Защитник укусил нападающего за голову! Слава Суареса не даёт покоя? Видео

Продолжаем голосование за самое крутое и/или курьёзное футбольное видео. Мы отобрали 10 роликов и предлагаем вам выбрать наиболее понравившийся вариант. Ознакомиться со всеми видео, а также проголосовать можно по ссылке ниже.
На очереди курьёз из чемпионата Парагвая. Игра «Олимпии Асунсьон» и «Серро Портеньо» завершилась победой хозяев со счётом 4:2, а в концовке встречи произошёл любопытный эпизод с участием экс-футболиста «Атлетика» из Бильбао Фернандо Аморебьеты.
Укус и два удаления
На 82-й минуте защитник гостей Аморебьета вёл борьбу с нападающим «Олимпии» Нестером Камачо. Пока мяч летел в их сторону, форвард ударил противника локтем, тем самым спровоцировав защитника на укус. Венесуэлец так взбесился, что решил укусить Камачо за голову. Нападающий «Олимпии» упал на газон и начал корчиться от боли. А вот судья принял правильное решение, показав красную карточку обоим футболистам: Камачо – за удар локтем, Аморебьете – за укус.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Любопытно, что в 2016 году, выступая за английский «Фулхэм», венесуэльский сам стал жертвой укуса. В матче 33-го тура Чемпионшипа между «Лидс Юнайтед» и «Фулхэмом» нападающий хозяев Сулейман Доукара укусил Аморебьету в область грудной клетки. Тогда сенегальца наказали 8-матчевой дисквалификацией, а также штрафом в размере 5 тысяч фунтов стерлингов.
В отличие от Доукары, Аморебьете за свой укус удалось избежать дисквалификации и штрафа от Парагвайской футбольной ассоциации.
Мемы в интернете и реакция людей
Поступок “кусачего” защитника породил несколько мемов в интернете, а также сравнений с нападающим «Барселоны» Луисом Суаресом, который не раз отмечался укусами на футбольном поле.
@arthurBC2908
«Здесь хорошо видно, как Аморебьета кусает Камачо».
@ndevyrochuko
«Эксклюзивное изображение с участием Аморебьеты».
@jota_brizuela
@immeofficial
«Суарес гордится».
@szalayd
Возможно, венесуэльскому футболисту не давала покоя слава уругвайца.
- 1 мая 2020
-
22:31
-
22:28
-
22:09
-
21:54
-
21:33
-
21:27
-
21:17
-
20:58
-
20:48
-
20:42
-
20:08
-
19:56
-
19:44
-
19:44
-
19:16
-
19:04
-
18:49
-
18:38
-
18:36
-
18:25
-
18:24
-
18:10
-
18:00
-
17:42
-
17:42
-
17:29
-
17:21
-
17:14
-
17:11
-
17:04
-
16:58
-
16:51
-
16:46
-
16:04
-
15:42