«Людям всегда что-то не так. «Зениту» вообще в РПЛ не участвовать?» Дзюба — об актуальном

Самоизоляция продолжается, а значит, прямые эфиры с футболистами продолжают жить. На этот раз капитан сборной России и лидер «Зенита» Артём Дзюба вышел в эфир к коллегам из «Матч ТВ». Мы собрали главное из их разговора.

О времени на самоизоляции

— Жизнь налаживается, погода всё лучше и лучше, можно постепенно тренироваться индивидуально. Сидеть два месяца дома сначала было странно, потом стало интересно, а затем надоело. Я попытался выйти вглубь леса у нас на Крестовском, но меня узнали болельщики – просили сфотографироваться. Надо было отказывать, хоть это и неловко немного было, но все должны держаться на расстоянии. На балконе надоело гулять с детьми, поэтому 6 мая уехали за город.

Утро начиналось с тренировки, потом смотрел мультики с детьми, играли. В какой-то момент понял, что мне не хватает командных тренировок, я попросил друга заниматься со мной индивидуально. А после тренировок опять играл с детьми. Когда они ложились спать, то просыпалась мафия (смеётся) – играл в FIFA, Counter strike. Приобрёл себе специальный ноутбук и наушники, чтобы в теме быть.

С детьми я всегда играю – у нас огромная армия Marvel и DC, другие солдатики. И на самоизоляции дети мне выдали бойцов, были подразделения. Когда спорные моменты, решали, кто победит, с помощью кубика. Играли с ребятами в футбол, хоккей, даже регби – ребята из сборной прислали мячи и футболку. Сейчас мы на природе, здесь постоянно в войнушку играем до десяти побед. Я и сыновья играем против мамы, бабушки и домработницы.

Вес я превысил на килограмма два, это нормально. Как говорил Божович, без лишнего веса приходить на сборы ненормально, он даже спрашивал: «Ты что, больной? Как можно без лишнего веса прийти?» Сбросить могу и за сутки.

В какой-то момент сидеть на самоизоляции стало прикольно. Многие дети провели время с родителями, супруги смогли больше общаться друг с другом. Это время для самопознания, кто о таком мог мечтать, чтобы спокойно просыпаться, никуда спешить не надо. Какой-то шарм в этом есть, но надоедает.

Я уже на русские сериалы перешёл, это на меня не похоже. Я люблю Локашкина, он просто нереальный и смешной. Самое большое впечатление – Last Dance. Это просто эталон, как надо себя вести. Интересная личность, кто бы что ни говорил. Даже он говорит: «Нравлюсь я или нет – вы сами вправе выбирать себе идеал». Кому этот фильм не понравился, люди вообще далеки от спорта, они не понимают, что такое идти к своей цели. Когда грязью пытаются облить и когда выигрываешь, и проигрываешь. А Джордан красавец. Смотреть, как он хранил спортивную злость, преодолевал, не перегорел в решающие моменты, – это дорогого стоит.

Сколько стоили игроки «Зенита» на пике карьеры. Был ценник даже в 45 миллионов Малком – космос.

О возобновлении РПЛ

— То, что РПЛ возобновят, я поддерживаю. Не понимаю тех, кому это не нравится. Такие вещи обсуждаются наверху, обсуждаются с врачами, решили возобновить РПЛ только тогда, когда взвесили за и против. Мы два месяца и так пропустили, даже в отпуске мы только месяц находимся, и то там можно поиграть во что-то: волейбол, теннис. А тут ты в четырёх стенах. Сколько можно ещё ждать? Надо тренироваться и играть.

А сколько началось разговоров, когда сказали, что нас объявят чемпионами. Не хотят играть только те, кому это невыгодно, кто сомневается в себе: кто-то вылетает, кто-то удобно находится в таблице. Мы хотим выиграть чемпионство в игре, а не чтобы нас где-то там объявили.

У нас сейчас нет общих тренировок, индивидуальные тренировки – это другое. Ребята у нас остались, надо отдать должное. А нам это в ущерб ставят, дескать, у других клубов игроки уехали, ещё вернуться не успели. Такое ощущение, что это проблемы «Зенита». Наше руководство смогло договориться с ребятами, все остались ради какой-то цели, а другие клубы отпустили игроков отдыхать. И нам теперь это в ущерб ставят! Это вообще сказочно просто! Эти люди поражают, им всегда что-то не так: предлагают не доигрывать РПЛ, сразу говорят, что нечестно объявлять «Зенит» чемпионом. Предлагают доиграть, говорят про неравные условия, что у «Зенита» все игроки здесь. А как сделать тогда? Может, мы вообще участвовать не будем, а все остальные будут играть? Болтовня и разговоры. Надо играть.

Расширение лиги? Мы то еле 16 набираем, то 18 готовы взять. Если готовы ¬ почему нет, будет больше матчей. Должна быть система – если команды вылетают, то вылетают. А то в ФНЛ у нас пять команд вылетают и тут же там и остаются – люди бодаются, занимают последние места, но всё равно остаются по неспортивному принципу. Для меня это загадка.

О событиях в «Локомотиве»

— «Локомотив» должен остаться нашим конкурентом, команда опытная и сбалансированная. Они умеют добиваться результата. Но так убирать Сёмина – позорище, именно так, с такими формулировками. Когда их руководство говорит, что не только результат главное в футболе, я просто в замешательстве. А что главное тогда? Мало своих воспитанников в «Локо»? Да пересчитайте, их там много. Шансы Палыч давал.

«Николич — моя ответственность». Кикнадзе — о расставании с Сёминым и проблемах с фанатами Подробные ответы гендиректора «Локо» на волнующие вопросы.

А сейчас убирают одного из мэтров нашего футбола. Почему в России так относятся к таким легендарным людям? Это всегда было для меня загадкой. Вот так легко, без прощаний, просто захотели и убрали. Это люди, которые футбол понимают если не с вертолёта, то из космоса. Это околофутбольные вещи, футбола тут нет. Почему так наплевательски относятся к болельщикам, футболу? Будут свои дела делать теперь, пришли люди, которым на клуб всё равно. Палыч не давал этой команде развалиться, «Локомотиву» теперь будет трудно.

О Бундеслиге

— Понятно, что атмосферы и болельщиков не хватает. Но смотреть от этого не менее интересно! Обилие голов от нападающих можно объяснить – бывают и удобные соперники, плюс у таких команд, как «Бавария» и «Боруссия», всегда много моментов – «Бавария» может даже позволить себе некую вальяжность. В топ-командах играть проще, они доминируют. Посмотрим, как у нас пойдёт – футбол в РПЛ более плотный, во всех странах стараются в атаку играть, а у нас схемы 5-3-1-1, 5-4-2… Результат результатом, но надо стремиться в футбол играть, а не только разрушать.

Потрясающий матч в Мюнхене! Защитник гостей сделал дубль, но «Баварию» было не остановить Мартин Хинтереггер, помимо дубля, ещё забил в свои ворота и получил жёлтую карточку.

Если «Боруссия» выиграет у «Баварии» – будет интрига, а иначе «Бавария» не отпустит. Будем болеть за «Боруссию». Левандовски – Холланд тоже интересное противостояние, но многое зависит от «обслуги» – Азара, Санчо, Мюллера…