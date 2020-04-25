Вратарь начал праздновать свой сейв раньше времени и пропустил нелепый гол. Видео

Это случилось в Кубке Таиланда. А ещё подобным образом забил московский «Спартак».

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На очереди неординарный гол с пенальти из Кубка Таиланда. Мяч, отскочивший от перекладины, всё равно оказался в воротах. Вратарь слишком рано убежал праздновать промах соперника.

Перекладина — друг бьющего

В полуфинале Кубка Таиланда встречались «Бангкок Спортс Клаб» и «Сатри Ангтхонг». Основное время матча закончилось со счётом 2:2. В послематчевых пенальти шла очень упорная борьба, счёт в серии дошёл до совершенно удивительных цифр — 19:19. 20-й удар в серии нанёс игрок хозяев, но мяч угодил в перекладину. Голкипер гостей обрадовавшись промаху соперника побежал праздновать успех к центру поля. Мяч в это время, опустился на газон и закатился в ворота. Вратарь попытался исправить свою, ноне успел выбить мяч с линии ворот.

Видео доступно на «Чемпионате».

Гости свою возможность сравнять упустили. Игрок «Сатри Ангтхонг» промахнулся с «точки» и хозяева вышли в финал турнира. Ошибка вратаря стоила команде дорого.

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Аналогичный момент был и с участием российского клуба

Удивительно, но похожие ситуации в футболе уже случались, а кочки на футбольных полях помогали бьющим.



В 2010 году подобный случай произошёл в матче Кубка Марокко между «ФАР Рабат» и «Магриб Фес». Вратарь хозяев отбил пенальти и, повернувшись к болельщикам, стал праздновать сейв. Но в этот момент мяч, отражённый вратарём, заскочил в сетку ворот. Главный судья засчитал гол, а голкипер «ФАР Рабат» за мгновение из героя перевоплотился в антигероя.

Видео доступно на «Чемпионате».

Через два дня видео с этим курьёзным пенальти облетело весь интернет и набрало более 14 миллионов просмотров.



Аналогичный момент произошёл и с российской командой. В марте 2019 года футболисты московского «Спартака» 2002 года рождения принимали участие в турнире Future Champions в ЮАР. В матче против своих сверстников из «Орландо Пайретс» игрок красно-белых забил гол в серии пенальти необъяснимым образом. Вратарь южноафриканской команды при падении в левый угол ворот зацепил мяч ногой и потащил удар. После сильного удара бьющего мяч взмыл вверх. Пока вратарь праздновал свой сейв, мяч опустился на землю и заскочил в ворота.

Видео доступно на «Чемпионате».

Правда, даже такой забитый гол не помог красно-белым победить в матче и выиграть турнир. Но зато момент с пенальти навсегда останется в памяти бьющего.