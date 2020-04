Он зажигал в ЦСКА-2000-х, а сейчас нашёл неожиданную работу

Вы же помните Дуду? Бразильский полузащитник отыграл в ЦСКА 3,5 года и по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Год назад футболист объявил о завершении карьеры. На тот момент ему было 35 лет.

За последний год Дуду нашёл новое призвание. Теперь он – финансовый стратег. Именно так он себя позиционирует в «инстаграме».

Фото: instagram.com/duducearensedc

Даже не обязательно знать португальский, чтобы понять суть. Все ясно по иконкам в описании. А если дословно, то вслед за «финансовый стратег» указано:

— Управление рисками

— Страховые активы

— Финансовая защита

— Право наследования

— Ментор спортсменов и людей

Последняя строчка звучит особенно сильно. А началось всё с того, что после окончания карьеры Дуду вбил в поиске «финансовое образование в Салвадоре» (он родился в Форталезе, но вырос именно в Салвадоре). Интернет позволил найти Школу финансового менталитета (Escola de Mentalidade Financeira).

– Я всегда стремился понимать финансовые процессы. А затем поиск выдал мне школу Аллана Андраде (Школа финансового менталитета – EMF). Я мечтал стать тренером в этой области и понять мир финансов, – сказал Дуду, который теперь на сайте школы указан как финансовый стратег, изучающий экономику.

Фото: instagram.com/duducearensedc

В сентябре 2019 года Дуду завершил первый тренинг в EMF и получил лицензию специалиста. «Инвестиции генерируют лучшие дивиденды. Бенджамин Франклин», – так Дуду подписал фотографию, где он стоит с другими студентами, прослушавшими курс. Правда, в оригинале американский политик говорил немного иначе: «Инвестиции в знания всегда дают наибольшую прибыль» («An investment in knowledge always pays the best interest»).

Сейчас Дуду курирует компанию BRS Sports, которая помогает спортсменам после карьеры. По словам бразильца в программе os Donos da Bola, многие футболисты оказываются неготовыми к дальнейшей жизни – не умеют распоряжаться деньгами и не продумывают, что будет с их состоянием через 10 лет.

«Планируя будущее» – мотивирующая фотография от Дуду. Бывший игрок ЦСКА приглашает присоединиться к его проекту. Там, кстати, оказывается помощь и закончившим карьеру футболистам, и действующим.



– Вы планировали будущее? Мы знаем, что жизнь спортсмена нелегка, возникает много проблем: концентрация, поездки, имидж, спонсоры, финансовый менеджмент, социальные сети, тренировки и, самое главное, выход на пенсию. Как позаботиться об этом и иметь спокойствие в будущем? Приходите на BRS Sports, чтобы мы показали, – написал финансовый коуч Дуду.



Кстати, по словам бывшего хавбека ЦСКА, он уже помог одному футболисту «Гояс». Дуду не назвал его имя в программе os Donos da Bola, но отметил, что этот игрок был несчастным и не проходил в команду. Дуду два часа беседовал с футболистом в качестве ментора и уже спустя неделю его перевели тренироваться с основной «Гояс».