Один из самых загадочных легионеров «Спартака» — бразилец Алешандре. Мы его нашли

Одна из очень интересных загадок «Спартака»-2000, ещё могучего и сильного, сверкающего в Лиге чемпионов, — таинственное исчезновение Алешандре Лопеса. Ожиданий от трансфера бразильца было очень много: за совсем не старого защитника (ему было всего 25) клуб выложил $ 1,2 млн, он приехал в статусе если не звезды, то очень сильного игрока, а особенно в российских газетах подчёркивался его опыт выступлений за сборную Бразилии – таких игроков в России прежде не было. Олег Романцев искренне верил, что Алешандре поможет заменить в центре обороны Хлестова, подписавшего тем же летом 2000-го контракт с «Бешикташем».

«Коуч, я готов играть с „Реалом“

— Мы видим наши проблемы в линии обороны, — говорил 5 июля 2000-го Романцев. – И уже работаем в этом направлении. Подписаны контракты с двумя защитниками очень высокого класса. Это 19-летний игрок сборной Грузии Хизанейшвили и бразилец Алешандре Лопес, который также играл за главную национальную команду своей страны. Мы хорошо знакомы с его возможностями, в моём распоряжении было много видеокассет с его матчами за клуб и сборную. Играл Алешандре на месте либеро, достаточно мобильный футболист, хорошо играющий головой. По необходимости может выступать и в другом амплуа.

Робсон был первым бразильцем в «Спартаке». Он забивал «Арсеналу» и стал своим после пьянки Один из самых запомнившихся легионеров в истории красно-белых.

— Мы знакомы ещё со времён совместной игры за «Коринтианс», — сверкал улыбкой Робсон. – И на сборах всегда жили в одной комнате. Когда я узнал, что Алешандре приезжает в «Спартак», безумно обрадовался! Он очень хороший защитник, великолепно выбирает позицию, обладает отличными физическими данными и жаждой борьбы. Я видел его матчи за сборную – это круто!



Но с самого начала всё пошло не так: Алешандре сразу же получил травму и вместо тренировок с командой ограничивался пробежками по кругу. Это продолжалось долго, почти бесконечно. В Лиге чемпионов, под которую его и брали, бразилец не сыграл ни минуты. Зато его соотечественник, менее именитый Маркао, приехавший чуть ли не за компанию, провёл незабываемый турнир и выдал феерию в матчах со «Спортингом» и «Арсеналом». Но это уже другая история (заранее анонсируем: большое и душевное интервью с Маркао выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время), а пока сосредоточимся на Алешандре.

— Летом 2000-го пошли слухи, что к нам везут защитника из Бразилии, чуть ли не звезду, сборника, — вспоминает экс-полузащитник красно-белых Максим Калиниченко. – Команда об этом знала. Вместе с ним приехал Маркао. Их представили команде, но вроде бы без всяких громких слов. Алешандре же сразу получил травму, начал бегать по кругу. Бегал очень долго. Потом в один день – вроде бы перед «Реалом» — подходит к Романцеву и говорит: «Коуч, всё супер. Я восстановился, готов играть». Это, если не ошибаюсь, тоже перед всей командой было. Футболисты посмеялись: у парня явно было не всё в порядке с весом, пятая точка, простите, как три пассажирских состава размером. Да и на тренировках в общей группе, которые он успел провести, никого не впечатлил. А тут – готов играть!



— Иваныч посмотрел на Алешандре удивлённо и мягко сказал: иди, мол, продолжай по кругу крутиться, — продолжает Калиниченко. – Зато на кубковую игру с «Соколом» спустя время его поставил: «Если готов – вперёд!». Занял Алешандре ответственную позицию в центре обороны. Итог – мы уступили 1:3 в «Лужниках», а Федя (Андрей Федьков. – Прим. «Чемпионата») нам три навалял. Я уж и не помню ту встречу, но что какие-то голы забивались из-под Алешандре – это однозначно.

Неприятности сопровождали Алешандре на протяжении всей его московской карьеры. Поначалу он лечился от травмы и не тренировался. Потом, в ноябре, уехал на родину – и «Спартак» вроде бы окончательно от него отказался. Однако к зиме руководство красно-белых передумало: бразилец заверил, что вылечился, попросился обратно. Но на январские сборы Алешандре приехал с лишним весом, причём не формальным, а конкретным – по словам врачей, речь шла о четырёх-пяти килограммах. Алешандре сразу же отправили в дубль, а потом он безуспешно съездил на просмотр в «Шахтёр», откуда вскоре вернулся.

Самый частый гость в медкабинете

— Скорее всего, Алешандре уже приехал в Россию травмированным, но надеялся, что обойдётся. Или что его у нас подлечат, — вспоминал доктор «Спартака» Юрий Васильков. – Мы проводили медосмотр, но тогда бросилось в глаза лишь одно – избыток веса. Рыхловат оказался Алешандре для футболиста высокого класса, совсем не мускульный рельеф. Решили, что сказалась пауза в игровой практике. И вдруг на первой же тренировке он пожаловался на боли в передней поверхности бедра. Больше его на занятиях не видели. Наверное, мы поспешили с приглашением под впечатлением того, что наконец-то приехал бразилец, выступавший за сборные. Впредь будем умнее.

Юрий Васильков Фото: spartak.com

В 2005-м Васильков высказывался ещё более жёстко: «Если Маркао был стальным мужиком, и в медицинском кабинете я его не видел, то Алешандре из моих владений не вылезал. Не хотел он в России играть! Во всём это чувствовалось – в манере поведения, настроении, даже выражении лица. Было видно: парень приехал вырвать свою охапку долларов – и назад, на карнавал».



Весной 2001-го, помимо той самой упомянутой кубковой игры с «Соколом», Алешандре выходил на поле исключительно за дубль «Спартака». Провёл несколько игр, после чего окончательно уехал. И с тех пор его фамилия для кого-то из болельщиков превратилась в -имя-нарицательное, а его пребывание в клубе обросло легендами.



Андрей Червиченко позже рассказывал: «Алешандре выгнали за то, что он стриг ногти в раздевалке перед матчем. Откуда я знаю, почему у него такая привычка? Но ничего криминального в ней не вижу. Неужели лучше выходить на поле похожим на вампира? Кстати, после «Спартака» он уехал в Японию – и через год стал там лучшим легионером».

А ведь он действительно когда-то был звездой!

Почему всё так обернулось? Легче всего сказать: «Спартак» не разобрался в очередном игроке и взял кого попало, но история как минимум немного странная. Произошла она в 2000-м, когда Романцев как тренер был ещё в порядке, а Червиченко не успел захватить власть и не начал привозить пачками второсортных легионеров. Если покопаться, можно найти матчи Алешандре за сборную Бразилии – и выяснится, что играл он не в каких-то сомнительных товарищеских встречах в окружении средних партнёров, а в очень даже статусных играх в элитном окружении.

Всего за Бразилию Алешандре провёл шесть встреч, из них три пришлись на отборочные игры ЧМ-1998 против Колумбии, Эквадора и Боливии. А вот скриншоты из того времени и стартовый состав. Дида, Алдаир, Роберто Карлос, Зе Элиас, Ривалдо – вполне себе звёздная команда, в состав которой пробился и экс-спартаковец. Именно те матчи при легендарном тренере Марио Загалло Алешандре всегда считал главным достижением в своей карьере.

Алешандре: «Я действительно стриг ногти в раздевалке перед матчем. И вскоре после этого уехал»

Корреспондент «Чемпионата» отыскал 45-летнего Алешандре. Сделать это было не так уж и сложно: он ведёт активную жизнь в социальных сетях и буквально недавно выложил публикацию с воспоминаниями о московской жизни. На них – постеры из клубного журнала «Спартак», а также мяч с автографами. Подпись: «А тем временем давайте вспомним. «Спартак» Москва, в компании моих друзей, Робсона и Маркао».

— Как вы? Где вы, Алешандре? Чем сейчас занимаетесь?

— Передаю привет всем российским болельщикам. У меня всё хорошо. Вот уже 13 лет как я завершил карьеру. С тех пор много учился, получил образование бакалавра физической культуры, стал аспирантом по физиологии тренировок. А сегодня живу в Рио-де-Жанейро, работаю футбольным тренером-ассистентом в «Флуминенсе», в команде юношей до 20 лет. Люблю атакующий футбол, с большим количеством позиционных атак, высокой мобильностью и агрессивным прессингом.

— Давайте поговорим про «Спартак». Как так вышло, что летом 2000-го вы оказались в России?

— У меня был замечательный агент – Джулиано Бертолуччи, который занимался делами многих знаменитых игроков по всему миру. Именно он и нашёл мне вариант в России. Я слышал о «Спартаке», знал, что команда стабильно играет в Лиге чемпионов. Для меня переезд в Москву был хорошим решением, он давал возможность выйти на новый уровень и помочь «Спартаку» в крупных турнирах, одним из которых была Лига чемпионов. Морозов и неизвестности нисколько не боялся. Был молодым, гибким и смелым.

Я был абсолютно здоров. К моменту приезда находился в отличном техническом и физическом состоянии, провёл несколько клинических и физических тестов, все показатели были выше среднего. Но на четвёртый день тренировок получил тяжёлую травму – разрыв бедренной мышцы. И мне пришлось прекратить занятия в общей группе. Восстановление складывалось непросто. В течение семи месяцев не играл. В 2001-м я поправился и вернулся в «Спартак». Но из-за семейных проблем позже попросил расторгнуть свой контракт.

— Что за семейные проблемы?

— Я совсем недавно стал отцом, а сын родился с рефлюксом (заболевание полых органов) последней степени, и это меня сильно тревожило, в какой-то степени мешало сосредоточиться на футболе. А так мне было очень приятно жить в России, особенно в её столице. Я ценю то время: встретился с замечательными людьми и завёл новых друзей. Воспоминания о «Спартаке» только самые тёплые. Прекрасный большой клуб с великолепной инфраструктурой и условиями для работы.



— С сыном всё хорошо?

— Да. Он тоже футболист, играет за «Толедо».

— Кого помните из «Спартака»?

— Само собой, своих друзей-соотечественников – Робсона и Маркао. Но ещё у меня прекрасные воспоминания о Титове – потрясающем футболисте. В тот год, когда я был в клубе, он показывал феноменальный футбол.



— Да, в 2000-м Титов был в особенном порядке. Знаете, что позже его не отпустили в «Баварию» за 25 миллионов долларов, а ещё позже – дисквалифицировали за допинг и надломили карьеру?

— Про «Баварию» помню, это было ещё при мне. А вот про допинг ничего не знал. Очень жаль.



— Как складывались ваши отношения с Романцевым?

— Лично мы почти не общались, но работалось с ним великолепно. Отличный тренер, сторонник дисциплины, очень уважительно относился к игрокам. Мне удалось многому научиться у него. Романцев прекрасно читал футбол.

— Почему же вы тогда у него вообще не играли – даже после восстановления от травмы?

— Ещё раз подчеркну, что травма стала сложным испытанием. Я бы очень хотел, чтобы её не случилось, ведь в 2000-м за мной следили «Байер» и «Наполи», а чуть позже – «Штутгарт». Это правда. Но повреждение всё испортило. Потом я восстановился. Помню свой первый матч за дубль «Спартака» против команды из Ростова. Кажется, мы выиграли 4:0, я сыграл блестяще! Всем очень понравилось моё выступление.



— А свой единственный матч за основную команду «Спартака» — в Кубке России против «Сокола» — помните?

— Да. Кажется, мы проиграли 1:2 и вылетели?

— Всё правильно, только 1:3.

— Верно. У вас есть запись того матча? Если вы мне вышлете её, буду очень благодарен.

ВИДЕО

— Без проблем. Знаете, что за ту игру вас сильно критиковали? Может, после неё Романцев и поставил на вас крест.

— Нет, не знаю. Мне кажется, для дебюта я тогда провёл блестящую игру. И вообще я был готов провести больше, намного больше матчей. Травма тогда осталась в прошлом.



— Почему же вы играли только за дубль весной 2001-го?

— Потому что тренеры говорили, что я должен играть именно за дубль. А причину я не знаю.



— Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказывал, что Романцев отчислил вас за то, что вы стригли ногти на ногах прямо в раздевалке перед матчем. Что за история?

— Она действительно была. Я должен был подстричь ногти в раздевалке, чтобы выйти на игру. Ногти были длинными и беспокоили меня, когда надевал бутсы. Но был один сотрудник клуба (и это не Романцев), которому всё это жутко не понравилось. Он наругался на меня, оскорбил очень неприятными словами. Меня это задело и расстроило, ведь ноги – мой инструмент!

— Как звали сотрудника?

— Честно, не помню. Постараюсь вспомнить, тогда скажу вам.



- (Показываю фотографию Вячеслава Грозного.) Он?

— Нет. Это ассистент тренера.



— (Показываю фотографию Георгия Чавдаря.) Может, он?

— Нет, что вы! Это Жорже, наш переводчик. Он точно не мог на меня накричать. Я сейчас спрошу у Робсона. Он вышлет мне командный плакат, и я отмечу того сотрудника.



Через 15 минут Алешандре выслал снимок с пометкой.

— Это Валерий Жиляев, легендарный начальник «Спартака». Настолько сильно накричал на вас?

— Да. Он защищал свою работу, но делал это слишком грубо, пересёк грань. Я почувствовал, что он меня вообще не уважает. Был слишком расстроен, через два дня ушёл из клуба.



— Неужели только из-за этой истории?

— Она стала одной из причин! А ещё – проблемы в семье, о которых я сказал. Плюс тот факт, что я не играл. Хотя я был готов играть! И я хотел играть. Не верьте тем, кто утверждает обратное.

— Это правда, что через пару лет в Японии вас признали лучшим иностранцем?

— Да. Дело было в «Токио Верди», где я провёл два очень успешных сезона. И меня действительно уважали как футболиста.



— Какие сувениры из России увезли с собой?

— Игровую майку «Спартака» — она висит в моём доме в Санта-Катарине на стене в рамке. Мне дороги воспоминания о Москве. Хотите, покажу фотографию футболки? Вот она!

— Здорово. Спасибо!

— Pajolasta!



— Ничего себе! Спустя почти 20 лет вы помните русский?

— Da, ia gavari tchu thuty.

— А какие ещё слова и фразы ещё помните?

— (Печатает транслитом.) Da. Isvinit. Prava. Leva. Citiaci. Kak utibia zavu. Aticuda ti gavari! Scolica nada.



— Последняя фраза – где вы её использовали?

— Например, когда брал такси. На самом деле я неплохо освоил русский – мне помогали в изучении Робсон и Жорже. Плюс мы занимались дома. Но многое я всё-таки забыл.

— Подводя итоги: вы рады, что в вашей жизни были Россия и «Спартак»?

— Безусловно. Пусть я и столкнулся с травмой, толком не поиграл за команду, но всё равно многое извлёк из этого периода. Тот этап теперь помогает мне в тренерской профессии. Жизнь состоит из больших испытаний, и теперь моя основная задача – засиять на весь мир как главный тренер. Возможно, в один день меня пригласят работать в «Спартак». Я буду счастлив, ведь полюбил Москву, хочу вернуться ещё раз в этот город. А ещё до сих пор немного слежу за «Спартаком». И даже подписан на его страницы социальных сетях.

***



Через несколько часов Алешандре написал снова: «Пересмотрел весь матч против «Сокола». Всё верно: я провёл отличную игру! Но нам не повезло в атаке и в частности завершающей стадии. Кстати, у вас случайно нет моих игр за дубль «Спартака»? Если вы найдёте их, я буду очень благодарен. Всё-таки это было хоть и сложное, но интересное время».