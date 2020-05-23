Когда Кержаков закончил, в «Спартаке» перекрестились. Кто чаще всех забивал красно-белым

Пока ждём возобновления РПЛ, предлагаем вашему вниманию небольшой сериальчик. В первой серии мы собрали игроков, которые чаще всех в российской истории забивали «Спартаку». Любопытно, четверо из них когда-то играли в составе красно-белых.

7 голов — Халк, Билялетдинов, Данни, Осинов, Сычёв, Кириченко

Шесть футболистов поражали ворота «Спартака» по 7 раз. Меньше всего времени на это понадобилось бразильцу Халку — 9 матчей. Четыре из семи его голов влетели в ворота Артёма Реброва.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Билялетдинов, помимо «Спартака», поиграл в России ещё за четыре клуба, но все свои мячи красно-белым забил в составе «Локомотива».



Мигель Данни поражал ворота «Спартака» как за «Динамо», так и за «Зенит». Правда, за сине-бело-голубых он забил на один мяч больше (четыре гола).



Михаил Осинов хоть и забил семь голов «Спартаку», но команде они большой пользы не принесли. Только дубль в матче сезона 2002/03 подарил «Ростову» победу 3:2. Остальные голы Осинов забивал в проигранных матчах.



Дмитрий Сычёв все свои голы «Спартаку» забил в составе «железнодорожников», два из них — в Кубке России.

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Чемпиону России 2003 года Дмитрию Кириченко потребовалось 27 игр, чтобы попасть в этот список. Кириченко забивал красно-белым за «Ростов», ЦСКА, «Москву» и «Сатурн».

8 голов — Ари, Погребняк

После ухода из «Спартака» Ари часто забивает в ворота красно-белых. Семь из восьми своих голов нападающий сборной России отправил в сетку ворот Артёма Реброва, а в первой же игре против бывшего клуба бразилец и вовсе оформил хет-трик.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

10 лет назад Ари приехал в Россию. Стал чемпионом, сыграл за сборную, спас женщину Нападающий рассказывает о главном в его карьере. Эмери звал его в «Севилью», а Капелло звонил лично.

Павел Погребняк забивал своей бывшей команде за четыре клуба: «Томь», «Зенит», «Динамо» и «Тосно». Может быть, забьёт и за «Урал».

9 голов — Семшов, Семак, Вагнер Лав

Семшов и Семак играли против «Спартака» 30 и более раз. Семшов поражал ворота шести вратарей красно-белых: Филимонова, Левицкого, Гончарова, Ковалевски, Джанаева и Диканя.



Семак треть своих голов забивал «Спартаку» в главном московском дерби, а также два раза отличился в битве двух столиц в составе «Зенита».



Вагнер Лав поражал ворота принципиального соперника во всех турнирах страны: девять раз в чемпионате и по два раза в Кубке России и Суперкубке.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

14 голов — Александр Кержаков

Больше всего голов в ворота «Спартака» забил Александр Кержаков. Почти все мячи – в составе «Зенита». И только два – за «Динамо» В сезоне-2008/09 в матче чемпионата Кержаков добыл ничью для бело-голубых, а в Кубке страны помог «Динамо» выйти в полуфинал. Так что, когда Александр закончил свою карьеру, в «Спартаке» явно сильно обрадовались.