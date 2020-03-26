Робсон был первым бразильцем в «Спартаке». Он забивал «Арсеналу» и стал своим после пьянки

Начинаем серию материалов про знаковых легионеров в истории российского футбола. Этот текст посвящён экс-нападающему «Спартака» Луису Робсону. Первому бразильцу в истории красно-белых.

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Робсон тяжело адаптировался в «Спартаке». Помогли коллективный поход в ресторан и алкоголь

Робсон перешёл в «Спартак» летом 1997-го. По словам самого нападающего, он полгода размышлял над переездом в Россию. На тот момент у него был небольшой и не очень удачный опыт выступлений в Европе за португальскую «Лейрию». Агент Гильерме Франса Рейс рассказывал, что Робсону положили в «Спартаке» зарплату в размере около $ 5 тыс., и только после появления в команде защитника сборной Бразилии Алешандре Лопеса (январь 2001-го) сумму повысили до $ 20-22 тыс.

На первых порах Робсону в «Спартаке» было непросто. «Спартак» был сыгранной командой, и быстро влиться в его ряды получалось не у всех. Пусть Робсон и был бразильцем, но при этом он уступал многим игрокам новой команды в техническом оснащении. Вот как его первые дни в «Спартаке» в своей книге обрисовал Егор Титов: «До начала тренировок у нас был разминочный квадрат 6х2. Его специфика — покатить мяч между ног водящего. По неопытности люди, когда попадают внутрь, хотят побыстрее отнять мяч. Ноги расставляют широко. Им «между» накидают авоську — народ в экстазе! Смех на всю Тарасовку. И вот что интересно: если человеку пару раз «между» просунуть, то он вроде уже и поближе к коллективу. Мы смеёмся. Он улыбается. Эти улыбки и роднят. Помню, когда Робсон только появился, мы ему тут же раз семь мяч в «очко» закатили. Он потом бегал «со связанными» ногами. Мы просто умирали от хохота и Робу сразу признали. Он стал своим».

«Спартак» Фото: РИА Новости

Поселился, кстати, Робсон, в чисто спартаковском районе — Сокольниках.

Нападающий дебютировал в «Спартаке» 13 августа, выйдя на замену в концовке гостевого матча квалификации Лиги чемпионов с «Кошице». Робсон не сумел забить и спасти команду от поражения со счётом 1:2. Вообще, поначалу адаптация в новой стране тяжело давалась бразильцу. Его игра не впечатляла, а с партнёрами по команде легионер не мог нормально общаться из-за языкового барьера. Новичок держался сам по себе. Экс-полузащитник красно-белых Егор Титов вспоминал, что после одного из матчей Робсона повели в ресторан и как следует напоили, тогда-то нападающий и стал своим в «Спартаке».

«Титов абсолютно прав: я действительно первое время чувствовал себя не в своей тарелке… А потом состоялась та самая вечеринка. Дело даже не в том, что мы что-то выпили. Я понял: коллектив меня принял. Все от чистого сердца желают мне добра, хотят, чтобы я стал частью команды. Начал понемногу прислушиваться к речи, разбирать русские слова. Проблема была одна: ведущие игроки говорили, что на неформальные встречи я должен ходить без переводчика. Так, дескать, быстрее освоишь язык, станешь понимать наши разговоры. Должен сказать, Титов ко мне относился очень тепло, по-братски. В тяжелые моменты всегда подходил, пытался объяснить, что я нужен «Спартаку», делал всё, чтобы я не чувствовал себя чужим. Это здорово помогало», – вспоминал в интервью «Спорт-экспрессу» бразилец.

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Романцев доверял Робсону, даже когда у нападающего не шла игра. Бразилец каждый год забивал в России больше, чем раньше

Но шаг за шагом Робсон, которому Илья Цымбаларь дал прозвище Максимка, в честь персонажа популярного советского фильма, прогрессировал в «Спартаке». В отличие от многих других легионеров он не только прижился в России, но и оказался очень работоспособным и обучаемым игроком.

И что важно: коллектив его действительно принял. «Робсон, не владеющий на первых порах русским языком, когда ему становилось грустно, брал кулёк семечек и шёл к Цыле, — вспоминал Егор Титов. — Сидел рядом, грыз эти семечки и наслаждался приятным обществом. Это тоже очень показательный факт: ведь бразилец тогда жил не головой, а чувствами. Он интуитивно улавливал, что Цымбаларь хороший».

Робсон признавался, что учил русский язык на анекдотах Ильи. А если не понимал, что значит то или иное слово, шёл за разъяснениями к переводчику Георгию Чавдарю. Последний – главный старожил «Спартака». Он единственный со времён Олега Романцева, кто до сих пор работает в клубе, правда, в последние годы – на должности администратора.

Луис Робсон и Георгий Чавдарь

А вот что рассказывал о футболисте помощник Олега Романцева Виктор Самохин: «Робсон очень любил играться с теннисным мячиком. Финтил им, жонглировал. А тут как-то пришёл к нам на корт в Тарасовке. Мы там играли в теннисбол большим мячом. Робсон тоже попросился. Я ему сказал: «Это сложная игра. Надо, чтобы мяч один раз стукнулся о землю, и у тебя есть всего два касания, чтобы перебросить его на чужую половину». Тот ответил: «Ничего, всё будет нормально». И мы стали играть. Обычно по утрам. Причём так совпадало: если поиграем утром перед официальным матчем – вечером Робсон обязательно забьёт. Тогда он стал меня специально звать. Стучал в номер: «Сергеич, пошли на корт! А то у меня вечером игра, мне надо голы забивать». Это была наша традиция».

Помогло легионеру и доверие со стороны Олега Романцева, который выпускал нападающего, даже когда тот не забивал. Главный тренер ценил скорость, физическую силу и стремление бразильца понять спартаковский футбол. По статистике видно, что Робсон улучшал свою игру год от года: один гол в чемпионате России сезона-1997, три гола – в сезоне-1998, семь голов – в сезоне-1999, 10 голов – в сезоне-2000 и 11 голов – в сезоне-2001.

Корреспондентам, освещавшим матчи «Спартака» в 1990-х, врезалась в память фраза Романцева, сказанная в ответ на некоторый скепсис по отношению к бразильцу: «Как я могу выгнать Робсона, если он у меня в команде бежит быстрее всех?!».

Робсон (в центре) на тренировке «Спартака» Фото: РИА Новости

Романцев нагревал градусник, чтобы обмануть Робсона. А футболисты отправляли его к поварихе с неприличными словами

В своей автобиографии «Правда обо мне и «Спартаке», написанной в соавторстве с заместителем главного редактора «Чемпионата» Денисом Целых, Романцев вспомнил любопытный случай, связанный с Робсоном.

«Однажды нам предстояло играть матч Лиги чемпионов. Погода на улице целую неделю стояла паршивая. Слякоть, дождь, снег, неприятно. Все команды в отпуске, а нашим ещё тренироваться и играть. Думаю: как взбодрить пацанов? Поставил зажигалку у термометра в Тарасовке и нагрел до "+25".

Я знал, что Робсон всегда выходит первый. И вот он выскакивает – весь укутанный, в шапке, с шарфом на пол-лица. А я специально скинул с себя курточку и говорю ему: «Роба, ты чего так утеплился, посмотри – плюс 25 на градуснике!» Тот обрадовался, побежал переодеваться. Выскочил в холл уже в шортиках и маечке. А остальным игрокам говорю: «Смотрите, как у нас южный человек по морозу готов бегать! А вы что разоделись?». Ну, все посмеялись, пошли Луиса одевать заново. Зато тренировка прошла на позитиве. Так что свою задачу я выполнил».

Егор Титов, Александр Ширко и Олег Романцев

Футболисты «Спартака» тоже шутили над нашим легионером, но главное, что ему самому всё это нравилось. Вот ещё выдержка из книги Романцева: «Однажды я зашёл в столовую и услышал, как Робсон обращается к нашей поварихе Анне Павловне: «Дайте мне …». А дальше ругательное слово на букву «п». Ребята слышат это, хохочут. Я им сказал: «Парни, прекращайте это дело!». Робсон был хорош тем, что сам любил смеяться над собой. Всегда весёлый, всегда улыбчивый – такие люди нужны в любом коллективе».

Любимым местом Робсона на базе «Спартака» в Тарасовке была именно столовая. Об этом он сам признавался в интервью: «Я там шутил, пел песни. Правда, когда заходил Романцев, меня со всех сторон одергивали: «Тихо! Не видишь, что Олег Иванович кушает? Не мешай». Пока Романцев ел, в столовой стояла гробовая тишина».

Бразилец не обижался даже на шутки на тему расизма. Смеялся, когда Василий Баранов показывал ему газету с фотографией обезьяны и говорил, что это про него, Робсона написали. Романцев, будучи в гостях у «Чемпионата», вспоминал и другой забавный случай:

«Робсон стоял под моим окном в Тарасовке и спорил с Мухамадиевым, кто чернее! А тот тоже тёмненький, загорать любил. «Я макака!» — кричит Мухсин. «Нет, я макака!» — отвечает Робсон. Сошлись на том, что в «Спартаке» будут две макаки».

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А ещё Баранов называл Робсона братом. Вот как вспоминал об этом сам бразилец. «Вначале я не понял, к кому он обращается. Но Вася упорно гнул свою линию: брат, поди сюда, брат, держи пас. Я в какой-то момент даже насторожился, но потом Вася подвёл ко мне переводчика и через Жору объяснил, что есть такой популярный русский фильм – «Брат», а само слово означает особую степень родства. Так мы с Васей породнились. Я часто его вспоминаю, как, впрочем, и многих других ребят».

В результате Робсон превратился в футболиста по-настоящему высокого уровня и выдал много ярких матчей. В октябре 1999-го стал первым представителем дальнего зарубежья, оформившим хет-трик в чемпионате России: бразилец забил три гола «Жемчужине». Ещё один крутой матч в его исполнении – дерби с «Торпедо» в июле 2000-го. Нападающий ещё раз сделал хет-трик, а «Спартак» одержал красивую победу – 4:2.

Робсон в матче Лиги чемпионов с «Интером» Фото: РИА Новости

В памяти болельщиков красно-белых остались и игры Робсона в Лиге чемпионов. Например, домашняя встреча с «Реалом» (2:1) в 1998 году, когда Титов забил победный мяч после скидки бразильца. Матчи группового этапа в 2000-м: против «Арсенала» и «Спортинга» нападающий отмечался голами и голевыми передачами. Всего же в ЛЧ Робсон забил четыре мяча: в розыгрыше сезона-2001/2002 бразилец поражал ворота «Фейеноорда» и «Спарты».

Посмотреть видео всех голов Робсона за «Спартак» можно в YouTube.

Бразилец ушёл из «Спартака», несмотря на действующий контракт. Он хотел попробовать что-то новое и не сработался с Грозным

Робсон в каждом из своих сезонов в России выигрывал золотые медали. Последнее до 2017-го чемпионство «Спартака» в сезоне-2001 стало последним и для нападающего. В конце того года «Максимка» покинул Москву, чтобы отправиться в новое путешествие – в Японию. Вернувшись спустя много лет в нашу страну в качестве начинающего футбольного агента, бразилец рассказал, почему принял решение уйти из «Спартака»:

«Не знаю, правильный ли тогда сделал выбор. Но в то время остро почувствовал: мне необходимо найти что-то новое, увидеть иные горизонты. Был ли Романцев удивлён? Думаю, да. Ведь у меня оставалось ещё два года контракта. Не могу сказать, что в Японии меня привлекли деньги. Просто хотелось добиться чего-то большего, чем со «Спартаком»… Ко всему прочему неожиданно возникли проблемы с помощником главного тренера Вячеславом Грозным. Расового характера, как ни грустно об этом говорить. То ли в шутку то ли всерьез Грозный весь последний год утверждал, что в команде сформировалась мафия из футболистов-иностранцев, в первую очередь чернокожих. Ясно, что он имел в виду меня, Маркао и Жерри-Кристиана Тчуйсе».

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По словам бывшего врача «Спартака» Юрия Василькова, Робсон плакал, когда уезжал из «Спартака». Бразилец поиграл в Японии, потом опять оказался в Европе и два сезона выступал во французской Лиге 2 за «Лорьян». В 2006-м вернулся на родину, а год спустя закончил карьеру – что любопытно, в Китае.

«Помню, проиграли мы в тамошнем чемпионате со счетом 1:3, после этого и решил: пора завязывать. У дочери были проблемы с сердцем, а семья для меня важнее», — вспоминал Робсон.

Крупный футбольный агент из него не получился, зато экс-спартаковец нашёл себя в другом бизнесе. Робсон открыл в Сан-Паулу точку по продаже мяса, которая потом превратилась в целую компанию. Так что легендарная фраза красно-белых «Кто мы? Мясо!» ему, пожалуй, особенно близка.

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