Тест. Как хорошо вы помните Евро-2008?

Чемпионат Европы 2008 года — одна из двух высших точек в истории сборной России в эпоху пост СССР. Команда под руководством Гуса Хиддинка дошла до полуфинала, удивив даже самых оптимистичных болельщиков. Игроками сборной заинтересовались крупные европейские клубы, а ожидания от неё в самой России сразу стали немного завышенными. Но тот турнир интересен не только из-за сборной России! Ещё одну сенсацию преподнесла Турция, параллельно Испания как раз начинала доминирование в европейском, а затем и мировом футболе, а Италия и Греция были действующими чемпионами мира и Европы соответственно — от них тоже ждали многого. «Чемпионат» составил тест по всем командам, включая, конечно, в первую очередь сборную России. Как хорошо вы помните события 2008 года? Помните ли обстоятельства, напрямую не связанные с нашей командой? Пройдите тест и проверьте себя.

Пройти тест можно также по этой ссылке.