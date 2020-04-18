Он зажигал в ЦСКА-2000-х, а сейчас нашёл неожиданную работу

Вы же помните Дуду? Бразильский полузащитник отыграл в ЦСКА 3,5 года и по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Год назад футболист объявил о завершении карьеры. На тот момент ему было 35 лет.
За последний год Дуду нашёл новое призвание. Теперь он – финансовый стратег. Именно так он себя позиционирует в «инстаграме».
Фото: instagram.com/duducearensedc
Даже не обязательно знать португальский, чтобы понять суть. Все ясно по иконкам в описании. А если дословно, то вслед за «финансовый стратег» указано:
— Управление рисками
— Страховые активы
— Финансовая защита
— Право наследования
— Ментор спортсменов и людей
Последняя строчка звучит особенно сильно. А началось всё с того, что после окончания карьеры Дуду вбил в поиске «финансовое образование в Салвадоре» (он родился в Форталезе, но вырос именно в Салвадоре). Интернет позволил найти Школу финансового менталитета (Escola de Mentalidade Financeira).
– Я всегда стремился понимать финансовые процессы. А затем поиск выдал мне школу Аллана Андраде (Школа финансового менталитета – EMF). Я мечтал стать тренером в этой области и понять мир финансов, – сказал Дуду, который теперь на сайте школы указан как финансовый стратег, изучающий экономику.
Фото: instagram.com/duducearensedc
В сентябре 2019 года Дуду завершил первый тренинг в EMF и получил лицензию специалиста. «Инвестиции генерируют лучшие дивиденды. Бенджамин Франклин», – так Дуду подписал фотографию, где он стоит с другими студентами, прослушавшими курс. Правда, в оригинале американский политик говорил немного иначе: «Инвестиции в знания всегда дают наибольшую прибыль» («An investment in knowledge always pays the best interest»).
Сейчас Дуду курирует компанию BRS Sports, которая помогает спортсменам после карьеры. По словам бразильца в программе os Donos da Bola, многие футболисты оказываются неготовыми к дальнейшей жизни – не умеют распоряжаться деньгами и не продумывают, что будет с их состоянием через 10 лет.
«Планируя будущее» – мотивирующая фотография от Дуду. Бывший игрок ЦСКА приглашает присоединиться к его проекту. Там, кстати, оказывается помощь и закончившим карьеру футболистам, и действующим.
– Вы планировали будущее? Мы знаем, что жизнь спортсмена нелегка, возникает много проблем: концентрация, поездки, имидж, спонсоры, финансовый менеджмент, социальные сети, тренировки и, самое главное, выход на пенсию. Как позаботиться об этом и иметь спокойствие в будущем? Приходите на BRS Sports, чтобы мы показали, – написал финансовый коуч Дуду.
Кстати, по словам бывшего хавбека ЦСКА, он уже помог одному футболисту «Гояс». Дуду не назвал его имя в программе os Donos da Bola, но отметил, что этот игрок был несчастным и не проходил в команду. Дуду два часа беседовал с футболистом в качестве ментора и уже спустя неделю его перевели тренироваться с основной «Гояс».
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