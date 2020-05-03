Сколько стоили игроки «Зенита» на пике карьеры. Был ценник даже в 45 миллионов

Эксперты говорят о том, что в меняющейся экономической ситуации цены футболистов будут снижаться. Очевидно, некоторые игроки уже никогда не выйдут на тот уровень стоимости, на котором находились на пике карьеры или ещё недавно на пике взлёта цен. С этой точки зрения любопытно сравнить стоимость звёзд топ-клубов РПЛ в их лучшие годы. Начнём с «Зенита». Узнаем, например, стоил ли когда-нибудь нынешний капитан сборной России Артем Дзюба столько, сколько Юрий Жирков и Бранислав Иванович в период их выступлений за «Челси». Как обычно для составления рейтинга проанализируем данные аналитиков популярного сайта Transfermarkt.ru.

«Кто считал, что матч с «Баварией» куплен, — враги «Зенита» Геннадий Орлов считает «Зенит», выигравший Кубок УЕФА — 2008, лучшим в российской истории. А вы?

10-12. Игорь Смольников, 12 млн евро

Правый защитник оценивался в 12 млн евро всего четыре года — летом 2016-го. Тогда 27-летний Смольников сыграл в лучшей в истории «Зенита» Лиге чемпионов сезона-2015/2016 и выиграл с командой Кубок России, а впереди был Евро-2016. Однако с тех пор цена на игрока сборной России стала падать. На сегодняшний день он, по версии Transfermarkt, оценивается лишь 3,2 млн. Впрочем, это связано и с тем, что летом у Смольникова заканчивается контракт с клубом.

Игорь Смольников Фото: РИА Новости

10-12. Эмануэль Маммана, 12 млн

Маммана переходил в «Зенит» из «Лиона» летом 2017-го. В то время центрального защитника оценивали в 12 млн, но петербургский клуб смог заполучить аргентинца только за 16 млн, рассчитывая не без оснований на то, что с годами цена на 21-летнего игрока вырастит. За Эмануэлем следили «Барселона» и другие топ-клубы Европы. К сожалению, травма крестообразной связки и случивший затем рецидив прервали прогресс легионера. В течение двух сезонов Маммана в основном лечится, а сейчас за него «дают» лишь 6 млн.

Эмануэль Маммана Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

10-12. Ярослав Ракицкий, 12 млн

Максимальная стоимость Ракицкого, по мнению аналитиков рынка, составляла те же 12 млн, но значительно раньше – в январе 2013-го. Тогда 23-летний центральный защитник шёл к четвёртому подряд золоту чемпионата Украины, занял с «Шахтёром» второе место в группе Лиги чемпионов (опередив «Челси») и выступал за национальную команду. «Зенит» выкупил украинца у донецкого клуба за 10 млн, а на данный момент Ракицкого оценивают в 8 млн.

Ярослав Ракицкий Фото: РИА Новости

8-9. Дуглас Сантос, 14 млн

Год назад Дуглас Сантос перешёл из «Гамбурга» в «Зенит» за 12 млн евро, хотя его оценивали в 10 млн, и выступления за команду Сергея Семака помогли бразильцу увеличить свою стоимость всего за полгода. В декабре 2019-го напротив имени левого защитника стояла уже цена в 14 млн – это максимум в карьере 26-летнего игрока. В апреле 2020-го Transfermarkt снизил стоимость Дугласа Сантоса до 11 млн. Спад связан с объективной ситуацией на рынке и отражает изменения в мировой экономике.

Дуглас Сантос Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«В КДК сидят дебилы!» История легендарной фразы Радимова Он и спустя 16 лет от своих слов не отказывается.

8-9. Олег Шатов, 14 млн

Для Шатова, как и для Смольникова, высшая точка карьеры – лето 2016-го. Яркая игра в Лиге чемпионов (Олег забил два гола и сделал три голевые передачи на групповом этапе) и победа в Кубке России украшали сезон, который должен был завершиться выступлением на Евро-2016. Тогда 25-летний полузащитник стоил 14 млн, а ведь «Зенит» приобрёл его у «Анжи» всего за 7 млн. Но мечта об игре в европейской топ-лиге не сбылась: у Шатова начался регресс, вызванный, прежде всего, травмами. Сейчас, незадолго до завершения контракта с клубом, его оценивают всего в 4 млн.

6-7. Себастьян Дриусси, 16 млн

Дриусси переезжал в «Зенит» в июле 2017-го в качестве нападающего и за 15 млн евро. Transfermarkt оценивал аргентинца в 8 млн, но, как и в случае с Мамманой, петербургский клуб вкладывался в будущее. Талант Себы обещал сине-бело-голубым крупный доход через несколько лет. Летом 2019-го, после чемпионского сезона, ориентировочная стоимость легионера действительно выросла до рекордных 16 млн. Несмотря даже на то, что Дриусси вынужденно переквалифицировался в хавбека. Апрель скорректировал цену: теперь за 24-летнего игрока «дают» 13 млн.

Себастьян Дриусси Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

6-7. Артём Дзюба, 16 млн

Можно было предположить, что стоимость Дзюбы достигла максимума после ЧМ-2018, но это не так. По оценкам Transfermarkt, летом 2019-го, когда нападающий выиграл с «Зенитом» свой первый чемпионский титул, он поднялся на карьерный Эверест – вышел на показатель в 16 млн евро. К слову, при переходе из «Спартака» в «Зенит» свободным агентом 2015 году Артём оценивался лишь в 6 млн. Сегодня стоимость 31-летнего лучшего бомбардира и ассистента РПЛ составляет 13 млн, хотя его истекающий контракт официально не продлён.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Артём Дзюба Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

5. Сердар Азмун, 18 млн

Приобретение Азмуна у «Рубина» должно оправдать себя, как бизнес-ход, несмотря на ожидаемое снижение цен на трансферном рынке. Петербургский клуб в феврале 2019-го заплатил казанскому 12 млн евро, а уже в декабре прошлого года стоимость нападающего увеличилась до 18 млн. Иранец выиграл первое золото в карьере, стабильно забивал за сине-бело-голубых: у Сердара 26 голов в 45 матчах за команду Семака. Апрельский спад уменьшил ориентировочную цену Азмуна до 14,5 млн, но «Зенит» наверняка продаст его дороже. К 25-летнему игроку есть интерес в Италии.

Сердар Азмун Фото: РИА Новости

3-4. Вильмар Барриос, 20 млн

Вложение средств в Барриоса в феврале 2019-го оказалось столь же успешным, как и вложение в Азмуна. Колумбийца выкупили у «Боки Хуниорс» за 15 млн, при том, что оценивался он в 12 млн. Чемпионский титул в «Зените» вкупе с блестящей игрой на позиции опорного полузащитника прибавили легионеру несколько миллионов. В декабре прошлого года стоимость Вильмара выросла до 20 млн. Пока это максимум для 26-летнего игрока. В апреле ориентировочную цену Барриоса сбавили до 16 млн.

3-4. Юрий Жирков, 20 млн

Трансферная стоимость Жиркова достигла максимума, естественно, после успешного Евро-2008, на котором сборная России сыграла в полуфинале. В декабре 2008-го хавбека-универсала оценивали в 20 млн. Впрочем, «Челси» заплатил за 25-летнего россиянина даже больше – 21 млн. Когда через два года Юрий возвращался на родину, его цена, по версии экспертов, составляла только 12 млн. Сейчас Жиркову уже 36 лет, а контракт с «Зенитом» истекает, поэтому напротив его фамилии стоит чисто символическая сумма – 325 тыс. евро.

Юрий Жирков Фото: РИА Новости

Аршавин доставляет еду, а Дзюба бьётся со «Спартаком». Как «Зенит» живёт на карантине Петербургский клуб улучшил свои показатели в соцсетях, несмотря на остановку сезона.

2. Бранислав Иванович, 24 млн

Иванович никогда не был так дорог, как в январе 2013-го. В то время Transfermarkt оценивал 28-летнего универсального защитника в 24 млн евро. Перед этим «Челси» выиграл Лигу Европы, а серб забил в финале победный гол и был признан лучшим игроком матча. Ещё годом ранее он стал победителем Лиги чемпионов. Между тем, лондонский клуб приобретал Бранислава у «Локомотива» за 12 млн в январе 2008-го. На сегодняшний день 36-летний Иванович, чей контракт с «Зенитом» завершается летом, стоит скромные 1,2 млн.

Бранислав Иванович Фото: РИА Новости

1. Малком, 45 млн

«Зенит» совершенно точно не переплатил за Малкома. Когда «Барселона» покупала 21-летнего вингера у «Бордо» в июле 2018-го, он оценивался в 45 млн евро. Это пока личный рекорд бразильца. Тем не менее каталонский клуб договорился на меньшую сумму – 41 млн. В петербургский клуб Малкома отпустили за 40 млн, которые он на тот момент и стоил. Пропуск первой части сезона-2019/2020 из-за травмы не мог не отразиться на цифрах, а экономическая ситуация нанесла ещё один удар по финансовому рейтингу Малкома. Сейчас его оценивают в 30,5 млн.