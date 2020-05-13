Первые футбольные матчи в СССР после Великой Отечественной войны. Как это было

13 мая

На первую игру в Киеве вышли три участника «Матча смерти»

В первый игровой день, 13 мая 1945 года, состоялось две встречи… 8-го тура: «Динамо» (Киев) – «Локомотив» и «Динамо» (Тбилиси) – «Динамо» (Ленинград). По-своему символично, что сезон начался именно в украинской столице, где состоялась, пожалуй, самая известная игра ВОВ – так называемый «Матч смерти». На самом деле местный «Старт» почти всё лето соперничал с различными воинскими командами оккупационных сил, но в литературе и кинематографе были увековечены две игры против сборной немецких солдат и офицеров противовоздушной обороны под названием Flakelf. Вторая из них и вошла в историю как «Матч смерти». Согласно легенде, киевляне отказались «сдать» игру противнику, за что впоследствии некоторые из них были отправлены в концлагерь, а некоторые расстреляны. Из того легендарного «Старта» на первый матч сезона-1945 вышли трое — Владимир Балакин, Василий Сухарев и Макар Гончаренко.

Афиша «Матча смерти» в Киеве

В сезоне-1945 стартовало 12 команд. Половина — из Москвы

Измученная тяготами военного времени страна остро нуждалась хоть в каких-то положительных эмоций. Самая популярная игра на планете и была призван дать эти эмоции миллионам советских граждан. Чемпионат страны по футболу возобновился уже через 4 дня после подписания акта о капитуляции фашистской Германии.



В первом послевоенном розыгрыше приняли участие 12 команд: 6 – из Москвы («Динамо», ЦДКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Спартак», «Локомотив»), 2 – из Ленинграда («Динамо», «Зенит») и по 1 – из Тбилиси («Динамо»), Сталинграда («Трактор»), Минска («Динамо») и Киева («Динамо»).

Пауза в чемпионате СССР составила почти четыре года

В 40-х годах прошлого века не то что интернет, даже ТВ-трансляций футбола не существовало. Информацию болельщики черпали из крошечных газетных заметок да нерегулярных радиорепортажей. Мы решили восполнить этот пробел и реконструировать первые игры чемпионата страны после Великой Отечественной войны в привычном современному поколению онлайн-режиме.



Но прежде немного предыстории. До начала Отечественной войны в СССР состоялось шесть розыгрышей турнира: два в 1936 году и по одному в каждом из последующих довоенных лет. Количественный состав участников ежегодно менялся (минимум – 7, максимум – 26!) – только перечень чемпионов разнообразием не отличался. Столичные «Спартак» и «Динамо» разделили шесть комплектов золотых медалей поровну – по три на команду.



Сезон-1941 с участием 15 клубов должен был пройти с 27 апреля по 9 ноября, но был прерван в войной.

Когда 22 июня фашистская Германия напала на СССР, в чемпионате страны был сыгран 71 матч. Затем состоялись ещё два поединка (24-го числа), и на этом проведение чемпионата Советского Союза решено было прекратить, поскольку несколько городов, представленных в аналоге современной Премьер-Лиги (тогда она называлась группа «А»), оказались под ударами врага.



В первую очередь это касалось Украины и Белоруссии, подвергавшихся серьёзным бомбардировкам с воздуха. В Киеве, например, так и не состоялся намеченный на 22 июня спортивный праздник, посвящённый открытию республиканского стадиона имени Хрущёва. Его венцом должен был стать матч на первенство СССР между местным «Динамо» и ЦДКА. Праздник провели только 25 июня 1944 года. Причём билеты, приобретённые тремя годами ранее, были действительны. Игра носила товарищеский статус.

Билет на матч «Динамо» Киев — ЦДКА на 22 июня 1941 года Фото: programmes.kiev.ua

Помним «Чемпионат» вспоминает футболистов – участников Великой Отечественной войны и рассказывает о спортивной жизни страны в это суровое время.

На момент остановки первенства лидерство в таблице делили два динамовских коллектива – из Москвы и Тбилиси (по 15 очков после 10 игр). Естественно, доигран этот чемпионат не был. Большой футбол официально вернулся в СССР лишь через 3 года 10 месяцев и 19 дней. Рассказываем, как это было.