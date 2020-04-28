«Не хотим играть с оккупантами». Как разваливался чемпионат СССР

В 1990 году в Высшей лиге чемпионата СССР осталось аномально мало команд — всего 13. Этот сезон, по сути, стал началом конца советского футбола. Проблемы в стране назревали давно – и не только на политическом фронте, но и на спортивном.

Год начался со скандала: Союз футбольных лиг и Федерация футбола СССР не могли сойтись в методах управления

Это противостояние началось в 1988-м, когда постановлением Совета Министров СССР, ВЦСПС (центральный орган советских профсоюзов) и ЦК ВЛКСМ было принято решение о создании Футбольного союза. Инициаторами учреждения новой организации выступили соратники Валерий Лобановский и Олег Базилевич, которые считали, что в советском футболе назрели перемены – клубам необходима самостоятельность, переход на хозрасчёт и узаконенная контрактная система.



Учредительная конференция прошла в Москве 13-14 декабря 1988-го. 265 человек долго и горячо обсуждали будущее советского футбола. Договориться так и не смогли.



18.12.1988. Еженедельник «Футбол-Хоккей». Репортаж с конференции

«Даже старожилы не припомнят такого бурного, заинтересованного разговора о футболе, каким получился он на этот раз. И пусть кто-то не так выразился, в эмоциональном порыве высказался не по адресу, показался максималистом – все это не столь важно, а суть в том, что люди поистине бились за футбол, за его будущее».

Стороны не могли прийти к единому мнению, потому что Федерация футбола СССР видела Союз как «общественно-профессиональную спортивную организацию», которая будет работать «в тесном контакте с Госкомспортом», а Лобановский – как абсолютно независимый орган, дающий клубам самостоятельность и выводящий советский футбол на профессиональный уровень.



Когда слово предоставили Лобановскому, он говорил долго и эмоционально, вскрывая все проблемы, накопившиеся в советском футболе за долгое время. В какой-то момент его даже прервал председательствующий, указав на нарушение регламента, на что тренер сборной СССР жёстко ответил: «Я выступаю не для президиума, а для аудитории. Мне нужно 15 минут».

18.12.1988. Еженедельник «Футбол-Хоккей». Репортаж с конференции

«Лобановский сказал: «Конечно, говорить очень сложно, потому что Устав, который был опубликован, настолько пустой, что обсуждать его просто тяжело. Даже если туда будут внесены поправки и изменения, это никак не сможет преобразить его. …> Думаю, что коллеги согласятся со мной в том, что нам мешало прозреть и сделать практические шаги в нужном направлении. Это наше правовое бескультурье. Мы должны в этом сознаться: остатки рабской психологии, боязнь начальского окрика. …> Десятилетиями оставались туманными в нашем восприятии представления о процессах управления футболом. Это жирная почва беззакония и самоуправства. Это удушливая атмосфера для новаторства, смелых идей, рвущихся в будущее. Мы только сейчас все дружно стали понимать, что не всякий начальник – Советская власть».

Большинство футбольных специалистов, собравшихся на конференции, выступали за создание Футбольного союза. Под конец слово взял начальник сборных команд страны Никита Симонян: «Мы все об этом давно мечтаем. Но союз должен быть таким, каким его хотят видеть специалисты: иметь права и средства».



По итогам двухдневных прений было установлено, что союзу быть, но сперва нужно усовершенствовать устав. Спустя полгода обсуждений и переписываний, 30 июля 1989 года, Союз футбольных лиг был всё же учрежден.

30.07.1989. Еженедельник «Футбол-Хоккей»

«Этого дня ждало не одно поколение футболистов и тренеров. Натерпелись. Чиновничьих амбиций, не подкрепленных знанием дела. Необоснованных обвинений. Оскорблений. Унижений. Репрессий, в которых уничтожали непокорных тренеров пусть и не физически, но морально и профессионально – вне всякого сомнения».

Реформы тут же начались: отказ от переходных турниров, увеличение обмена игроками между второй и первой лигами, расширение состава первой за счёт «лучших коллективов» второй»… На одном из съездов союз попытался внести изменения в регламент чемпионата, но Колосков, будучи председателем Федерации футбола СССР, отреагировал на подобное жёстко: «Никаких изменений в Положение о соревнованиях вноситься не будет — чемпионат пройдёт так, как наметили ещё в декабре 1988 года».



И тут началось: одни накидывали обвинения на других, те отвечали. Союз футбольных лиг был уверен, что Федерация футбола пыталась помешать его работе, чтобы «сохранить мифическую власть». В еженедельнике, который был рупором членов союза, в каждом выпуске появлялись статьи, критикующие действующую власть и обличающие все проблемы, ею созданные за многие годы: «Коррупция, договорные матчи, подкупы судей – все эти негативные явления, как ржавчина, разъедают футбол, разъедают души молодых людей, мечтающих о спортивной славе».

«Подкупались тренеры, а порой и все игроки». «Договорняки» в советском футболе Запускаем цикл «Странные матчи в чемпионате СССР».

Начался 1990 год, а прения всё не утихали. Союз продолжал возмущаться, что никаких структурных изменений не происходит – как была командно-бюрократическая система, так и осталась. Чрезвычайный футбольный съезд, заработавший в январе, занялся вопросом жизнедеятельности союза – иначе говоря, начался медленный, но верный процесс захоронения недавно созданного органа.

28.01.1990. Еженедельник «Футбол-Хоккей»

«Здесь всё, думаю, ясно: просто чиновники от футбола не хотят терять льготы, особенно поездки за рубеж! А в случае с Союзом им придется многое отдать. Вот чего они боятся!»

Руководство Федерации футбола СССР, в свою очередь, обвинило союз в «попытке раскола футбольного движения в стране», а также предложило реформировать редакцию еженедельника и сделать издание органом федерации.



Ну а пока чиновники и специалисты воевали между собой, начался развал страны. С футбола.

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Первой от участия в чемпионате СССР отказалась Грузия

17 февраля 1990 Федерация футбола Грузии объявила, что отказывается от участия в чемпионате СССР и намерена создать свой турнир. Первым звоночком послужил отказ грузинских делегатов от голосования при утверждении устава Союза футбольных лиг, но в той ситуации на подобное никто не обратил должного внимания. А в середине февраля Федерацию футбола СССР просто поставили перед фактом – заявлением о выходе Грузии из всех всесоюзных соревнований и полном суверенитете. Мотивировали своё решение грузинские чиновники просто – заботой о личной безопасности спортсменов в свзяи с осложнившейся политической обстановкой на «одной шестой части суши».

А осложнилась она ещё осенью 1988 года, когда из Грузии стали доноситься первые голоса о независимости. В апреле следующего года в Тбилиси прошёл многотысячный митинг под лозунгами «Долой советскую власть», «Долой русский империализм» и «СССР – тюрьма для народов». Разгонять демонстрацию отправили военных, в результате чего погибли 16 человек, а 183 попали в больницы. Вместе с разговорами о государственном суверенитете обсуждался суверенитет футбольный. Но многие считали это слухами: тбилисское «Динамо» и «Гурия» готовились к сезону-1990, грузин вызывали в сборную.

В итоге оба грузинских клуба не вышли на старт «Вышки». С розыгрыша первой лиги снялись «Торпедо» Кутаиси и «Динамо» Батуми, из второй – ещё семь клубов из Гори, Озургети, Поти, Рустави, Самтредиа, Хоби и Тбилиси. Всего 11 команд мастеров.

48.03.1990. Еженедельник «Футбол-Хоккей»

«Никому в федерации просто не пришло в голову отправиться в республику, держать там руку на пульсе всех событий перед открытием чемпионата, беседовать не только с футболистами, тренерами и ветеранами грузинского футбола, но и поискать общий язык с неформальными объединениями республики. Всё, как обычно, было пущено на самотёк». Исполком Союза футбольных лиг».

Футбольные клубы с «советскими» названиями тут же были переименованы – так, тбилисское «Динамо» стало «Иберией», «Торпедо» получило название «Кутаиси». А футболисты должны были играть только под грузинскими фамилиями: Омари Осипову, например, пришлось взять фамилию бабушки и стать Тетрадзе.

Чемпионат назвали Умаглеси лига.

Единственный город, который воспротивился решению политического руководства Грузии, стал Сухум. К тому моменту абхазско-грузинский конфликт начал достигать своего апогея: требования Абхазии о выходе из состава Грузинской ССР начались ещё в постсталинский период, а в 1989 году дело дошло до столкновений, в ходе которых погибло 16 человек. Но была ещё одна причина, почему футбольное «Динамо» не хотело выходить из чемпионата СССР и «переезжать» в грузинскую Умаглеси Лигу. В 1989 году команда из Сухуми впервые в истории пробилась в первую лигу – о таком успехе в столице Абхазии мечтали в течение многих лет. Кстати, против того «Динамо» в составе «Звезды» из Голенища играл Леонид Слуцкий – это был его единственный сезон в качестве профессионального футболиста.



Из-за того что сухумцы противились, пришлось создавать новую команду – «Цхуми». Состав «Динамо» буквально растерзали: все грузины перешли в новую команду, в абхазском клубе осталось совсем мало футболистов. Начали помогать москвичи: из «Динамо-2» туда позвали Сергея Овчинникова, Равиля Сабитова и Александра Смирнова. Клуб всё же дебютировал в первой лиге, где продержался два сезона – до развала СССР.

Что касается грузинской лиги, то поначалу дела пошли бодро, в чемпионате наигрывались этнические грузины. Но денег и запала хватило ненадолго. Игроки начали возвращаться в СССР, а потом – в Россию. Самостоятельно грузинский футбол, к сожалению, так и не смог вернуться на высокий уровень.

«В раздевалку зашли люди и начали бить ребят». Правда о футболе 1990-х и 2000-х Море историй – смешных, грустных, страшных – от бывшего капитана ЦСКА. Лихие 90-е и смутные 2000-е – во всей красе.

После Грузии о выходе объявили Литва, Эстония и Латвия. Украинцы и белорусы держались в чемпионате вплоть до развала СССР

Предпоследний чемпионат СССР, после снятия «Динамо» (Тбилиси) и «Гурии», стартовал в составе 14 команд. После первого тура о выходе из всесоюзной федерации объявил литовский «Жальгирис», и в турнире осталось всего 13 клубов. Вслед за ним низшие союзные лиги покинули эстонский «Спорт» и литовский «Инкарас», и в СССР остались только латвийские «Даугава» из Риги, «Звейниекс» из Лиепаи и РАФ из Елгавы. Все покинувшие союз клубы были заявлены в Балтийскую лигу. Причина очень похожа на ту, которой руководствовались грузины: восстания и нежелания играть с «оккупантами».

В сильно урезанном составе, но чемпионат СССР всё же продолжился. Календарь уже был сверстан на весь сезон, билеты и гостиницы забронированы на первый круг, поэтому менять ничего не стали: просто в каждом туре было на 2-3 игры меньше, из-за чего командам приходилось по очереди уходить на двухнедельный отдых. Играть было непросто – такие перерывы выбивали футболистов из привычного ритма, нанося удар по их игровых кондициям.

ЦСКА-1991. Последнее золото СССР. Как это было Ровно 25 лет назад ЦСКА под руководством Павла Садырина взял последнее союзное золото. Игроки той команды вспоминают, как это было.

1 выпуск 1991 г. Журнал «Мир футбола»

«Минувший сезон – один из самых непростых, противоречивых, беспорядочных сезонов в истории советского футбола. Чемпионат начался без двух добровольно оставивших высшую лигу клубов. Включившись в соревнование, тут же с розыгрыша снялся вильнюсский «Жальгирис». Не наше дело вникать в суверенное право суверенных республик и искать виновных в этой неразумной, как выяснилось, акции, но то, что корни местного футбола она изрядно подсушила, — неоспоримый факт. Футбол, таким образом, стал наглядным примером того, что жить порознь, косясь друг на друга, не доверяя, более того, изолируясь от внешнего мира в своих княжествах, мы не можем, да и не должны».

Ну а Федерация футбола СССР и Союз футбольных лиг продолжали делить власть – пока страна окончательно не развалилась. Сезон-1991 оказался последним в истории чемпионата Советского Союза, а спустя несколько месяцев и страна под таким названием исчезла с карты мира.