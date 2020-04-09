«На вас смотрит великий вождь товарищ Сталин». Как сборная СССР отыгралась со счёта 1:5

68 лет назад сборная Советского Союза по футболу сумела отыграть в матче официального международного турнира фору в четыре мяча. Поединок 1/8 финала Олимпиады-1952 в Тампере против сборной Югославии, прошедший на фоне непростой политической обстановки, стал самым ярким камбэком в её истории.

Месили грязь, ломали ноги. Сборная СССР готовилась к Олимпиаде-1952 почти полгода

К матчам первого для советских футболистов олимпийского турнира сборную СССР готовил Борис Аркадьев, возглавлявшего в ту пору ещё и ЦДСА. Естественно, костяк команды он составил из хорошо знакомых ему игроков «армейского» клуба. Они целиком наполнили линию обороны сборной: вратарь Владимир Никаноров, защитники Виктор Чистохвалов, Анатолий Башашкин и Юрий Нырков. Также были полузащитники «армейцев» Алексей Водягин и Александр Петров, нападающие Валентин Николаев и Всеволод Бобров. Накануне ЦДСА стал чемпионом СССР, так что такой подход к формированию состава был вполне логичен.

Кстати, о чемпионате Советского Союза. До 1952 года сборная СССР по футболу не собиралась на протяжении 17 лет! И отношение к этому событию было соответствующее. Выступление сборной на первом в её жизни официальном турнире стало главным событием года, под которое подстраивалось всё остальное. Включая чемпионат страны. Его старт назначили на 8 июля. Причём до августа планировалось сыграть 16 матчей – не более чем по 1-2 в день. А уж затем, по окончании Олимпиады, чемпионат должен был раскрутиться на полную мощь.



Была у того первенства Советского Союза, игравшегося в один круг, и ещё одна удивительная особенность. Все его игры, кроме двух, состоялись в Москве. То есть все немосковские команды проводили свои номинально домашние матчи в столице. Исключение сделали лишь для ленинградского дерби «Зенит» — «Динамо» (Ленинград).

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Не в Москве был проведён и поединок динамовских команд Ленинграда и столицы. Но тут совсем другая история. В календаре он стоял на 19 августа, однако продлился всего-навсего 10 минут: сильнейший ливень затопил поле стадиона в Петровском парке. Тогда игру перенесли на конец чемпионата – 11 октября. Однако к тому времени в Москву неожиданно нагрянула зима и выпал снег. А матч имел важнейшее значение – его победитель становился бронзовым призёром. В итоге поединок состоялся 25 октября на нейтральном поле — в более тёплом Киеве.

Но вернёмся к делам сборной. По задумке руководителей советского футбола, до Олимпиады сборная должна была готовиться отдельно, проводя тренировки и контрольные матчи, а клубы без игроков сборной – отдельно. Для них в апреле-мае был организован турнир на призы Комитета по физической культуре и спорту, в число участников которого включили 15 сильнейших команд. Примечательно, что и без игроков сборной его выиграл ЦДСА. Что ещё раз подтверждает – «армейский» клуб на тот момент был действительно сильнейшим в стране.



Собралась национальная команда СССР в марте на спортивной базе-пансионате в курортном посёлке Леселидзе под Адлером. Теперь она находится на территории Абхазии, а Леселидзе давно переименован в труднопроизносимое для русского человека село Гячрыпш. Многочисленные советские сборные и клубы по весне традиционно месили грязь на местных полях, что грозило обернуться травмами, но другого способа подготовки к сезону в начале 50-х годов не изобрели.



Увы, без потерь не обошлось. На одном из занятий жёстко столкнулись защитник ЦДСА Виктор Чистохвалов и нападающий московского «Динамо» Иван Конов. Чистохвалов сломал ногу и ушёл из футбола вообще. Иван Конов в том году на поле больше не появлялся, а в следующем сезоне, сыграв шесть раз за динамовский дубль, тоже повесил бутсы на гвоздь. Для него футбол превратился в мучение.



Что же касается контрольных матчей, то их сборная до Олимпиады провела 22. В 13 случаях её соперниками были советские клубы, а в девяти — сборные Польши, Болгарии, Венгрии, Румынии и Чехословакии. На внеконкурсной основе команда Бориса Аркадьева сыграла и в упоминавшемся турнире на призы Комитета по физкультуре. Причём до конца мая сборная СССР выступала под флагом сборной Москвы, а потом стала выходить на поле в футболках ЦДСА. Поэтому перечисленные поединки в её официальный реестр не вошли.



По итогам сборов Борис Аркадьев отобрал для участия в Олимпийских играх 20 футболистов. ЦДСА представляли пятеро, московское «Динамо» — четверо, «Динамо» тбилисское – тоже четверо, из столичного ВВС (Военно-Воздушные Силы), «Спартака» и «Зенита» было призвано по два игрока, из «Торпедо» — один.

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Матч СССР — Югославия стал частью информационной войны. Лидеры двух стран давно не переносили друг друга

В турнире по футболу на летних Олимпийских играх 1952 года принимали участие 25 команд. Соревнования начались 15 июля и проходили по системе с выбыванием. Никаких групповых этапов, каждый матч – решающий. Победил – идёшь дальше, проиграл – уезжаешь домой.



В первом матче сборная СССР в дополнительное время одержала волевую победу над Болгарией – 2:1. Причём все три мяча были забиты именно в дополнительные полчаса.



90 минут команды сгоняли по нулям. Возможности отличиться имелись у обоих соперников. В начале дополнительного времени болгары открыли счёт, но довольно быстро, через четыре минуты, великий бомбардир Всеволод Бобров ударом головой результат выровнял. И тут сказалось преимущество нашей команды в физической готовности. Дважды болгар спасал голкипер, но на третий раз, когда Бобров выкатил мяч на пустые ворота Василию Трофимову, он капитулировал.



В 1/8 финала сборной СССР досталась в соперники Югославия. На тот момент это было принципиальное противостояние, являвшееся продолжением противостояния на политической арене. Началось оно ещё в 1948 году: с одной стороны СССР и его союзники Польша, Венгрия, Болгария, Чехословакия, Румыния, Албания и ГДР, с другой – Югославия. До Второй мировой войны отношения между СССР и Королевством Югославия были враждебными, но в конце 1945 года после свержения королевской власти и провозглашения республики они, напротив, стали очень тёплыми. Ну а потом резко испортились, поскольку в Югославии, естественно, не забыли, что Венгрия, Румыния и Болгария были союзниками немцев и участвовали в оккупации югославского государства.



Начались территориальные претензии со стороны Белграда к своим соседям, включая Австрию и Италию, а СССР их не поддержал. К тому же лидер Югославии Иосип Броз Тито наотрез отказался подчиниться Сталину и войти в планировавшуюся к созданию Балканскую федерацию. Тито хотел лично контролировать ситуацию в регионе. Это был настоящий вызов одного политического лидера другому, и между странами началась информационная война. Вот такая была у матча СССР – Югославия подоплёка.

Команды выходят на поле. Сборная СССР — в дальнем ряду. В кепке — Леонид Иванов, в просвете между вратарём и следующим игроком югославов — Игорь Нетто Фото: rusteam.permian.ru

«С досадой вспоминаю, как некоторые деятели, сопровождавшие команду, долго и настойчиво внушали нам необходимость победить во что бы то ни стало, бесконечно напоминали об ответственности за исход соревнования, — писал потом в своей книге защищавший в тот день ворота сборной ленинградский кипер Леонид Иванов. — Такие нотации и накачки только злили, нервировали и волновали игроков. И когда английский судья Эллис вызвал команды на поле, один из наших защитников, пробегая мимо меня, невесело усмехнулся: «Сегодня мы, Леня, гладиаторы. Надо стоять насмерть».

Предматчевая «накачка» не пошла на пользу и по мнению нападающего «Спартака» Анатолия Ильина. Перед игрой в расположение сборной приехали многочисленные «товарищи» — руководители комсомола, профсоюзов, даже посол СССР в Финляндии. Все они, поддакивая друг другу, втолковывали футболистам, что те являются полпредами великого советского спорта: «На вас смотрит весь народ и великий вождь товарищ Сталин». Нечто подобное происходило и в лагере сборной Югославии, только в более лёгкой форме.



Фаворитами матча являлись югославы. Они стали вторыми на предыдущей Олимпиаде в Лондоне, уступив только шведам, а затем пробились в финальную стадию чемпионата мира -1950, но им не повезло, что в их группу попала Бразилия. А из группы в следующий этап тогда выходил только победитель. Это были хорошо известные для своего времени мастера высокого уровня, главным козырем которых являлась сыгранность. Что-то вроде сборной Хорватии на чемпионате мира-2018. И наши её побаивались.



Тем не менее состязание началось острыми атаками советских футболистов. Уже на третьей минуте правый крайний нападающий Василий Трофимов имел реальную возможность открыть счёт, но посланный им с близкого расстояния мяч прошел рядом со штангой. Потом свой шанс не использовал центрфорвард Всеволод Бобров, потом ещё один, ещё. Всё это случилось в первые четверть часа.



А вот потом советская команда, у которой иссякла «волшебная сила» накачки, сникла, югославы же, напротив, вкатились в игру, разбегались, заиграли свободно, спокойно, слаженно меняясь местами, откровенно превосходя советскую команду, и уже к перерыву счёт стал 3:0 в их пользу. Причём все три мяча, влетевшие в ворота, защищаемые Леонидом Ивановым, были абсолютно закономерными. Один югославы забили с углового, а ещё в двух случаях нападающий выманивал на себя центрального защитника и катил мяч под удар свободному партнёру. И, если бы не свисток на перерыв, результат мог стать и вовсе разгромным.



«В раздевалке я увидел слёзы на глазах у нашего вратаря Лёни Иванова, — писал в книге «Самый интересный матч» Всеволод Бобров. – Но это были не обильные детские слёзы, которые много лет назад он ронял в нашем родном Сестрорецке, а скупые слёзы мужчины и бойца.



— Ничего, старина, — сказал я ему, — подожди, ещё разыграемся.

— Не утешай, Сева, не верю я в это».



Тренерский тандем Борис Аркадьев – Михаил Якушин пытался давать конкретные советы по нейтрализации нападающих соперника. Однако в целом в раздевалке царила гнетущая тишина. Правильные слова нашёл, пожалуй, председатель Федерации футбола СССР Валентин Гранаткин:



— Ребята, ещё не вечер! Не могут они в таком темпе играть два тайма: не роботы ведь. Попытайтесь отыграться.

СССР — Югославия — 5:5. Перед матчем. Сборная СССР — вдали. С капитанской повязкой — Всеволод Бобров Фото: rusteam.permian.ru

Надежда умирала дважды. Но югославы оказались обычными людьми, а их комментатор от переживаний за результат потерял голос

Однако уже через две минуты после перерыва югославы забили четвёртый гол. В третий раз за матч они разыграли одну и ту же комбинацию: нападающий выманивал на себя защитника и катил мяч в свободную зону открывающемуся партнёру. А тот наносил разящий удар. 0:4. Всё?



— До мяча в каком-то немыслимом броске я дотянулся, — вспоминал в своей книге Леонид Иванов, — но разве можно кончиками пальцев остановить поезд?



Лишь на 53-й минуте сборной СССР удалось распечатать ворота сборной Югославии. Отличился Всеволод Бобров. Получив точный пас, он воспользовался медлительностью центральных защитников, вышел на ворота и пушечным ударом отправил мяч в сетку. 1:4.



Однако через шесть минут югославы снова сделали разницу в счёте «плюс 4». Пас, приём, рывок с мячом на скорости и точный удар. 1:5. В этот момент, пожалуй, ни один человек на стадионе «Ратина» и мысли не допускал, что безнадёжно уступавшая сборная СССР сумеет вытащить игру. Ведь до конца основного времени оставалось тридцать минут.



Казалось, с этим исходом смирились обе команды. Югославы сбавили темп, отошли назад и стали, как говорят сейчас, «сушить» игру. Приостановились и советские футболисты. Только постоянно собранный и настроенный по-боевому правый крайний нападающий динамовец Василий Трофимов продолжал играть остро и энергично. Когда до конца основного времени оставалось пятнадцать минут, он, получив пас, пошел с мячом со своего фланга в центр, обвёл одного защитника, второго и метко пробил в угол. 2:5.



Комментировавший тот матч корреспондент «Радио Белград» Радивойе Маркович потом говорил, что именно гол Трофимова считает переломным. Хотя отыгрывать ещё нужно было три мяча.



— Наши ребята давно уже отдали инициативу сопернику, — вспоминал белградский комментатор, — отказались от атакующей игры, а русские, физически сильные и хорошо подготовленные, почувствовав, что терять-то нечего, всей командой пошли в наступление, тон в котором задавал незабвенный Всеволод Бобров.



— Они устали! Все вперёд, вперёд! – закричал капитан сборной СССР.

Острый момент у ворот сборной СССР Фото: rusteam.permian.ru

Помимо пятерки штатных нападающих к чужим воротам устремились оба полузащитника. Особенно выделялся «армеец» Александр Петров, совершавший рывок за рывком и проявлявший сумасшедшую работоспособность. В одном из таких эпизодов он отдал пас на правый фланг свободному Трофимову, тот отбросил мяч чуть назад, ближе к центру Валентину Николаеву, а правый инсайд сборной хорошо заученным движением прострелил вдоль ворот. На передачу из глубины поля вырвался Бобров, переложил мяч с ноги на ногу и мощным ударом под дальнюю штангу заставил всколыхнуться сетку. 3:5. Два гола за две минуты! И до конца ещё 13 минут. Время есть!

Последние 10 минут матча не имели ничего общего с предыдущими 80. Атаки волнами накатывались на ворота югославов, а те, рано поверив в победу, выносили мяч либо за пределы поля, либо к центральному кругу.

Надо сказать отдельное спасибо жителям Тампере, пришедшим на стадион и составлявшим основную массу зрителей. Ещё недавно спокойно сидевшие на деревянных лавочках финны, при счёте 3:5 повскакивали на ноги и начали горячо поддерживать сборную Советского Союза. Они хотели стать свидетелями футбольного чуда.

На 87-й минуте с левого фланга у югославских ворот подавал угловой Константин Бесков. Мяч полетел точно в центр штрафной, куда устремился Всеволод Бобров. На долю секунды он опередил защитников и сходу ударил ногой в самый угол, кипер сборной Югославии Владимир Беара среагировал, но оказался не в силах задержать мяч до линии ворот. 4:5!



Трибуны взревели. А советские футболисты быстро побежали к центру поля, чтобы возобновить игру.



Едва это произошло, Василий Трофимов снова прорвался по правому краю, и защитник откровенно вынес мяч подальше в аут, в расчете на то, что пока его вернут на поле, пройдёт секунд 30-40. Новая атака — удар Николаева отражает штанга, в следующем остром эпизоде Бобров бьёт чуть выше перекладины, а вот прорвавшийся к воротам нападающий Фридрих Марютин жёстко сталкивается с голкипером, оба падают, но наш форвард успевает протолкнуть мяч вперёд. Он катится в опустевшие ворота: три метра, два, один – и тут в фантастическом шпагате его выносит на угловой защитник сборной Югославии. А зрители сходят с ума от нахлынувших эмоций!

Истекают последние секунды. 35, 30, 25…. Подавать угловой с левого фланга на правый бежит Константина Бесков. Обе команды, за исключением Леонида Иванова, у ворот сборной Югославии. Боброва держат сразу трое. Видя это, Бесков направляет мяч за штрафную, откуда набежавший хавбек Александр Петров наносит сильнейший удар. Мяч проскакивает через скопление игроков и закатывается в самый угол – прыгнувший за ним Владимир Беара от отчаянья колотит кулаками по земле. 5:5! И в это мгновение звучит свисток.



Но это ещё не конец! Ведь по регламенту команды должны сыграть дополнительные полчаса. Поскольку сумерки стремительно сгущались, английский рефери Артур Эллис предложил капитанам команд провести 30 минут одним «куском» — без короткого перерыва. Те, не раздумывая, согласились.



Играли наши футболисты дополнительные полчаса не столь активно, посчитав, что всё самое страшное уже позади. А жаль! Моменты были. Прямо в голкипера попал с шести метров Валентин Николаев, в штангу угодил Александр Петров. Но самый реальный шанс был у Константина Бескова.



— В какой-то момент дополнительного времени ваш левый край ускользнул от нашей обороны и пошёл к воротам, где стоял окаменевший Беара, — рассказывал много позже белградский радиожурналист Радивойе Маркович. — Я наблюдал за этой акцией, описывал ее. Сообщил слушателям, что Беара рванулся навстречу форварду, соперник оказался проворнее и направил мяч в пустые ворота… И здесь я от волнения потерял голос. На счастье, мяч угодил в штангу, но мне это не помогло. Тогда я передал микрофон своему коллеге Хрвою Мацановичу, который и завершил репортаж…

Башашкиным будешь? 23 февраля могли бы отпраздновать свои дни рождения сразу два прославленных советских футболиста, два Анатолия – Банишевский и Башашкин.

На третий за неделю важный матч эмоций сборной СССР не хватило. А по возвращении домой полетели головы «виновных»

Через день там же, в Тампере, согласно регламенту состоялась переигровка завершившегося вничью матча. Поначалу всё шло по плану сборной СССР, зажавшей соперника в его штрафной площади. На 6-й минуте Всеволод Бобров, получив мяч, успел «просадить» его между бросившимися ему навстречу защитниками. 1:0. Однако через 13 минут югославы счёт сравняли. А потом удача отвернулась от команды Советского Союза.



На 29-й минуте кто-то из югославских полузащитников подал мяч в штрафную площадь нашей сборной. Никого из югославов там и близко не было, центральный защитник Анатолий Башашкин приготовился с размаха вынести «круглого» подальше, но тот, ударившись о кочку, изменил траекторию и попал нашему игроку в руку. Пенальти! Так югославы вышли вперёд – 1:2.



А в начале второй половины матча с Башашкиным приключилось новое несчастье. Он подставил ногу под дальний удар Златко Чайковского, и мяч, срикошетив от неё, по высокой дуге перелетел через вратаря Леонида Иванова. 1:3. Две глупые случайности надломили сборную СССР. Пережив тяжёлый матч с Болгарией, выдав фантастический камбэк в первом поединке с Югославией, на третий за семь дней сложнейший бой эмоционально её не хватило. Переигровка закончилась со счётом 3:1 в пользу соперника советской команды. Наши были вынуждены отправиться домой.

Ну а футбольный турнир Олимпиады 1952 года выиграла сборная Венгрии. Югославия завоевала серебро, уступив в финале со счётом 0:2.

Футболисты сборной СССР уходят с поля после переигровки Фото: rusteam.permian.ru

Говорят, что по прибытии в Москву футболисты и тренеры сборной СССР долго не выходили из вагона, опасаясь, что их арестуют прямо на перроне – за проигрыш принципиальному политическому противнику. Но время шло, а люди из ГБ не появлялись, и спустя час все разъехались по домам.

Однако история на этом не закончилась. Через месяц спортивное руководство страны приняло решение о расформировании являвшегося базовым клубом сборной ЦДСА. Формулировка? «За провал команды на Олимпийских играх и серьёзный ущерб, нанесенный престижу советского спорта». Возродилась «армейская» футбольная команда лишь в 1954 году, когда у власти был уже Хрущев.

Старшего тренера сборной и ЦДСА Бориса Аркадьева сняли с работы и лишили звания заслуженного мастера спорта «за неудовлетворительную подготовку команды и её провал на Олимпийских играх».

Досталось и отдельным игрокам. Анатолия Башашкина и Константина Крижевского «за безответственное поведение, в результате чего команда проиграла матч югославам, чем нанесла серьёзный ущерб престижу советского спорта» лишили званий мастеров спорта и дисквалифицировали на год. Константина Бескова «за безответственную игру и трусливое поведение на поле» лишили звания заслуженного мастера спорта и тоже дисквалифицировали на год. Валентина Николаева «за неправильное поведение во время матчей» лишили звания заслуженного мастера спорта, а сравнявшего счёт Александра Петрова лишили звания мастера спорта за то, что он якобы «допускал недисциплинированность, грубость к своим товарищам, чем вносил нервозность в команду».

Сборная СССР- 1952. Слева направо: Бобров, Л.Иванов, Нырков, Крижевский, Башашкин, Нетто, А.Петров, Ильин, Николаев, Марютин, Трофимов Фото: cska-games.ru

Как же сложилась дальнейшая судьба 11 участников самого громкого камбэка в истории сборной СССР по футболу?



Леонид Иванов (вратарь, «Зенит» Ленинград, 30 лет на день матча)

За сборную после Олимпиады-1952 больше не выступал. Последний матч сыграл 21 октября 1956 года на ленинградском стадионе имени С.М.Кирова против «Динамо» Киев (5:1). Завершив карьеру, пробовал тренировать, потом работал таксистом. Написал книгу «В воротах „Зенита“», выпущенную в 1976 году и переизданную в 1987 году. Именем Леонида Иванова назван символический клуб, в который входят вратари «Зенита», сохранившие свои ворота в неприкосновенности в 15 и более играх за команду.



Константин Крижевский (правый защитник, ВВС Москва, 26 лет)

На следующий сезон, отбыв дисквалификацию, перешёл в московское «Динамо», где стал ключевым игроком обороны и выступал до начала 1960-х годов. Сыграл на ЧМ-1958. По окончании карьеры до середины 1990-х работал тренером различных динамовских детских, юношеских и молодёжных команд.



Анатолий Башашкин (центральный защитник, ЦДСА, 28 лет)

Через четыре года Фортуна вернула ему долг: он выиграл золото следующего олимпийского футбольного турнира. По завершении карьеры окончил Военную академию бронетанковых войск. Уйдя в отставку в звании инженер-полковника, с середины 1970-х тренировал команды низших лиг.



Юрий Нырков (левый защитник, ЦДСА, 27 лет)

За сборную после Олимпиады-1952 не играл. Завершил карьеру в 1954 году и поступил в Академию бронетанковых войск. Окончил её и посвятил себя воинской службе. Дослужился до звания генерал-майора и должности начальника управления кадров Главного управления Генерального штаба СССР. В конце 1980-х годов работал также председателем Федерации футбола РСФСР и одновременно являлся заместителем председателя Федерации футбола СССР.



Александр Петров (правый полузащитник, ЦДСА, 26 лет)

В сборную больше не приглашался. Играл в чемпионате СССР до 1957 года, потом выступал за команду Группы Советских Войск в Германии, был тренером различных «армейских» команд. Рано ушёл из жизни – в возрасте 47 лет.



Игорь Нетто (левый полузащитник, «Спартак», 22 года)

Играл за сборную на протяжении последующих 13 лет, в 52 матчах был её капитаном, стал чемпионом Олимпийских игр 1956 года и чемпионом Европы 1960 года. По окончании карьеры работал тренером в СССР, Иране, Греции.



Василий Трофимов (правый нападающий, «Динамо» Москва, 33 года)

За сборную больше не выступал и на следующий год завершил игровую карьеру. Как тренер добился выдающихся успехов в хоккее с мячом. В 1998 году был признан лучшим тренером 20-го века по этому виду спорта.



Валентин Николаев (правый полусредний нападающий, ЦДСА, 30 лет)

За сборную больше не играл, в следующем году завершил карьеру. Окончил инженерный факультет Военной академии бронетанковых и механизированных войск, отправился служить в армию. В 1964 году Спорткомитет Министерства обороны предложил ему вернуться в футбол в качестве старшего тренера ЦСКА. Впоследствии работал тренером в различных «армейских» клубах, 11 лет тренировал молодёжную сборную СССР.



Всеволод Бобров (центральный нападающий, капитан, ЦДСА, 29 лет)

Повесил бутсы на гвоздь в следующем году, но ещё на протяжении четырёх лет успешно играл в хоккей с шайбой. По окончании карьеры стал тренером. Причём продуктивно работал как в футболе, так и в хоккее. Ушел из жизни в 56 лет из-за оторвавшегося тромба.



Фридрих Марютин (левый полусредний нападающий, «Зенит» Ленинград, 27 лет)

Матч СССР – Югославия (5:5) так и остался единственным официальным за сборную в его карьере. В футбол играл до 35 лет, а затем посвятил себя профессии тренера, возглавляя различные команды из Ленинграда.



Константин Бесков (левый нападающий, «Динамо» Москва, 31 год)

За сборную больше не выступал, через два года завершил карьеру и стал одним из самых известных тренеров в истории отечественного футбола. В качестве тренера выиграл со сборной СССР второе место на чемпионате Европы 1964 года и третье место на Олимпиаде 1980 года.

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