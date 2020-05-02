Незабываемый дубль Черенкова «Астон Вилле». Как «Спартак» обыграл топ-клуб Европы

В еврокубковой истории «Спартака» много ярких побед, в том числе над клубами из топового чемпионата Англии. Одно только первое противостояние в истории красно-белых с англичанами чего стоит! Той победе над лондонским «Арсеналом», к сожалению, не сохранившейся на видео, мы посвятили отдельный материал.

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Однако и следующая битва «Спартака» с соперником из Англии украсила историю нашего футбола. Осенью 1983-го соперником москвичей в 1/16 финала Кубка УЕФА стала «Астон Вилла». Между прочим, годом ранее команда из Бирмингема выиграла Кубок европейских чемпионов и Суперкубок Европы.

«Спартак» спасся в Москве благодаря дублю Гаврилова. Бесков едва не убрал его из команды за любовь к песням «пьяницы и наркомана» Высоцкого

На момент встречи со спартаковцами «Астон Вилла» была не так сильна, как на пике. По итогам сезона-1982/1983 заняла лишь шестое место в чемпионате Англии. Тем не менее в её составе остались почти все участники финала Кубка чемпионов с «Баварией». Прежде всего, лучший игрок матча и автор единственного гола форвард Питер Уит, а также настоящий герой финала вратарь Найджел Спинк, сотворивший несколько фантастических сейвов. Защитники Алан Эванс, Гэри Уильямс, полузащитники Деннис Мортимер, Дес Бремнер, нападающие Тони Морли и Гэри Шоу тоже были на месте. На тренерской скамейке по-прежнему находился Тони Бартон.



«Спартак» в 1983-м боролся за чемпионство с «Днепром». Как раз через четыре дня после ответной игры с «Астон Виллой» в Бирмингеме команда Константина Бескова сыграла в решающем матче сезона в Днепропетровске и уступила со счётом 2:4. Очевидно, сил и эмоций после победы над англичанами не осталось.

Но это будет впереди, а 19 октября красно-белые принимают «Астон Виллу» на стадионе «Динамо». Игра собирает более 50 тыс. зрителей. Англичане удивляют наших специалистов физическими данными: у Бартона высокая, атлетичная команда, которая играет «в классическом британском стиле» и умеет хорошо прессинговать.



«Англичане не столько думали о том, чтобы забить, сколько о том, чтобы не пропустить, – рассказывал о тактике соперника защитник «Спартака» Борис Поздняков. – Они держали всех персонально по всему полю. Всех, кроме меня. На левом фланге была свободная зона, и я постарался этим воспользоваться. Уже в первом тайме слышал, как тренер «Астон Виллы» кричал со скамейки игрокам, чтобы они перестроились и перекрыли зону моих действий. Но они, по-моему, этого не сделали».



Хозяева стремились играть в своём фирменном стиле – за счёт коротких и средних передач. Вот только недавние обладатели трофея лучшей команды Европы вязали по рукам и ногам. Первый тайм завершился вничью 0:0, а в начале второго тайма «Астон Вилла» забила. После этого команда Бескова постоянно находилась в роли отыгрывающейся в противостоянии с бирмингемцами. Колин Гибсон сделал гол за счёт индивидуального мастерства, да и Ринат Дасаев не выручил – пропустил в ближний угол.

Колин Гибсон и Стив Макмэхон на стадионе «Динамо»

Могли ли «Спартак» умышленно сплавить? Разбираемся, как его не пустили в финал еврокубков Романцеву до сих пор больно, когда ему напоминают про «Антверпен». Мы узнали новые подробности той истории.

Впрочем, «Спартак» быстро отыгрался. В результате подачи углового мяч оказался у Фёдора Черенкова, полузащитник прострелил вдоль ворот, а Юрий Гаврилов открылся в нужной точке. Но в середине второго тайма ситуация стала совсем печальной для красно-белых. Англичане вновь вышли вперёд благодаря индивидуальному мастерству своих игроков – Марк Уолтерс сотворил очень красивый гол: принял мяч на углу штрафной, обыграл Геннадия Морозова и нанёс удар под перекладину.

«Что мне всегда нравилось в спартаковцах: их не смущали никакие авторитеты и титулы, – вспоминал Бесков в своей книге «Моя жизнь в футболе», – «Астон Вилла»? Что же, поспорим с «Астон Виллой». В Москве нам пришлось по ходу матча с бирмингемцами дважды отыгрываться… До последних секунд игры над нами нависала угроза поражения на своём поле. Но Гаврилов своей непредсказуемой игрой, никак не предусмотренной британцами, сбил их с толку, совершил коварный маневр и нанёс хитрый удар. А мгновение спустя прозвучал финальный свисток арбитра. После такого матча не сразу приходишь в себя, непросто дух перевести».



Ссылка на видео первого матча

Действительно, на 89-й минуте Гаврилов реализовал пенальти, поменяв решение в последний момент: послал мяч не в правый от голкипера верхний угол, как ждал Спинк, помня о матчах «Спартака» с «Арсеналом», а в левый нижний. Вообще автор дубля в ворота спас не только красно-белых, но и, возможно, своё положение в команде.

Скамейка «Астон Виллы» во время игры в Москве

«Тихий час на сборе для Бескова – святое, – рассказывал Гаврилов в интервью для «Спорт-Экспресса» о том, как его едва не отчислили по ходу сезона. – Когда он тренировал «Динамо», даже табличку заказал с надписью «Тихий час». Ставил её в коридоре после обеда, и не дай бог кто-то там в это время прошмыгнёт. А в тот раз в Тарасовке я днём не мог уснуть. Ладно, думаю, прогуляюсь по аллеям базы. Оделся, вышел на улицу. Вдруг навстречу Бесков. Понёс на меня: «Почему не спишь?! Почему к тренировке не готовишься? Вечером на поле «варёный» выйдешь». Я ничего не ответил, поплёлся к корпусу. Лёг на кровать, включил тихонько магнитофон. Я любил Высоцкого, эмигрантские песни — Гулько, Токарева… Дверь была приоткрыта, и Бесков, проходя по этажу, видимо, услышал музыку. Заходит ко мне: «Что разлёгся? Это тебе не дом отдыха!» Потом кивает на магнитофон: «Знаешь, кто это поет?» — «Высоцкий». «А кто он – знаешь?» «Как кто? Актёр, музыкант». Нет, говорит Бесков, он пьяница и наркоман. И ты таким же станешь! Слушаешь блатные песенки, которые развращают людей, к работе несерьёзно относишься. В общем, свёл всё к одному – я дурно влияю на коллектив. Велел мне собирать вещи и отправляться домой. Говорит: «На базе больше не будешь находиться. Только на тренировки приезжай».

Я мотался как дурак на машине по два раза в день из Москвы в Тарасовку и обратно. Комедия. А игрокам, которые не могли ничего понять, Бесков вешал лапшу на уши: «На Западе нынче профессионалы на базе не живут, потренируются и едут домой. Вот и у нас скоро так будет. Пока на примере Гаврилова посмотрим, как он дома готовится. Футболист незаурядный, профессионал, я ему доверяю». Продолжалось всё это до «Астон Виллы». В первом матче я забил два гола, 2:2 сыграли. Через две недели в Англии выиграли, и Бесков оттаял. А ребятам объявил: «Поэкспериментировали и хватит». Вернул меня на базу».

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В Бирмингеме победный дубль сделал лучший футболист года в СССР Черенков. «Астон Вилла» звала его к себе после матчей со «Спартаком»

В день матча в Бирмингеме небо затянулось тучами, зарядил моросящий дождь. Погода была, что называется, спартаковской. Да и непривычная для советских игроков атмосфера на трибунах английских стадионов заряжала энергией не только хозяев.



«Обожал играть с англичанами, – признавался Поздняков. – В Англии у «Спартака» проблем не было — навесы их Дасаеву что семечки были. Всё снимал. Гаврилов говорил: «А мы от них мячик в подвал спрячем, пусть ищут...» И такой обстановки, как на английских стадионах, нигде не видел. «Астон Вилле» забиваем, вроде штурм должен быть – а мы мяч держим. Одна передача, другая, пятая… Слышим — хлопают! Нам!»



К аплодисментам в Англии спартаковцы привыкли. Точно так же футболистам из СССР в красно-белых футболках аплодировали болельщики «Арсенала» в Лондоне.

Однако начало игры команда Бескова провалила. Уже на 1-й минуте «Астон Вилла» забила типичный британский мяч: Уит, с которым не справились и защитники «Баварии» в финале Кубка чемпионов, ударом головой замкнул кросс с левого фланга. Теперь москвичам нужны были два гола, чтобы пройти дальше. Но первый тайм они проиграли.



«Для спартаковцев стартовая неудача стала сигналом боевой тревоги, – писал Бесков. – Началась осада ворот «Астон Виллы». Через всё поле пошли, передавая друг другу мяч и меняясь местами, центральные защитники; всюду поспевал Гладилин, затевали комбинации Черенков и Гаврилов. Голкипер Спинк отчаянно метался в воротах, несколько раз вытащил мячи, которые считаются неберущимися… И всё-таки до перерыва сквитать счёт не удалось. Придя в нашу раздевалку и оглядевшись, я не почувствовал атмосферы уныния. В отдельных репликах звучала даже уверенность: мол, сейчас сквитаем, а там и выиграем. В общем, убеждать в чём-либо ребят не требовалось. Я лишь напомнил им о матче с «Арсеналом» в Лондоне: «Вы там сыграли так, как умеете. Сыграйте сейчас так же, и всё будет в лучшем виде. На второй тайм выходили с надеждой, а я — и с некоторой тревогой, которую, естественно, ничем не выказывал».



Персональная опёка англичанами Гаврилова и Черенкова всё-таки давала сбои. На первой минуте второго тайма забил уже «Спартак». Быстрая комбинация завершилась передачей Юрия на Фёдора, полузащитник ворвался в штрафную и точно пробил в дальний угол. Кстати, Черенков, говоря о своих голам в Бирмингеме, вспоминал, что в тот год сделал новую причёску – химическую завивку. Жена с парикмахером уговорили сменить стиль. Новый имидж принёс удачу: в 1983-м он стал лучшим футболистом СССР.



При счёте 1:1 «Астон Вилла» попыталась задавить «Спартак», однако хозяевам это не удалось. Чем ближе была концовка, тем опаснее становились атаки красно-белых. Гости продолжали эффектно комбинировать, и в результате поймали англичан на ошибке. Решающую атаку на 89-й минуте начал Дасаев, продолжили Поздняков, Гаврилов и Сергей Родионов. Наконец, Гаврилов отдал пас Черенкову, а тот нанёс удар по воротам. Мяч рикошетом от защитника влетел в сетку.

Ссылка на видео ответного матча

Бесков признавался: «Человек я строгий, закалённый жизненными и футбольными испытаниями, но при воспоминании об этом втором тайме вдруг возникает прилив нежности к нашим парням, которые показали себя поэтами футбола. Никакими материальными стимулами не вызовешь тот порыв, тот взлёт духа и мастерства, который обуял спартаковцев во второй половине матча. И за минуту до его окончания их сверхусилия увенчались триумфом: Черенков сыграл нестандартно, обманул британскую оборону и изящно «положил» мяч в сетку ворот. Счёт стал 2:1. Мы победили».



Английский комментатор, утверждавший после матча в Москве, что «нырок» и пенальти принесли «Спартаку» счастливую ничью, теперь откровенно сказал – русские были лучше. Об этом же рассуждал на пресс-конференции тренер Бартон. Британские газеты снова хвалили москвичей. «Спартак», как и год назад в матче с «Арсеналом», показал настоящий современный футбол», – отмечала Daily Star. «Спартак» сейчас одна из лучших европейских команд, обладает отличной техникой, демонстрирует потрясающее взаимодействие игроков», – подчёркивала Guardian.

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Черенкова после незабываемого дубля в Бирмингеме звала к себе «Астон Вилла». Но тогда уехать из СССР за границу было почти невозможно. «Спартак» же победил в 1/8 финала голландскую «Спарту», а в четвертьфинале, в марте 1984-го уступил «Андерлехту».