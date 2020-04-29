Болельщик выбежал на поле и дважды не смог забить в пустые ворота. Трибуны были в восторге

«Чемпионат» продолжает голосование за самое крутое видео с курьёзными моментами во время футбольных матчей. Мы собрали 10 роликов и предлагаем вам выбрать наиболее понравившийся именно вам вариант.



Ознакомиться со всеми видео, а также проголосовать можно по ссылке, представленной ниже.

Смотрим самые курьёзные футбольные моменты! И выбираем лучшее видео Эти видео заставят вас улыбаться!

На очереди у нас забавная ситуация из Англии. Но на этот раз действующими лицами будут не футболисты, а болельщик. Мужчина выбежал на поле с мячом, но не смог поразить пустые ворота. Мало того, сам он упал, а болельщики не сдерживали хохот.

«Это самая смешная вещь, которую я когда-либо видел в своей жизни»

Инцидент произошёл на игре Кубка английской лиги, где встречались «Солфорд Сити» и «Лидс».



Неуклюжий болельщик хозяев выбежал на поле с мячом под крики фанатов «Месси». Миссия мужчины была ясна — поразить ворота. Он пробежал мимо голкипера Кико Касильи, который чудом не отобрал у того мяч, сделал замах и… невообразимым образом промахнулся по мячу, да ещё и упал. Но это было не всё: «Не зря зря же выбегал»,— подумал он. Нужно было попытаться забить со второй попытки. Болельщик быстро встал на ноги и собирался было закончить начатое, но прямо из под его ног мяч выбил стоявший рядом стюард. Даже прыжок не помог дотянуться до заветной цели. После провала неуклюжий фанат поспешил вернуться на своё место. Трибуны были в восторге и не сдерживали смех! Весельчак поднял настроение собравшейся публике, что нельзя сказать о любимой команде «Солфорд Сити» — клуб проиграл с разгромным счётом 0:3.

Видео доступно на «Чемпионате».

Автором видео является Энт Рэтклифф. Спустя время он поделился своими впечатлениями от эпизода.



«Вообще я болею за «Манчестер Юнайтед», поэтому на игре оказался совершенно случайно. — говорил Энт. — Вы знаете, я ничего подобного не видел на «Олд Траффорд». Это самая смешная вещь, которую я когда-либо лицезрел на футбольном матче. Сначала я просто хотел, чтобы стюарды поймали его, но если бы они это сделали, то он, возможно, не упал бы и не выставил себя таким дураком».

«Он показал, как тяжело быть профессионалом на самом деле»

Видео с участием болельщика моментально стало вирусным в интернете. Популярные футбольные аккаунты просили Энта Рэтклиффа выслать запись в хорошем качестве. Мы собрали самые яркие комментарии пользователей:



@C7CBM



«Ха-ха-ха, как же хорош стюард, который оставил его без мяча».

@micathome



«Вот это осёл».

@CarlGriffin3



«Потом этот же парень будет кричать на профессионалов, что они играют дерьмово».

@LordBrembatt



«Вот уже который раз перестраиваю это видео. Это украшает мой день».

@andyoung77



«Он показал, как тяжело быть профессионалом на самом деле».

@JakeWaddo_



«Ха-ха-ха, я просто в слезах. Это одно из самых забавных видео, которое я когда-либо видела».

@Pmbigz



«СРОЧНЫЕ НОВОСТИ ОТ Sky Sports. «Манчестер Юнайтед»предложил за этого парня 80 млн фунтов стерлингов».