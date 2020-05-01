Орёл или решка? Как сборная СССР абсурдно лишилась финала Евро из-за монетки

Какие только игры за свою славную историю не подарила нам сборная СССР по футболу. Болельщики воочию наблюдали за обидными поражениями, видели великие победы, грандиозные камбэки и многое другое. Но сегодня мы остановимся на уникальном случае — в 1968 году в полуфинальном матче чемпионата Европы против сборной Италии судьбу путёвки в финал решила монетка. Да, вы всё правильно поняли. Как так получилось? Всё дело в странных правилах: вместо привычной переигровки, которая назначалась при ничейном результате, в той знаменитой встрече подбрасывали монетку. Удача улыбнулась нашим соперникам, но не без нашей помощи.

Сборная СССР почти идеально провела групповой этап и умудрилась потерять половину состава за пару недель перед полуфиналом

Каждый год состав участников УЕФА расширялся. К третьему розыгрышу Кубка европейских наций было решено перейти от названия «Кубок Европы» к «чемпионат Европы». УЕФА посчитал целесообразным изменить олимпийскую систему на смешанную.

Теперь сборные (а их собралось на том турнире 31) были разбиты на восемь групп. Победители выходили в четвертьфинал, а потом по старой системе – четыре команды составляли финальный турнир. Были и свои особенности: британские команды попросили объединить их вместе. Англия, Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс разыгрывали чемпионат Великобритании — победитель получал право играть в финальной части чемпионата Европы.



Кстати, теперь на турнире официально разрешали заменить вратаря в случае травмы. На полевых игроков это правило до сих пор не распространялось.



Соперниками в группе у нашей национальной команды были и наши старые знакомые: сборную Греции мы хорошо знали по отборочному турниру к чемпионату мира 1966 года, Австрию помнили по чемпионату мира — 1958, ну и последним соперником стал наш будущий постоянный соперник в лице Финляндии.



Никаких проблем в группе сборная не испытала. Сначала была повержена Финляндия (2:0; 5:2), затем дважды были обыграны греки (4:0; 1:0), правда, Австрии мы разок уступили, но этот результат уже никак не повлиял на итоговое положение дел (4:3; 0:1). Почему же всё-таки проиграли? Вот мнение главного тренера той самой сборной Михаила Якушина: «На ту игру Йожеф Сабо вышел в новых бутсах, которые ранее не опробовал ни на тренировках, ни в контрольных матчах. Этот факт, к сожалению, прошёл мимо моего внимания, в чём я видел и свою промашку. А во время игры вдруг заметил, что Сабо, как ни пойдёт в борьбу, всё время падает – такого с ним прежде никогда не случалось.



В четвертьфинале вышли на Венгрию и до финальной части чемпионата Европы оставался один шаг. Потом стало известно, что сборной СССР параллельно придётся играть квалификационные матчи олимпийского турнира.



Для подготовки к важнейшим четвертьфинальным играм сборная в марте 1968 года улетела в Мексику.



«Я в этой стране прежде не бывал, — делился впечатлениями Якушин, — но меня прельстили рассказами о том, что там мы получим возможность тренироваться на прекрасных полях, а когда спустимся с высокогорья в Европу, самочувствие футболистов резко улучшится. Второй прогноз, в общем-то, оправдался, а вот с первым произошла неувязка. Хороших полей нам в Мексике для тренировок не предоставили, занимались где придётся и сыграли за это время четыре матча с местной национальной сборной. Все они закончились вничью – 0:0, 1:1, 0: 0, 1:1. Матчи начинались в 12 часов дня, в самое пекло, играть было крайне тяжело, и поэтому мы хотя и превосходили хозяев в мастерстве, но так ни разу и не победили их».



По прилёте в Москву наша команда провела товарищескую встречу с Бельгией. Победили 1:0, а единственный гол забил Йожеф Сабо.

ВИДЕО

Кто бы мог подумать, что после той самой товарищеской игры Сабо и Медвидя исключат из сборной.



«Во время подготовки к игре с венграми в команде возникла конфликтная ситуация, в результате чего Сабо был вынужден покинуть сборную», — именно так прокомментировал ситуацию главный тренер Михаил Якушин.



Так что же за конфликтная ситуация произошла? По мнению журналистов, Сабо ни во что не ставил нормы поведения: высокомерно и пренебрежительно относился не только к обслуживающему персоналу, но и к товарищам по команде. Были и другая версия: всему виной венгерские корни игроков. Вот что сказал сам Сабо спустя более 40 лет.



«Мы готовились к игре в Вишняках, на учебной базе комсомола. Там всегда собирались первые секретари областей со всего Союза. Сыграли товарищескую игру с Бельгией. Москвичей отпустили по домам, а мы — к комсомольцам. Вечером они уже все пьяные. Прохожу я по коридору, вдруг слышу вслед от «комсомольца»: «О, бездельники приехали! На хрена мы им только платим!» Так меня это задело, сцепились мы с ним. На завтра вызывают на ковер, я игнорирую и улетаю в Киев. Дисквалификация? Очень хотели мне её дать! Однако я в тот период сдавал экзамены в университете. Тут не подкопаешься. Мы же числились студентами. Сессия закончилась — вернулся в «Динамо». После того случая в сборную меня не приглашали в течение трёх лет».

ВЕНГРИЯ — СССР — 2:0 (1:0)

4 мая 1968 г.

Матч (первый) 1/4 финала чемпионата Европы–68.

Будапешт. Стадион «Непштадион». 71 556 зрителей.

Венгрия: Фатер, Новак, Шоймоши, Ихас, Месей, Сюч, Фазекаш, Гереч, Варга, Фаркаш, Ракоши.

СССР: Кавазашвили, Истомин, Шестернев, Хурцилава, Аничкин, Капличный, Воронин, Численко, Банишевский, Стрельцов, Малофеев.

Голы: Фаркаш, 21; Гёрёч, 85.

Первый матч противостояния состоялся в Венгрии на стадионе «Непштадион». Стоит отметить, что наставник венгров Карой Шош тактически переиграл нашего Михаила Якушина. Тот матч мы проиграли 0:2. А у коуча СССР было очень много вопросов к Численко и Стрельцову.



«Больше всего меня расстроили Стрельцов и Численно, — вспоминал Якушин. — Стоят оба как вкопанные, ничего не делают. Выпали совсем из игры. Какая уж тут игра в атаке! После матча в Будапеште я распрощался со Стрельцовым. Месяца за два до этого он как-то ко мне подошёл в несколько свободной обстановке и то ли в шутку, то ли всерьёз заявил: «Ты меня, Михаил Иосифович, уж лучше не бери в сборную, подведу я тебя…» Вот ведь тоже был игрок от бога, и парень грамотный и начитанный, а за собой не следил, к режиму относился спустя рукава. С людьми такого склада разговаривать тяжело. Да и возраст, конечно, каждому футболисту даёт о себе знать. Но проблема не в том, сколько тебе лет, а в отношении к делу».

«А после полового акта он уснул». Как великого Стрельцова посадили за изнасилование Что это было: криминал или просто подстава? Точного ответа нет до сих пор.

Теперь для выхода в финальную часть чемпионата Европы нужно было в ответной встрече в Москве побеждать у венгров с разницей в три мяча. И это без Сабо и Стрельцова в составе.

СССР — ВЕНГРИЯ — 3:0

11 мая 1968 г.

Матч (ответный) 1/4 финала чемпионата Европы–68.

Москва. Центральный стадион им. В.И. Ленина. 91 129 зрителей.

СССР: Пшеничников, Афонин, Хурцилава, Шестернев, Аничкин, Капличный, Воронин, Численко, Банишевский, Бышовец, Еврюжихин.

Венгрия: Тамаш, Новак, Шоймоши, Ихас, Месей, Сюч, Варга, Комора, Альберт, Фаркаш, Ракоши.

Голы: Шоймоши, 22 (автогол); Хурцилава, 59; Бышовец, 73.

До сих пор говорят, что те, кто присутствовал на том матче, не забудут его никогда. Футболисты сборной понимали друг друга с полуслова, показывая образцовую игру, а болельщики весь матч гнали национальную команду вперёд. На 90 минут болельщики и игроки СССР стали единым целым. На трибунах, между прочим, по неофициальной информации, собралось около 100 тыс. зрителей. Невероятно, но мы смогли победить с нужным результатом 3:0. После матча на стадионе творился настоящий фурор. Это был просто праздник! СССР прошла в финальный части чемпионата Европы.

Кто же ещё вошёл в четвёрку лучших сборных чемпионата Европы-1968?



Четвертьфинальную стадию преодолела хозяйка турнира «скуадра адзурра». Хоть они и проиграли первый матч болгарам в Софии со счётом 2:3, дома итальянцы спокойно разобрались с ними 2:0.



Чемпионы мира англичане в двух матчах обыграли действующих чемпионов Европы испанцев (2:1; 1:0).



А Югославия оказалась в финальной части после того, как ФРГ неожиданно сыграла вничью с Албанией.

«Выбирай фигуру!» Как Альберт Шестернёв завис и прозевал финал чемпионат Европы

В первом полуфинале сборной Италии предстояло встретиться со сборной СССР — победителями первого чемпионата Европы 60-го года. Кстати, поговаривают, что тогдашний руководитель делегации Андрей Старостин сказал следующую фразу: «Выиграете – озолочу!». Речь тогда шла о $ 200 на человека.



Но прямо перед важнейшей игрой с итальянцами сборная провела две отборочные встречи олимпийского турнира с командой Чехословакии. Как так получилось? Давайте разбираться. Составлением календаря международных встреч сборной занималась Федерация футбола СССР. Изначально они владели информацией, что финальная часть чемпионата Европы начнётся 15 июня. Договорились на свою голову провести матчи с чехословаками 21 мая в Москве и 1 июня в Остраве соответственно. Потом уже стало известно, что финальная часть начнётся 5 июня, а не 15-го. Невнимательность, к сожалению, сыграла с нашей национальной командой злую шутку.



В первой игре в Лужниках усилиями Хурцилавы сборная СССР повела в счёте. Во второй половине игры чехословаки быстро забили два мяча и вышли вперёд. Но сборная СССР при родных болельщиках смогла-таки вырвать победу: Численко и Аничкин на радость болельщиков забили по голу. Важная победа со счётом 3:2.



Ответный матч в Остраве до сих пор вспоминают со скрипом на душе.



Начнём с того, что сборную покинул Валерий Воронин.



«Верно говорят, что вино ремеслу не товарищ, — говорил Якушин. — Сколько же мы из-за этого вина хороших футболистов потеряли, особенно в те годы, о которых идет речь! Не подумайте, большинство, даже подавляющее большинство, игроков и тогда были настоящими спортсменами, но вот некоторые… Ничего не скажу, когда игры шли и подготовка к ним велась, они держали себя в строгости. А вот как только «окно» в календаре образовывалось и по домам разъезжались, жди от них неприятностей. Вот мы и дождались её от Воронина». Итак: Сабо, Стрельцов и Воронин мимо финальной части Евро-1968. Но и это не всё.



Вернёмся к ответному матчу в Остраве. Игра началась просто ужасно: травмы получили Аничкин и Численко. Последнему Хагара умышленно врезал в колено. От этой травмы Игорь оправиться уже не сможет. По ходу матча травму получит и Хурцилава. Тогда мы отмучились — проиграли разгромно 0:3.



За короткий промежуток времени мы потеряли Сабо, Стрельцова, Воронина, Численко, Аничкина и Хурцилаву. Это была своего рода катастрофа. А уже через четыре дня мы должны были проводить полуфинальный матч чемпионата Европы.



Нельзя обойти стороной и события, которые произошли в 1968 году. Мы сейчас говорим не о дебютном эфире программы «Время» и даже не о смерти Мартина Лютер Кинга. В 1968 году Италию (как и другие страны) потрясла серия студенческих бунтов и забастовок, направленных против социальных изменений, войны во Вьетнаме и за студенческий контроль над программой обучения. Сотни людей в ходе беспорядков получили ранения. Пришлось даже закрывать Римский университет на 12 дней. Именно поэтому на сборную Италию оказывалось большое давление. Почему? Своей игрой они должны были отвлечь страну на грядущем чемпионате Европы. Унизительное поражение от Северной Кореи футболистам ещё не простили.



Полуфинальный матч между Италией и СССР проходил на заполненном стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе.

ИТАЛИЯ — СССР — 0:0

5 июня 1968 г.

Полуфинал чемпионата Европы–1968.

Неаполь. Стадион «Сан-Паоло». 68 582 зрителя.

Судья: Курт Ченчер (ФРГ).

Италия: Дино Дзофф, Тарчизьо Бургнич, Джачинто Факкетти (к), Джанкарло Берчеллино, Эрнесто Кастано, Джорджо Феррини, Анджело Доменгини, Антонио Юлиано, Сандро Маццола, Джованни Ривера, Пьерино Прати.

СССР: Юрий Пшеничников, Юрий Истомин, Альберт Шестернёв (к), Владимир Капличный, Валентин Афонин, Александр Ленёв, Эдуард Малофеев, Геннадий Логофет, Анатолий Банишевский, Анатолий Бышовец, Геннадий Еврюжихин.

Фото: rusteam.permian.ru

Поддержка итальянской сборной была просто сумасшедшей.



«Конечно, СССР выступала на больших стадионах перед толпами зрителей, в том числе и у себя на родине, — вспоминал тот матч Дзофф, — но та толпа болельщиков в Неаполе была особенной. Она придавала нам уверенности. В тот день на стадионе было около 70 тысяч человек. Каждый раз, когда мяч был у советских футболистов, они свистели. Представляете?»



В тот день шёл проливной дождь. При такой погоде играть было тяжело. Так ещё и игрок итальянской сборной Ривера получил травму. Никаких замен в то время не было, поэтому пришлось доигрывать матч до конца. Но хромой футболист не был помощником для «скуадра адзурра». По сути, СССР играл с преимуществом в одного футболиста почти весь матч.

Фото: rusteam.permian.ru

В той игре важнейшую роль сыграл вратарь итальянцев Дино Дзофф. Кстати, перед выходом на поле его успокаивал наш опытный Пшеничников.



«Я почувствовал, что Дзофф немного нервничает, — рассказывал Пшеничников, —. Я похлопал его по спине и сказал: «Не волнуйся, приятель. Всё будет хорошо». Юрий тогда не знал, что Дзофф поймает кураж и не позволит распечатать собственные ворота.



Самым активным в составе нашей сборной был Геннадий Еврюжихин, а в защите надёжно играл Альберт Шестернёв. Национальные команды создали по парочке моментов — безуспешно. В конце первой половины наши подали аж шесть угловых за пару минут, но первый тайм так и закончился без забитых мячей.

Фото: rusteam.permian.ru

Второй тайм продолжился в том же духе. Потом итальянцы признаются, что боялись выдохнуться раньше времени. Всё-таки играли по сути вдесятером.

Хороший момент по ходу тайма был у Ленёва: «Мяч прилетел ко мне в районе одиннадцатиметровой отметки, Дзофф стоял на линии, я ударил в ближний угол. Он большой, я думал, не успеет прыгнуть и поймать мяч. Сейчас понимаю, что нужно было бить в дальний угол. Может, кто-нибудь из наших и замкнул бы».



Основное время встречи закончилось со счётом 0:0. Вы спросите, почему мы, имея на поле на одного футболиста больше, не смогли забить? Это всё итальянское катеначчо — знаменитая тактическая схема с акцентом на оборонительные действия и тактические фолы. Если переводить с итальянского дословно, то получится что-то вроде «дверь, которую невозможно пройти». Катеначчо подразумевает высокую организацию игры и эффективную защиту. Это позволяет свести к на нет возможность прохода через нее игроков соперника. Что ж, сработало.



Первый тайм дополнительного времени хозяева начали лучше. Голевых моментов у ворот Пшеничникова было больше. По словам голкипера, ему нравилось, что была хоть какая-то работа. Это помогало оставаться в тонусе.



При этом никто не стремился сушить игру и играть на ничью. Все знали, что никакой серии пенальти не будет. В конце второго дополнительного времени Еврюжихин мог вывести сборную в финал, но пробил в считаных сантиметрах от штанги. Итальянцы в ответной атаке создали свой голевой момент: мяч после сумасшедшего по силе удара Доменгини угодил в штангу, и счёт остался прежним.

Фото: rusteam.permian.ru

За 120 минут забитых мячей болельщики так и не увидели. Уникальнейший случай: по правилам УЕФА исход игры должен был быть решён с помощью монетки. Кстати, такое происходило в первый и последний раз на этом турнире.

ВИДЕО

«Мы знали, что наш капитан везунчик, вспоминал Маццало. — Мы редко делали мелкие ставки, так вот, Факкетти всегда выигрывал. Мы были уверены в нём».



Благодаря воспоминаниям Михаила Якушина из его автобиографической книги «Вечная тайна футбол» мы можем оказаться прямо там — в судейской комнате матча Италия — СССР. Там, где и подбрасывали знаменитую монетку и решали судьбу полуфинальной встречи Евро-1968.



«Тогда по правилам победитель определялся с помощью жребия. Эта церемония происходила следующим образом. В судейскую комнату были приглашены капитаны обеих команд – Шестернёв и Факкетти, три арбитра матча и представитель Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) испанец Руйола. Я всеми правдами и неправдами тоже пробрался в это помещение. Иностранные участники жеребьёвки недоуменно посматривали на меня, но, так и не догадавшись, кто я такой, приступили к официальной процедуре. Вначале определяли, какой монетой бросать жребий – итальянской или французской. Выбрали французскую. Дальше события стали развиваться как в трагикомедии. Руйола спрашивает у Шестернёва, какую сторону монеты выберет он. Я за это время успел внимательно осмотреть монету и заметил, что одна её сторона, называемая «фигурой», чуть выпуклая.



Поскольку в детстве я увлекался игрой «Орёл или решка?», то сообразил, что шансов на то, что монета упадёт вверх выпуклой частью, значительно больше. Подсказываю Шестернёву: «Выбирай „фигуру“!» Он стоит отрешённый. Я ему: «Фигуру!» Сцена напоминает мне эпизод из кинофильма «Музыкальная история», когда главный её герой, которого играл Сергей Лемешев, вышел впервые на сцену и, напугавшись зрителей, забыл слова оперной арии. Ему партнёры, зрители из зала, из-за кулис подсказывают, а он находится в состоянии прострации и ничего не слышит. Похожее произошло и с Шестернёвым. Я ему вновь говорю: «Фигура!» Он никак не реагирует. Руйоле надоело ждать, и он обратился к Факкетти – выбирай, мол, ты. Итальянец сразу смекнул, в чём дело, и произнёс: «Фигура!» Руйола подбросил монету, она упала на пол, и раздался торжествующий крик Факкетти: «Фигура!» Итальянцы вышли в финал чемпионата Европы, а нам предстоял матч, увы, лишь за третье место с англичанами, которые проиграли в другом полуфинале югославам – 0:1.

Не знаю уж, какой в этот момент у меня пульс был, но, думаю, очень далёкий от нормального. Отошёл я в сторону, присел где пришлось и долго еще не мог прийти в себя. Выбери Шестернёв «фигуру», и серебряные медали у нас в кармане, а там, глядишь, и на золотые замахнуться можно – с югославами в то время мы всё-таки удачно играли».



Факкетти вышел из тоннеля и размахивал футболкой. Все на огромном стадионе поняли — Италия в финале чемпионата Европы. Ликованию болельщиков не было предела.



Спустя много лет Бышовец признается: «Шестернёв и Якушин зашли в раздевалку почти одновременно. По лицам вошедших всё стало ясно. Якушин с побагровевшим лицом всё время повторял: «Я же тебе говорил! Говорил…». Все очень расстроились. И, думаю, это повлияло и на игру за бронзовые медали, в которой сборная уступила англичанам.



«Вроде бы слышу, что Михеич кричит, а сделать ничего не могу», — спустя время расскажет Шестернёв.



«Конечно, мы были опустошены, — вспоминал Пшеничников, — Если бы была серия пенальти, мы бы могли хоть что-то сделать. Это особенно важно для меня, потому что вратарь может вытащить один мяч и решить исход всей серии».



На поле итальянские игроки и болельщики бурно праздновали победу. Но уже в раздевалке эмоции быстро улеглись.



Итальянские газеты потом будут писать, что «скуадра адзурра» попала в финал по воле Бога. Ну, пусть так. Одно мы знаем точно — удача в тот дождливый день была не на нашей стороне.



Взять реванш за несправедливое поражение наши футболисты смогут лишь через 20 лет. Сборные СССР и Италии снова встретились в полуфинале чемпионата Европы, но на этот раз наша национальная команда была сильнее — 2:0.



Во втором полуфинальном матче встречались чемпионы мира англичане с Бобби Чарльтоном против Югославии. Югославы, конечно же, была аутсайдером этой пары. Но игра сенсационно закончилась победой аутсайдера. Югославия неожиданно оказалась в финале чемпионата Европы.



ВИДЕО

СССР осталась без медалей, а Югославия чуть не совершила чудо

Убитые горем футболисты СССР в матче за третье место встречались с грозными чемпионами мира.

АНГЛИЯ — СССР — 2:0

Матч за 3-е место чемпионата Европы–1968

Рим. Стадион «Олимпико». 68 817 зрителей.

Судья: Иштван Жолт (Венгрия).

Англия: Гордон Бенкс, Томас Райт, Рэймон Уилсон, Норберт Стайлз, Брайан Лэбон, Бобби Мур (к), Норман Хантер, Роджер Хант, Бобби Чарльтон, Джеффри Хёрст, Мартин Питерс.

СССР: Юрий Пшеничников, Юрий Истомин, Альберт Шестернёв (к), Владимир Капличный, Валентин Афонин, Александр Ленёв, Эдуард Малофеев, Геннадий Логофет, Анатолий Банишевский, Анатолий Бышовец, Геннадий Еврюжихин.

Голы: Б. Чарльтон, 39; Хёрст, 63.

Фото: rusteam.permian.ru

С самого начала встречи Англия имела громадное преимущество и показывала ту самую игру, которая и принесла им триумф на чемпионате мира.



«Вся английская команда обращалась с мячом лучше, чем мы, — рассказывал Ленёв. — Технически они были лучше. Стиль игры у них был абсолютно другой».

Забитый мяч был лишь вопросом времени. Вперёд англичан вывел обладатель «Золотого мяча» 1966 года Бобби Чарльтон. Кстати, это был единственный его гол на чемпионате Европы. Во втором тайме Хёрст удвоил преимущество, но в этой ситуации не обошлось без курьёза. После удара одного из игроков английской сборной мяч летел в левый угол ворот Пшеничникова, но задел плечо Шестернёва и отскочил прямо на Хёрста. Тому оставалось просто попасть по воротам.

Фото: rusteam.permian.ru

СССР проиграла матч за 3-е место и осталась без медалей. Известно, что Шестернев испытывал чувство вины перед коллективом, поэтому пригласил всех членов сборной в ресторан. Но также известно, что некоторые отказались идти на встречу. Напился как следует главный тренер Михаил Якушин.



«После матча с англичанами он пошёл в бар и как следует надрался, — вспоминает Пшеничников. — Да и не он один. Мне потом говорили, чтобы я пришёл и забрал его оттуда. Уверяли, что Якушин никого, кроме меня, слушать не станет. Так и было. Мне удалось уговорить его вернуться к себе. Наверное, у него было предчувствие, что дома его по головке не погладят».



Не погладили. После этого турнира у сборной были две товарищеские встречи. Затем Михаила Якушина пригласил к себе председатель Федерации футбола СССР Валентин Александрович Гранаткин и объявил своего рода приговор: «Ну что, Михей, заканчивать будем со сборной?» Всё было решено заранее.



В Италии все ждали главный матч дня — Италия — Югославия. Игра началась всего через пару часов после завершения встречи за третье место. Стадион был забит до отказа.

ИТАЛИЯ – ЮГОСЛАВИЯ – 1:1

Финал чемпионата Европы-1968. Первый матч

8 июня 1968 года. Рим. Стадион «Олимпико». 70 000 зрителей.

Арбитр – Г. Динст (Швейцария).

Италия: Дзофф, Бурньич, Факкетти (к), Феррини, Гуарнери, Кастано, Доменгини, Юлиано, Анастази, Лодетти, Прати.

Главный тренер: Ф. Валькераджи.

Югославия: Пантелич, Фазлагич (к), Дамянович, Паунович, Хольцер, Павлович, Петкович, Ачимович, Мусемич, Тривич, Джаич.

Главный тренер: Р. Митич.

Фото: Keystone/Hulton Archive/Getty Images

Югославы весь матч смотрелись лучше итальянцев. Забитый мяч Джаича в первом тайме тому подтверждение. Всё шло к сенсации, но за 10 минут до конца встречи Доменгини сравнял счёт со штрафного удара и отправил команды на переигровку.

ИТАЛИЯ — ЮГОСЛАВИЯ — 2:0

Финал чемпионата Европы-1968. Переигровка

10 июня 1968 года. Рим. Стадион «Олимпико». 32 886 зрителей.

Арбитр – Х. М. Ортис-де-Мендибил-Монастерио (Испания).

Италия: Дзофф, Бурньич, Факкетти (к), Росато, Гуарнери, Сальвадоре, Доменгини, Маццола, Анастази, Де-Систи, Рива.

Главный тренер: Ф. Валькераджи.

Югославия: Пантелич, Фазлагич (к), Дамянович, Паунович, Хольцер, Павлович, Хошич, Ачимович, Мусемич, Тривич, Джаич.

Главный тренер: Р. Митич.

Переигровка проходила спустя два дня на том же стадионе.

На вторую игру у итальянцев появилось сразу пять свежих футболистов. По ходу игры хозяева попросту перебегали югославов. «Скуадра адзурра» забила два быстрых мяча и не дала никаких шансов молодой сборной Югославии во второй игре.



Югославии не повезло, хотя с другой стороны — везёт сильнейшим. Сильнейшими стали итальянцы. Сейчас можно сколько угодно рассуждать на тему: «Что было бы, крикни тогда заветное слово «Фигура» Альберт Шестернёв». Мы в 1968 году остались лишь четвёртыми и приехали домой без медалей.



А победа национальной команды Италии вернула доверие болельщиков. Сборная заставила гордиться собой. Правда, поводов для разочарования будет ещё более чем достаточно.