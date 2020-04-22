Один работает водителем автобуса, другой — на заводе. Жизнь после футбола сложилась не у всех.

Как сейчас выглядят игроки ЦСКА, сенсационно выбившие «Барселону» из ЛЧ в 1992 году

28 лет назад ЦСКА добился одной из самых грандиозных побед в истории российского футбола. 4 ноября 1992 года московский клуб на «Камп Ноу» совершил сумасшедший камбэк в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Уступая 0:2, «армейцы» отгрузили три мяча в ворота каталонцев и выбили великую команду Йохана Круиффа из турнира. Вспоминаем героев того матча и рассказываем, как сложилась их судьба.

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Верхний ряд (слева направо): Гришин, Фокин, Харин, Машкарин, Бушманов, Сергеев. Нижний ряд: Гущин, Колотовкин, Малюков, Файзуллин, Колесников.

Дмитрий Харин

Тогда: вратарь ЦСКА, 24 года

Сейчас: тренер вратарей «Хемел Хемпстед Таун», 51 год

В матче с «Барселоной» Харин действовал уверенно и надёжно. Однако ничего противопоставить ударам Надаля и Бегиристайна не смог и пропустил два мяча. В декабре 1992 года голкипер переехал в Англию, где начал выступать за «Челси». Возвращаться в Россию вратарь не захотел, поэтому после окончания карьеры устроился тренером вратарей. Девять лет он отработал в «Лутон Таун» и один сезон в «Стивенидж». Сейчас Харин тренирует голкиперов в клубе 6-го дивизиона Англии «Хемел Хемпстед Таун».

Дмитрий Харин

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Сергей Колотовкин

Тогда: защитник ЦСКА, 27 лет

Сейчас: временно без работы, 54 года

На «Камп Ноу» защитник едва не спас ЦСКА от первого гола. Когда Надаль бил головой, Колотовкин стоял рядом со штангой. Выпрыгнув, он даже коснулся летящего мяча, но выбить его с ленточки не смог. Завершив карьеру, Сергей подался в тренеры. Работал в любительских клубах «Звезда», «Реутов», «Столица», а также в командах из Строгино и других районов СЗАО Москвы. Сейчас Колотовкин, как и многие другие тренеры любительских команд, без работы.

Сергей Колотовкин Фото: Из архива Андрея Тепло

Алексей Гущин

Тогда: защитник ЦСКА, 22 года

Сейчас: бизнесмен, 48 лет

Алексей Гущин занимал место в центре обороны в паре с Олегом Малюковым. Вместе они отразили не одну опасную атаку мощной «Барселоны» во главе с Бегиристайном, Стоичковым и Лаудрупом. Завершив карьеру, Гущин решил отдохнуть от футбола и открыл свой бизнес. Сейчас он работает в сфере юриспруденции, а в футбол играет для себя — в свободное время.

Алексей Гущин Фото: Из архива Алексея Гущина

Олег Малюков

Тогда: защитник ЦСКА, 27 лет

Сейчас: заместитель директора ДЮСШ ЦСКА, 55 лет

Против «Барселоны» Малюков отыграл все 90 минут. Защитник смотрелся довольно неплохо и практически не совершал ошибок. После ЦСКА футболист попробовал себя за границей — в израильском «Хапоэле Ирони», затем вернулся в Россию и провел один сезон во владимирском «Торпедо», а доигрывал защитник в белорусской «Славии». В 2001 году Малюков вернулся в ЦСКА в качестве тренера детских команд. После 9 лет работы в армейском клубе он получил повышение и стал директором академии. Однако в 2018 году на этом посту его сменил Олег Корнаухов. Малюков же стал его заместителем.

Олег Малюков Фото: Из архива Андрея Тепло

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Сергей Фокин

Тогда: защитник ЦСКА, 31 год

Сейчас: специалист по сборке агрегатов автомобилей на заводе «Фольксваген», 58 лет

На «Камп Ноу» Фокин ещё в первом тайме схлопотал предупреждение. Стенка, в которой защитник оказался крайним, не отошла на положенное расстояние, и судья продемонстрировал игроку жёлтую карточку. В 1993 году Фокин перебрался в немецкий «Айнтрахт», а после завершения карьеры остался в Германии. Отучился на токаря, но затем сменил профиль. Окончив специальные курсы в 2003 году, он устроился на завод «Фольксваген», где и трудится по сей день — специалистом по сборке агрегатов автомобиля в филиале, который специализируется на сборке рулевого управления. Возвращаться в футбол Фокин не планирует — «наслаждается свободой от сборов, тренировок, игр и стрессов».

Сергей Фокин Фото: Из архива Сергея Фокина

Евгений Бушманов

Тогда: полузащитник ЦСКА, 21 год

Сейчас: без работы, 48 лет

Евгений Бушманов забил первый из трёх голов ЦСКА в том матче. На 45-й минуте он ворвался в чужую штрафную площадь и вколотил мяч в ворота от перекладины. После завершения карьеры в 2003 году Бушманов начал тренировать юных футболистов: сначала в академии «Шинника», а затем «Сатурна». Позже бывшему игроку довелось поработать тренером во взрослой команде «Локомотива» и «Химок», а также в «Спартаке-2». В 2018 году Бушманов возглавил молодёжную сборную России, однако спустя всего лишь полтора года был уволен — команда не прошла отбор на Евро. Сейчас тренер ищет варианты для продолжения работы. Бушманов признаётся, что предложения ему поступают, но действительно интересных среди них нет.

Евгений Бушманов Фото: Из архива Евгения Бушманова

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Михаил Колесников

Тогда: полузащитник ЦСКА, 26 лет

Сейчас: водитель автобуса в академии «Локомотива», 53 года



В игре против «Барселоны» Михаил Колесников особо ничем на запомнился. На 74-й минуте главный тренер «армейцев» Геннадий Костылев сменил его на Василия Иванова. Отыграв в ЦСКА ещё два года, Колесников завершил карьеру. Позже он работал администратором в хоккейном клубе МВД и даже инспектором ГАИ. Сейчас бывший футболист трудится в академии «Локомотива» шофёром — возит юных игроков клуба на автобусе.

Михаил Колесников Фото: Из архива Андрея Тепло

Денис Машкарин

Тогда: полузащитник ЦСКА, 19 лет

Сейчас: селекционер академии ЦСКА, 46 лет

Машкарин сравнял счёт на «Камп Ноу». На 57-й минуте в падении хавбек замкнул головой подачу с углового. Окончив карьеру в 2006 году, он стал футбольным агентом. В течение пяти лет Машкарин помогал игрокам трудоустраиваться, а затем решил вернуться в ЦСКА. Пройдя испытательный срок, он устроился в селекционный отдел «армейского» клуба. Сейчас Машкарин занимается поиском в России юных талантов для академии ЦСКА.

Денис Машкарин Фото: Из архива Андрея Тепло

Александр Гришин

Тогда: полузащитник ЦСКА, 20 лет

Сейчас: тренер «Локомотива-Казанки», 48 лет



Матч против «Барселоны» Александр Гришин начал с первой минуты. Однако на поле он не провёл и тайма. Из-за неудачной игры полузащитника Костылев заменил его на Дмитрия Карсакова на 41-й минуте. Закончил карьеру Гришин в ростовском СКА в 2006 году, а спустя четыре года начал тренировать. Работал с детьми в академии ЦСКА, с «молодёжкой» «армейцев», со сборной России U19, юрмальским «Спартаком», а также был ассистентом Вадима Евсеева в «СКА Хабаровск». Вернувшись в Москву, Гришин стал тренером «Локомотива-Казанки», в котором работает до сих пор.

Александр Гришин

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Ильшат Файзуллин

Тогда: нападающий ЦСКА, 19 лет

Сейчас: главный тренер «Локомотива-Казанка», 47 лет

В том памятном матче Файзуллин отметился двумя голевыми передачами. В первом тайме он вывел Бушманова один на один с вратарём, а после перерыва сделал удачный прострел на Карсакова. После окончания карьеры бывший футболист устроился спортивным директором академии «Локомотива», однако на этой должности проработал всего три года. В 2018 году Файзуллин решился на серьёзные перемены и дебютировал в роли тренера — в «Бананце». Отработав в ереванском клубе сезон, он вернулся в Россию. С января нынешнего года Файзуллин тренирует «Локомотив-Казанка».

Ильшат Файзуллин

Олег Сергеев

Тогда: нападающий ЦСКА, 24 года

Сейчас: тренер «Динамо» Брянск, 52 года

В игре с «Барселоной» форвард смотрелся здорово и даже мог забить. В концовке матча Сергеев убежал от защитников и вышел один на один с голкипером Андони Субисарретой, который мгновение спустя парировал удар россиянина. Как и многие его одноклубники, после завершения карьеры Сергеев подался в тренеры. Сменив 8 клубов («Салют», ростовский СКА, «Нику», Авангард, «Локомотив-2», «Вардар», «Ротор» и «Химки»), он наработал себе 15-летний стаж. Сейчас бывший игрок ЦСКА работает помощником главного тренера брянского «Динамо» Александра Горбачёва.

Олег Сергеев Фото: Из архива Андрея Тепло

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Дмитрий Карсаков

Тогда: полузащитник ЦСКА, 20 лет

Сейчас: тренер ДЮФА ЦСКА, 48 лет



Хавбек блестяще вышел на замену на «Камп Ноу». Сначала после его подачи Машкарин забил второй гол ЦСКА, а затем сам Карсаков шикарным ударом пяткой вывел свою команду вперёд. Окончив профессиональную карьеру, Дмитрий устроился тренером в академию ЦСКА, из которой позже на год ушёл в академию «Локомотива». С июня 2019 года он работает старшим тренером в ДЮФА ЦСКА (франшизе академии ЦСКА. — Прим. «Чемпионата»). В академии Карсаков консультирует молодых специалистов и помогает им развиваться, а в свободное время гоняет в московской ветеранской любительской лиге за команду «Метеор».

Дмитрий Карсаков Фото: Из архива Андрея Тепло

Василий Иванов

Тогда: полузащитник ЦСКА, 22 года

Сейчас: генеральный директор «Химок», 50 лет

Сменивший Михаила Колесникова Василий Иванов провёл на поле всего лишь 16 минут. Поэтому ничем отметиться не успел. В 2006 году Иванов закончил карьеру, а спустя два года принял предложение спортивного директора «Локомотива» Дмитрия Баранника занять должность менеджера по селекции. Проработав в клубе несколько лет, он получил повышение и занял пост генерального директора «Локомотива-2». После расформирования команды в 2014 году Иванов стал директором Училища олимпийского резерва № 5 («Сатурн-Мастер»). А два года назад бывшего футболиста назначили генеральным директором подмосковного клуба «Химки», которым он руководит до сих пор.

Василий Иванов

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Геннадий Костылев

Тогда: главный тренер ЦСКА, 52 года

Сейчас: член комитета по этике РФС, 79 лет



К сожалению, после оглушительной победы над «Барселоной» подвиги ЦСКА под руководством Костылева в Лиге чемпионов закончились. В группе с «Рейнджерс», «Брюгге» и «Марселем» «армейцы» набрали всего лишь два очка благодаря двум ничейным результатам и заняли последнее место. После ухода из московского клуба Костылев тренировал юношескую сборную России, тульский «Арсенал», «Иртыш», «Торпедо-ЗИЛ», «Ротор», «Краснознаменск», «Титан», «Сатурн», «Сатурн-2» и молодёжку «Москвы», дважды возвращаясь в ЦСКА. В 2012 году тренер получил работу в академии «Динамо», однако после окончания однолетнего контракта соглашение со специалистом не продлили. Вскоре Костылёв кардинально сменил сферу деятельности и вошёл в совет комитета по этике в РФС, в котором состоит до сих пор.

Геннадий Костылев Фото: РИА Новости/fiz-bor.ru

Дмитрий Быстров

Тогда: защитник ЦСКА, 25 лет

Умер в 2005 году, в возрасте 37 лет

Дмитрий Быстров не участвовал в том матче, однако не рассказать о трагической судьбе игрока мы не могли. В Барселону основной защитник ЦСКА тогда даже не полетел — в аэропорт он прибыл подвыпившим. Пока руководство решало, как быть с нарушителем режима, Быстров вспылил и уехал домой. После завершения карьеры в 2001 году он тренировал любительскую команду «Пресня», «Обнинск» в ПФЛ и молодёжную команду серпуховского «Локомотива». В 2005 году Дмитрий скончался от воспаления лёгких.



«Он попал под дождь и сильно простудился. Его дважды пытались уложить в больницу, но Быстров уперся. Думал, дома оклемается. А когда в третий раз врачи приехали — он уже никого не узнавал. Всё-таки отвезли в больницу, и на следующий день умер», — вспоминал бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов.

Дмитрий Быстров