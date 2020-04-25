Молодой талант из сборной Бразилии легко закадрил немецкую модель. Просто мастер пикапа!

Пока все футболисты готовятся к возобновлению сезона, звезда «Аякса» готовится стать отцом. Давид Нерес выступает за нидерландский клуб с 2017 года. Он уже успел забить «Реалу», попасть в национальную сборную Бразилии и даже получить прозвище «маленький Неймар». А вскоре у игрока появится ещё одна приятная обязанность – забота о первенце. Его возлюбленная Кира Вайнона объявила о беременности в духе времени, выложив фотографию на странице в «Инстаграме».

Девушка покорила сердце футболиста не только красотой, но и поддержкой. Сейчас, например, она обучает Давида английскому языку. Сама Кира – модель и личный тренер. До знакомства с бразильцем уроженка Германии жила на два города – Амстердам и Лондон. Встреча Давида и Киры стала современной историей любви: футболист увидел фотографии девушки в «Инстаграме». Нерес, недолго думая, написал ей короткое сообщение: «Я – Давид Нерес. Пригоняй ко мне». Этого было достаточно для первого свидания.



Сейчас молодые всё время вместе – самоизоляция. Но скучать на карантине им точно не приходится: Нерес помогает Кире снимать видео на YouTube, где возлюбленные рассказывают о своей жизни и подготовке к обязанностям родителей.