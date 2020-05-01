Защитник укусил нападающего за голову! Слава Суареса не даёт покоя? Видео

Самое смешное, что недавно его самого укусили в Англии.

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На очереди курьёз из чемпионата Парагвая. Игра «Олимпии Асунсьон» и «Серро Портеньо» завершилась победой хозяев со счётом 4:2, а в концовке встречи произошёл любопытный эпизод с участием экс-футболиста «Атлетика» из Бильбао Фернандо Аморебьеты.

Укус и два удаления

На 82-й минуте защитник гостей Аморебьета вёл борьбу с нападающим «Олимпии» Нестером Камачо. Пока мяч летел в их сторону, форвард ударил противника локтем, тем самым спровоцировав защитника на укус. Венесуэлец так взбесился, что решил укусить Камачо за голову. Нападающий «Олимпии» упал на газон и начал корчиться от боли. А вот судья принял правильное решение, показав красную карточку обоим футболистам: Камачо – за удар локтем, Аморебьете – за укус.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Любопытно, что в 2016 году, выступая за английский «Фулхэм», венесуэльский сам стал жертвой укуса. В матче 33-го тура Чемпионшипа между «Лидс Юнайтед» и «Фулхэмом» нападающий хозяев Сулейман Доукара укусил Аморебьету в область грудной клетки. Тогда сенегальца наказали 8-матчевой дисквалификацией, а также штрафом в размере 5 тысяч фунтов стерлингов.

В отличие от Доукары, Аморебьете за свой укус удалось избежать дисквалификации и штрафа от Парагвайской футбольной ассоциации.

Мемы в интернете и реакция людей

Поступок “кусачего” защитника породил несколько мемов в интернете, а также сравнений с нападающим «Барселоны» Луисом Суаресом, который не раз отмечался укусами на футбольном поле.

@arthurBC2908

«Здесь хорошо видно, как Аморебьета кусает Камачо».

@ndevyrochuko

«Эксклюзивное изображение с участием Аморебьеты».

@jota_brizuela

@immeofficial

«Суарес гордится».

@szalayd

Возможно, венесуэльскому футболисту не давала покоя слава уругвайца.