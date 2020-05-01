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Венесуэльский футболист укусил соперника за голову, видео

Венесуэльский футболист укусил соперника за голову
Дмитрий Росип
Защитник укусил нападающего за голову! Слава Суареса не даёт покоя? Видео
Самое смешное, что недавно его самого укусили в Англии.
Футбол / Южная Америка 0

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На очереди курьёз из чемпионата Парагвая. Игра «Олимпии Асунсьон» и «Серро Портеньо» завершилась победой хозяев со счётом 4:2, а в концовке встречи произошёл любопытный эпизод с участием экс-футболиста «Атлетика» из Бильбао Фернандо Аморебьеты.

Укус и два удаления

На 82-й минуте защитник гостей Аморебьета вёл борьбу с нападающим «Олимпии» Нестером Камачо. Пока мяч летел в их сторону, форвард ударил противника локтем, тем самым спровоцировав защитника на укус. Венесуэлец так взбесился, что решил укусить Камачо за голову. Нападающий «Олимпии» упал на газон и начал корчиться от боли. А вот судья принял правильное решение, показав красную карточку обоим футболистам: Камачо – за удар локтем, Аморебьете – за укус.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Любопытно, что в 2016 году, выступая за английский «Фулхэм», венесуэльский сам стал жертвой укуса. В матче 33-го тура Чемпионшипа между «Лидс Юнайтед» и «Фулхэмом» нападающий хозяев Сулейман Доукара укусил Аморебьету в область грудной клетки. Тогда сенегальца наказали 8-матчевой дисквалификацией, а также штрафом в размере 5 тысяч фунтов стерлингов.

В отличие от Доукары, Аморебьете за свой укус удалось избежать дисквалификации и штрафа от Парагвайской футбольной ассоциации.

Мемы в интернете и реакция людей

Поступок “кусачего” защитника породил несколько мемов в интернете, а также сравнений с нападающим «Барселоны» Луисом Суаресом, который не раз отмечался укусами на футбольном поле.

@arthurBC2908
«Здесь хорошо видно, как Аморебьета кусает Камачо».

@ndevyrochuko
«Эксклюзивное изображение с участием Аморебьеты».

@jota_brizuela

@immeofficial
«Суарес гордится».

@szalayd

Возможно, венесуэльскому футболисту не давала покоя слава уругвайца.

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