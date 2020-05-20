В 2009 году «Астон Вилла» шла на 3-м месте. Дерзкую команду сломал ЦСКА в Кубке УЕФА

«Астон Вилла» переживает сейчас не лучшие времена. Едва вернувшись в АПЛ, клуб рискует снова вылететь в Чемпионшип, не помогают даже дорогостоящие трансферы (потрачено 160 млн евро). А ведь ещё 10 лет назад «Вилла» была грозной силой в Англии – боролась за еврокубки и могла дать бой любому фавориту, будь то «Арсенал», «Челси» или «МЮ».

Сезон 2008/2009 должен был стать лучшим в современной истории «Астон Виллы»: команда шла на 3-м месте в АПЛ, до лидера оставалось всего 5 очков. Когда казалось, что скоро на «Вилла Парк» зазвучит гимн Лиги чемпионов, «львы» начали терять очки. Не последнюю роль в этом сыграл ЦСКА, который одержал победу над англичанами в Кубке УЕФА.

Мощный состав и яркое начало сезона

Состав «Астон Виллы» по именам выглядел достаточно мощно: Гарет Барри, Стилян Петров, Эшли Янг, а также дуэт нападающих Агбонлахор – Карью. Перед началом сезона команду усилили Джеймс Милнер, Брэд Фридель, Карлос Куэльяр и Ники Шори, дебютировавший за сборную Англии. Главный тренер «Виллы» Мартин О’Нил сразу определил костяк. По словам игроков, перед каждым матчем он говорил одну и ту же фразу: «Тот же состав, те же замены».

Главной целью для «Астон Виллы» являлось попадание в Лигу чемпионов. Уже к 10-му туру «львы» закрепились в группе лидеров. На их счету было 20 очков, больше только у «Ливерпуля» и «Челси». С ноября по февраль «Вилла» не проиграла ни одного матча в АПЛ (9 побед и 4 ничьих). К 25-му туру «львы» занимали 3-е место, отставая всего на 5 очков от «МЮ».

На общем фоне выделялся Габриэль Агбонлахор. В 1-м туре он оформил хет-трик в ворота «Манчестер Сити» (4:2). Габриэль был лидером «Астон Виллы», забивал и ассистировал партнёрам – 10 голов и 9 результативных передач. Агбонлахор в интервью для The Athletic заявил: «Мы считали, что можем обыграть кого угодно. В некоторых матчах мы с Карью спорили, кто из нас забьёт первым».

Задачу по выходу в Лигу чемпионов усложняла игра по трём фронтам. Через победу в Кубке Интертото «львы» пробились в Кубок УЕФА, где без проблем вышли из группы. В 1/16 финала «Астон Вилле» попался ЦСКА.

«Астон Вилла» приехала в Москву без своих лидеров

В первом матче команды сыграли вничью 1:1, на гол Вагнер Лава точным ударом ответил Джон Карью. Тогда О’Нил выставил сильнейший состав, чего нельзя сказать об ответной игре. Многие игроки «Виллы» были против поездки в Москву. «Мне не нравилось играть в Кубке УЕФА. Конечно, все мы хотели попасть в Лигу чемпионов. Мартин (О’Нил – Прим. «Чемпионата») не любил менять состав, но он понимал, что важнее попасть в топ-4 по итогам сезона в Англии», – вспоминал позже Агбонлахор.

Габриэля поддержали и другие лидеры. В промёрзшие «Лужники» приехал смешанный состав из резервистов и молодёжи: отсутствовали Агбонлахор, Эшли Янг, Милнер, основной вратарь Фридель, а также пара полузащитников Петров – Барри (все они получили 4 дня отдыха). Впереди расположились 18-летние Делфунесо и Олбрайтон. Для последнего матч против ЦСКА был вообще первым в основе «Астон Виллы», и сразу на искусственном поле, в 14-градусный мороз!

Игорь Акинфеев играет на выходе Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В таких условиях «армейцы» чувствовали себя намного лучше, чем гости с Туманного Альбиона. На 60-й минуте Жирков и Дзагоев остроумно разыграли штрафной, после которого Юрий точно пробил в ближний угол. В добавленное время Вагнер Лав забил второй мяч, тем самым добив «Астон Виллу». Тот гол стал 10-м для бразильца в Кубке УЕФА 2008/2009. Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром по итогам турнира (11 мячей).

Видео с матча ЦСКА – «Астон Вилла» можно найти здесь.

Три сотни английских фанатов, прилетевших на матч с ЦСКА, освистывали своих же футболистов. На игре присутствовал и Рэнди Лернер, владелец «Астон Виллы», который остался недоволен решением О’Нила по составу. Взаимоотношения между ними заметно ухудшились после вылета из Кубка УЕФА. Но времени на разбирательства не было – через два дня «львов» ждал домашний матч со «Сток Сити».

Команда «посыпалась» после поражения от ЦСКА

Перед игрой О’Нил заявил: «Вылет из еврокубков никак не скажется на игроках. Я готов принять всё давление на себя». Отдохнувшие лидеры «Виллы» вернулись в основу. Один из них, Стилян Петров, открыл счёт мощным ударом с линии штрафной. Во втором тайме болгарин ассистировал Джону Карью: форвард ловко пробил в касание, мяч опустился за шиворот голкиперу «Стока».

«Астон Вилла» владела преимуществом и могла забить ещё, но гости неожиданно для многих вырвали ничью. На 87-й минуте Шоукросс оказался в чужой штрафной и выиграл верховую борьбу – его удар головой поймал Фриделя на противоходе. Уже в компенсированное время Уилан сравнял счёт дальним ударом.

Ничья помогла «Сток Сити» остаться в АПЛ, а вот «Астон Вилла» вдруг стала терять очки: четыре поражения подряд, после которых команда опустилась на 5-е место. Из оставшихся семи матчей «Вилла» победила лишь в двух. По итогам сезона «львы» заняли шестое место.

Чёрная полоса для клуба: уход О’Нила и лидеров команды

Игроки «Астон Виллы» до сих пор считают, что поражение от ЦСКА в Кубке УЕФА сломало весь сезон. Точнее, решение лидеров остаться в Англии и не лететь в Россию. Долгое время О’Нил играл костяком из 13-14 футболистов, и это давало свой результат. «Когда ты играешь два-три раза в неделю, то держишь себя в тонусе. Никто не думал, что отдых скажется негативно на нашей команде», – сожалел Петров.

О’Нил хотел продолжать битву за топ-4, но для этого ему нужны были Скотт Паркер, Эйден Макгиди и Робби Кин. После экономического кризиса 2007-2008 годов Лернер, потеряв большую часть своего состояния, перестал вкладываться в трансферы. По одному уходили лидеры – летом 2009 года Гарет Барри перешёл в «Манчестер Сити». Вскоре ушёл и О’Нил, подав в отставку.

Постепенно «Астон Вилла» опускалась всё ниже и ниже. Больнее всех неудачи воспринимал Агбонлахор: «Мне было обидно, когда мы теряли лучших игроков. Каждый год уходил кто-то из лидеров. Сначала Барри, потом Милнер и Эшли Янг. Если бы мы сохранили нашу команду, то не вылетели бы из АПЛ и могли бороться за еврокубки».

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Матч против ЦСКА остаётся последним на данный момент для «Астон Виллы» в еврокубках (не считая квалификации). Фанаты «львов» прозвали тот самый выезд в Россию «Проклятой Москвой», ведь уже в сезоне 2011/2012 «львы» едва не покинули АПЛ. За три года «Вилла» превратилась из яркой, самобытной команды в аутсайдера, который борется за выживание. В 2016 году клуб вылетел из Премьер-лиги, а вернулся в элиту лишь в этом сезоне. Сейчас «Астон Вилла» занимает предпоследнее место в АПЛ и рискует вновь оказаться в Чемпионшипе.