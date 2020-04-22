ВЭБ окончательно выкупил ЦСКА. Что это значит

У ЦСКА официально сменился владелец. Им стал ВЭБ (российская государственная корпорация развития, государственный инвестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики и на 100% принадлежащая Российской Федерации). Об этой сделке стало известно ещё в декабре. Сегодня она завершена.

Он зажигал в ЦСКА 2000-х, а сейчас нашёл неожиданную работу Дуду сменил экипировку на пиджак.

Эта сделка была необходима Гинеру. ЦСКА продажей акций ВЭБу погасил свои долги перед госкорпорацией

«Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ закрыла сделку по приобретению 77,63% акций ЦСКА в рамках конвертации долга клуба, сообщила пресс-служба «армейцев». Таким образом, долговые обязательства клуба перед госкорпорацией полностью погашены, а ВЭБ.РФ стал основным владельцем ЦСКА».

Также на собрании акционеров был сформирован новый совет директоров клуба. В него вошли четыре представителя ВЭБ.РФ: Максим Орешкин, Игорь Краснов, Александр Чеботарёв и Александр Плутник. От АО ПФК ЦСКА в новый совет директоров вошли президент клуба Евгений Гинер и генеральный директор клуба Роман Бабаев, а также генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Ранее основным владельцем ЦСКА традиционно считался президент клуба Евгений Гинер. Он – конечный бенефициар британской компании Bluecastle Enterprises Limited, которая согласно отчёту за 2018 год, владела 100% АО «ПФК ЦСКА».

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Долг ЦСКА перед ВЭБом возник из-за строительства стадиона

В 2012 году ВЭБ одобрил московскому клубу кредит на строительство нового стадиона и делового центра. Спустя четыре года корпорация сообщила, что вложила в проект $ 240 млн, а Евгений Гинер оценил строительство арены в $ 350 млн. Тогда же президент ЦСКА заявил, что залогом по кредиту будут «стадион, права на клуб и всё, чем владеет ЦСКА». Ещё через год стороны подписали соглашение, после чего новый спортивный объект переименовали в «ВЭБ Арену».

Как сейчас выглядят игроки ЦСКА, сенсационно выбившие «Барселону» из ЛЧ в 1992 году Один работает водителем автобуса, другой — на заводе. Жизнь после футбола сложилась не у всех.

Судя по всему, доходы от спортивного комплекса оказались не так велики, как ожидалось в клубе. Плюс в прессе не раз писали о проблемах Гинера с его бизнесом на Украине после начала событий в Крыму. Как следует из отчётности Bluecastle Enterprises, на конец 2018 года у группы имелись долгосрочные банковские кредиты на 241 млн евро. Годом ранее этот показатель составлял 261 млн. Всё это время в прессе появлялась информация о том, что Гинер ищет для клуба инвестора или покупателя.

В этот период ЦСКА хорошо помог Алишер Усманов, посодействовав клубу с выкупом Николы Влашича у «Эвертона» за 15,7 млн евро: помог договориться о выгодной для «армейцев» рассрочке платежей. Усманов дружит с президентом «Эвертона».

ЦСКА станет государственным клубом. Но лишь на время?

В декабре председатель ВЭБ Игорь Шувалов говорил именно так. По его словам, ВЭБ вместе с ЦСКА и Российским фондом прямых инвестиций ищет новых стратегических инвесторов для московского клуба. Привлечь инвесторов компания планирует в период от одного до трёх лет.

«По сути, переход 77,63% акций ПФК ЦСКА в ВЭБ.РФ — это решение проблемы долга клуба, который связывал ему руки и не позволял инвестировать в развитие. Так что это поддержка клуба в непростой экономической ситуации. Подчеркну, никаких кардинальных перемен в футбольном менеджменте или смены курса в связи с этой сделкой у ЦСКА не произойдёт», — сказал Шувалов пресс-службе ЦСКА по завершению сделки.

Скорее всего, что понимать это надо следующим образом. Долг закрыт, поиск инвестора идёт и больших инвестиций от ВЭБа клубу ждать не стоит. Если только под Лигу чемпионов, но в неё ещё надо попасть.

Останется ли в клубе Евгений Гинер и кто будет реально им управлять

По словам Шувалова, Гинер сохранит за собой управление клубом и задачи перед ЦСКА будут ставиться по-прежнему высокие.

«Мы продолжим строительство команды, которая сможет решать самые большие задачи. И я уверен, что, имея таких преданных болельщиков и такого мощного и надёжного партнёра, клуб в скором будущем вернёт себе лидирующие позиции в российском футболе», — приводит слова Гинера пресс-служба ЦСКА.