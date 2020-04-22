ВЭБ окончательно выкупил ЦСКА. Что это значит

У ЦСКА официально сменился владелец. Им стал ВЭБ (российская государственная корпорация развития, государственный инвестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики и на 100% принадлежащая Российской Федерации). Об этой сделке стало известно ещё в декабре. Сегодня она завершена.
Эта сделка была необходима Гинеру. ЦСКА продажей акций ВЭБу погасил свои долги перед госкорпорацией
«Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ закрыла сделку по приобретению 77,63% акций ЦСКА в рамках конвертации долга клуба, сообщила пресс-служба «армейцев». Таким образом, долговые обязательства клуба перед госкорпорацией полностью погашены, а ВЭБ.РФ стал основным владельцем ЦСКА».
Также на собрании акционеров был сформирован новый совет директоров клуба. В него вошли четыре представителя ВЭБ.РФ: Максим Орешкин, Игорь Краснов, Александр Чеботарёв и Александр Плутник. От АО ПФК ЦСКА в новый совет директоров вошли президент клуба Евгений Гинер и генеральный директор клуба Роман Бабаев, а также генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.
Ранее основным владельцем ЦСКА традиционно считался президент клуба Евгений Гинер. Он – конечный бенефициар британской компании Bluecastle Enterprises Limited, которая согласно отчёту за 2018 год, владела 100% АО «ПФК ЦСКА».
Долг ЦСКА перед ВЭБом возник из-за строительства стадиона
В 2012 году ВЭБ одобрил московскому клубу кредит на строительство нового стадиона и делового центра. Спустя четыре года корпорация сообщила, что вложила в проект $ 240 млн, а Евгений Гинер оценил строительство арены в $ 350 млн. Тогда же президент ЦСКА заявил, что залогом по кредиту будут «стадион, права на клуб и всё, чем владеет ЦСКА». Ещё через год стороны подписали соглашение, после чего новый спортивный объект переименовали в «ВЭБ Арену».
Судя по всему, доходы от спортивного комплекса оказались не так велики, как ожидалось в клубе. Плюс в прессе не раз писали о проблемах Гинера с его бизнесом на Украине после начала событий в Крыму. Как следует из отчётности Bluecastle Enterprises, на конец 2018 года у группы имелись долгосрочные банковские кредиты на 241 млн евро. Годом ранее этот показатель составлял 261 млн. Всё это время в прессе появлялась информация о том, что Гинер ищет для клуба инвестора или покупателя.
В этот период ЦСКА хорошо помог Алишер Усманов, посодействовав клубу с выкупом Николы Влашича у «Эвертона» за 15,7 млн евро: помог договориться о выгодной для «армейцев» рассрочке платежей. Усманов дружит с президентом «Эвертона».
ЦСКА станет государственным клубом. Но лишь на время?
В декабре председатель ВЭБ Игорь Шувалов говорил именно так. По его словам, ВЭБ вместе с ЦСКА и Российским фондом прямых инвестиций ищет новых стратегических инвесторов для московского клуба. Привлечь инвесторов компания планирует в период от одного до трёх лет.
«По сути, переход 77,63% акций ПФК ЦСКА в ВЭБ.РФ — это решение проблемы долга клуба, который связывал ему руки и не позволял инвестировать в развитие. Так что это поддержка клуба в непростой экономической ситуации. Подчеркну, никаких кардинальных перемен в футбольном менеджменте или смены курса в связи с этой сделкой у ЦСКА не произойдёт», — сказал Шувалов пресс-службе ЦСКА по завершению сделки.
Скорее всего, что понимать это надо следующим образом. Долг закрыт, поиск инвестора идёт и больших инвестиций от ВЭБа клубу ждать не стоит. Если только под Лигу чемпионов, но в неё ещё надо попасть.
Останется ли в клубе Евгений Гинер и кто будет реально им управлять
По словам Шувалова, Гинер сохранит за собой управление клубом и задачи перед ЦСКА будут ставиться по-прежнему высокие.
«Мы продолжим строительство команды, которая сможет решать самые большие задачи. И я уверен, что, имея таких преданных болельщиков и такого мощного и надёжного партнёра, клуб в скором будущем вернёт себе лидирующие позиции в российском футболе», — приводит слова Гинера пресс-служба ЦСКА.
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