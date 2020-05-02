Подкинула проблем! Полуголая спортивная журналистка спалилась в эфире женатого коллеги

Самоизоляция заставляет людей работать из дома: некоторым это идёт на пользу, и их продуктивность только увеличивается, а для кого-то такой опыт может обернуться скандалом… На днях в историю влип испанский журналист Альфонсо Мерлос: его обвинили в неверности после инцидента во время видеотрансляции. В эфире телеканала Mediaset, в котором Альфонсо принимал участие из дома, на заднем плане на несколько секунд появилась девушка в бикини. Коллега Мерлоса был крайне удивлён увиденным, в то время как сам Альфонсо даже не подозревал о происходящем за спиной. Полуголой девушкой оказалась журналистка самой популярной газеты Испании Marca Алексия Ривас.
После казуса Марлоса раскритиковали в СМИ и соцсетях за измену, так как долгое время он прожил с телезвездой Мартой Лопес. Вскоре журналист стал появляться на различных ток-шоу испанского телевидения, где в свою защиту заявлял, что во время злополучного эфира Mediaset они с Мартой уже не были вместе.
Сама «разлучница», Алексия Ривас, из-за произошедшего до сих подвергается травле в социальных сетях. Она старается оградить себя от конфликта и даже закрыла комментарии в «Инстаграме», где у неё насчитывается уже более 100 тыс. подписчиков.
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