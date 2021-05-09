Футбол срывали обстрелами. Во время войны играли даже в блокадном Ленинграде

В годы Великой Отечественной войны советские футболисты наравне со всеми защищали родину, а где-то продолжали играть в футбол.

Футболисты на линии огня

Нельзя объять необъятное. Эта фраза обязательно придёт на ум, когда пробуешь составить хотя бы краткий список известных футболистов, участвовавших в Великой Отечественной войне и внесших свой вклад в достижение победы. Ведь на борьбу с врагом поднялась вся страна.



Команда ленинградского «Спартака» в полном составе добровольно записалась в ряды Красной Армии. В обороне Ленинграда принимали участие их земляки из «Динамо». Футболисты ЦДКА во время войны несли гарнизонную службу — охраняли Наркомат обороны, Генеральный штаб, эвакуированные из оккупированных немецкими войсками районов государственные ценности.



В столице, в 7-м полку МВД, служили многие футболисты московского «Динамо» — несли патрульную службу в городе. Большинство футболистов ленинградского «Зенита» были эвакуированы в Казань вместе с оптическим заводом, который они представляли, и работали на этом предприятии по 10-12 часов в сутки. Футболисты московского «Торпедо» трудились на родном для команды автозаводе ЗиС, в годы войны наладившем выпуск не только армейских грузовиков, тягачей и санитарных машин, но и некоторых видов вооружений — автоматов, пулемётов, мин.

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Погиб за несколько дней до окончания военных действий один из лучших левых защитников 1930-х годов одессит Михаил Волин. В конце 1942 года под Сталинградом пал смертью храбрых первым забивший пять мячей в одном матче советского чемпионата ленинградский форвард Евгений Шелагин.



Занимавшийся до войны футболом, но не успевший поиграть на уровне команды мастеров знаменитый защитник ЦДКА и сборной СССР Юрий Нырков 17-летним пареньком участвовал в строительстве оборонительных сооружений под Москвой, затем обучался в танковом училище и с 1943 года был командиром артиллерийской самоходной установки. Закончив войну в Берлине, он играл за одну из частей группы советских войск в Германии, где был в 1946 году замечен приехавшим вместе с ЦДКА Анатолием Тарасовым. Завершив спортивную карьеру, Нырков окончил Академию бронетанковых войск, дослужился до звания генерал-майора и занимал должность начальника управления кадров ГУ Генштаба СССР.



В 1943 году 18-летним юношей ушёл на фронт Николай Николаевич Сенюков — будущий защитник московского «Торпедо». Сначала он служил в пешей разведке, охотился за «языками» в немецком тылу, а затем вёл разведку на танках и бронетранспортерах в 1-й гвардейской танковой армии. На Висле Николай Николаевич был ранен, но в тыл для излечения попросил его не отправлять. Отлежался несколько дней в полевом госпитале — и снова в бой. Гвардии старшина Николай Сенюков был награждён орденами Славы III степени и Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».



Известнейший вратарь ленинградского «Динамо» довоенной поры, а затем популярный комментатор Виктор Набутов служил в погранвойсках и во время блокады защищал родной город — дрался на «пятачке», именуемом Невская Дубровка. Ещё один ленинградский вратарь, игравший некогда за сборную СССР, Георгий Шорец воевал на втором «пятачке» — ораниенбаумском. Выбежав под обстрел, чтобы помочь пожилой женщине добраться до бомбоубежища, погиб на Невском проспекте милиционер Пётр Сычёв — центральный полузащитник команды мастеров ленинградского «Динамо».

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В мае 1942 года ушёл добровольцем на фронт 18-летний воспитанник московской команды «Старт», будущий форвард столичного «Динамо», участник знаменитого турне бело-голубых по Великобритании Владимир Савдунин. На войне он был разведчиком танковой бригады, награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны первой и второй степени, получил три ранения, а после победы сыграл за «Динамо» 216 матчей и забил 70 мячей. Завершил войну в Берлине гвардии старшина, кавалер ордена Славы Владислав Жмельков — великолепный вратарь московского «Спартака» 1930-х годов.



Центральный защитник «Торпедо», обладатель Кубка СССР 1949 года Григорий Дуганов под Берлином, будучи красноармейцем разведывательной роты 77-й гвардейской стрелковой Черниговской дивизии, напал на засаду немцев, уничтожив пять и взяв в плен шесть человек! За этот подвиг 12 мая 1945 года он был награждён орденом Красной Звезды.



Защитника «автозаводцев» Ивана Кочеткова, а впоследствии игрока знаменитой «команды лейтенантов» ЦДКА, призвали в армию военкоматом Таганского района. На фронте он служил телеграфистом и был награждён медалью за то, что 6 марта 1943 года, находясь на наблюдательном пункте, в течение дня обеспечивал бесперебойную связь с огневой позицией. Под ураганным огнём противника Иван Кочетков семь раз исправлял линию, повреждённую в результате артиллерийского и миномётного обстрела противника.



И это только наиболее яркие примеры. А сколько не самых известных ныне футболистов клубов довоенной советской высшей лиги ушли на фронт и сражались наравне с остальными! Многие, увы, так и не вернулись к мирной жизни…



Не обошла стороной война и спортивных журналистов. Основоположник советской футбольной статистики Константин Сергеевич Есенин попал на фронт со студенческой скамьи, освобождал Ленинград от блокады и даже был объявлен погибшим: в 1942 году, когда его батальон поднялся в атаку, рядом с Константином Сергеевичем разорвалась мина. После боя сына великого русского поэта Сергея Есенина и актрисы Зинаиды Райх не нашли, а оказалось, что его, тяжелораненого, в бессознательном состоянии доставила в госпиталь медсестра соседней части. О трёх орденах Красной Звезды, полученных на войне, Константин Сергеевич потом шутливо говорил: «Это мой военный хет-трик»…



Не будем забывать и о футбольных судьях. Арбитр Александр Меньшиков в годы войны командовал взводом автоматчиков, пять раз был ранен. Его коллега по судейскому корпусу Николай Шишов заведовал миномётной батареей и получил два ранения. В бронетранспортёр ещё одного довоенного футбольного арбитра Льва Саркисова попал снаряд, и капитан Саркисов чудом выжил…

Почему в «Спартаке» так не любили «Динамо»? Есть версия – из-за того самого полуфинала 80 лет назад «Спартаку» вручили кубок, а потом заставили переиграть полуфинал. Уникальная история, случившаяся в СССР.

Доиграли после Победы

Когда 22 июня фашистская Германия напала на СССР, в чемпионате страны был сыгран 71 матч. Затем состоялись ещё два поединка, и на этом проведение чемпионата Советского Союза по футболу решено было прекратить, поскольку несколько городов, представленных в Высшей лиге, оказались под ударами врага.



В первую очередь это касалось Украины и Белоруссии, подвергавшихся серьёзным бомбардировкам с воздуха. В Киеве, например, так и не состоялся намеченный на 22 июня спортивный праздник, посвящённый открытию республиканского стадиона имени Хрущёва. Его венцом должен был стать матч на первенство СССР между местным «Динамо» и ЦДКА.



Праздник провели уже после войны — 25 июня 1944 года. Причём билеты, приобретённые тремя годами ранее, были действительны. В присутствии 50 000 зрителей объективно более слабые динамовцы получили от москвичей четыре безответных мяча. А сам матч носил статус товарищеского.



А вот сталинградский «Трактор» провёл-таки 24 июня 1941 года поединок в Донецке с местным «Стахановцем», но ближе к концу игры на окраине города раздалась артиллерийская канонада — это зенитчики встретили шквальным огнём приближающуюся эскадрилью немецких самолётов…

Футбол без пауз

В годы Великой Отечественной войны первенство СССР не проводилось. А самыми престижными футбольными состязаниями того периода являлись чемпионаты Москвы. Первый из них попытались организовать сразу после того, как распалось национальное первенство. Однако довести его до конца не удалось, поскольку осенью 1941 года немцы подошли очень близко к городу, и 16 октября в столице было введено осадное положение. Это произошло как раз в тот день, когда должна была состояться ключевая игра между «Динамо» и «Торпедо».



В апреле 1942 года, когда враг был отброшен от стен Москвы, столичные команды стартовали в новом чемпионате города, а помимо него, был разыгран Кубок. Победителем весеннего турнира стало «Динамо», кубок достался «Спартаку», одолевшему в финале бело-голубых — 2:0. «Спартак» же стал триумфатором осеннего чемпионата.



В 1943 и 1944 годах первенство столицы проводилось в два круга. Сначала его выиграл ЦДКА, а затем — «Торпедо». В те годы чёрно-белые представляли грозную силу в основном благодаря своему нападению, которое возглавлял блистательный форвард Александр Пономарёв. Самым же запоминающимся матчем военных лет считается финальная игра за Кубок Москвы 1943 года с участием ЦДКА и «Торпедо». Победу в дополнительное время встречи со счётом 6:4 праздновали автозаводцы. Через год торпедовцы сохранили у себя этот приз, одолев в финале «Динамо» — 5:4.

ЦДКА послевоенных лет Фото: pfc-cska.com

Тренировались столько, сколько могли выдержать

Летом 1942 года два футбольных матча состоялись в блокированном врагами Ленинграде. Это решение было принято ещё ранней весной, но на организацию игр ушло несколько месяцев. Сначала долго собирали по защищавшим город частям бывших футболистов. А затем оставшиеся в живых тщательно готовились к игре: не хотелось ударить в грязь лицом перед болельщиками. Но как готовиться, если от слабости, вызванной постоянным голодом, порой было трудно ходить?



Тренировались два раза в неделю — чаще не могли выдержать физически. Но матчи 30 июня и 7 июля между питерским «Динамо» и сборной Ленинграда всё же состоялись. Зрители плотной толпой окружили футбольное поле, поскольку деревянные трибуны стадиона имени Ленина спасавшиеся зимой от холода ленинградцы разобрали на дрова. Репортаж об этом матче транслировался прямо на передовую, и немцы были шокированы тем, что голодающие жители осаждённого города ещё могли играть в футбол. Ну а нашим бойцам это известие прибавило силы духа. Второй матч, о котором сообщали расклеенные по городу афиши, прервал артобстрел. Немцы не могли выдержать такого издевательства, и их командование отдало приказ сорвать игру во что бы то ни стало!



«Матчем возрождения» назвали футбольный поединок, прошедший в начале мая 1943 года в разрушенном Сталинграде. В нём встретились сборная удержавших город воинских частей, выступавшая под флагом сталинградского «Динамо», и специально прилетевший из Москвы «Спартак». В пригородной Бекетовке (ныне — часть Волгограда) с трудом подготовили поле, расчистив его от обломков и засыпав образовавшиеся после обстрелов и бомбёжек воронки. Умудрились уложиться в несколько дней. На игру же собралось порядка десяти тысяч человек — преимущественно солдат и офицеров, поскольку мирные жители только начинали возвращаться в Сталинград.



Проводились в годы войны и отдельные футбольные матчи — в том числе на оккупированной гитлеровцами территории. Команды формировались из спортсменов, по тем или иным причинам оказавшихся в тылу врага. В Киеве, например, имелось сразу несколько таких команд, игравших со сборными немецких военных частей и их союзников — в основном Венгрии, Румынии и Словакии.

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Стоит также отметить товарищеские поединки между советскими и английскими командами, представлявшими различные воинские части или города. Вообще, как утверждают футболофилы, международных игр в годы войны было даже больше, чем в мирное время. Разумеется, результаты многих из них нигде не публиковались и навсегда утеряны для истории. Но то, что они проводились в большом количестве, — факт неоспоримый.

В 1944 году немцы были изгнаны к границам нашей страны, что позволило возобновить розыгрыш Кубка СССР. Его победителем стал ленинградский «Зенит», одолевший 28 августа на московском стадионе «Динамо» ЦДКА — 2:1. Ту игру посетили 50 000 болельщиков. Ну а 13 мая 1945 года, спустя всего пять дней после подписания акта о капитуляции фашистской Германии, в двух городах Советского Союза — Тбилиси и Киеве — уже был поднят флаг 7-го первенства СССР по футболу. В нём сыграли 12 команд, а чемпионский титул достался московскому «Динамо», на одно очко опередившему ЦДКА…



76 лет минуло с момента окончания самой кровавой и жестокой войны в истории человечества. Но великое свершение её героев навсегда останется в нашей памяти, в памяти наших детей, внуков и правнуков.



Мы помним ваш подвиг, дорогие отцы, деды, прадеды! И в этот светлый день спешим ещё раз сказать вам спасибо за то, что вы сделали. За мир, за спокойствие, за будущее грядущих поколений.



С Днём Победы, уважаемые ветераны! Земной вам поклон.



С праздником, страна! Здоровья всем, благополучия, новых спортивных и жизненных побед!