпионате.

Второй показатель — у 24-летнего крайнего нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова. Его шесть голов и 15 результативных передач принесли железнодорожникам 20 очков.

Замыкает топ-3 рейтинга 23-летний полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. «Краснодар» благодаря его 13 баллам по системе «гол+пас» заработал 17 очков.

Напомним, в чемпионате России лидирует московское «Динамо». Команда Марцела Лички опережает «Зенит» на два очка.