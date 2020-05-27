10 футболистов, которые рано завершили карьеру из-за травм

Многим великим футболистам пришлось очень рано завершать карьеру. Причиной этому были серьёзные травмы, из-за которых они уже не могли показывать прежний уровень игры. Некоторые из них были даже на пике своей популярности, но серьёзные повреждения вынудили их покончить с футболом.

Маттиас Заммер (завершил карьеру в 30 лет)

Фото: Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images

Обладатель «Золотого мяча» 1996 года Маттиас Заммер вынужден был завершить карьеру спустя два года после получения награды. Всё из-за серьёзной травмы колена, которая мучила его на протяжении всего сезона-1997/1998. Защитнику дортмундской «Боруссии» была сделана операция, в ходе которой в организм попала инфекция. После этого Маттиасу тяжело было вернуться в футбол, и в 1998 году он принял решение завершить карьеру. Сейчас Заммер работает в клубе из Дортмунда консультантом исполнительного директора «Боруссии» Ханса-Йоакима Ватцке.

Брайан Клаф (завершил карьеру в 29 лет)

Фото: Allsport Hulton/Archive

Известный тренер Брайан Клаф был неплохим нападающим, правда, провёл почти всю игровую карьеру во втором английском дивизионе. В бытность футболистом «Сандерленда» он получил ужасную травму – разрыв крестообразных связок. Если сегодня от этой травмы можно оправиться и вернуть себя в неплохую физическую форму, то тогда, в 1964 году, разрыв крестообразных связок практически ставил крест на твоей карьере. Клаф вернулся на поле после травмы, но, проведя лишь три матча, принял решение завершить карьеру.

Марко ван Бастен (завершил карьеру в 28 лет)

Фото: Mark Leech/Offside/Getty Images

Несмотря на столь раннее завершение карьеры в «Милане», нидерландский футболист смог стать великим нападающим. Его голом в ворота сборной СССР в финальном матче чемпионата Европы 1988 года до сих пор восхищаются многие болельщики. С раннего возраста у ван Бастена были проблемы с коленями, которые часто его беспокоили. Но он принял решение продолжить заниматься футболом. Уже во время карьеры Марко часто мучили боли в лодыжке, из-за которых ему пришлось перенести несколько операций. К 28 годам голландец понял, что с футболом пора заканчивать.

«Я решил завершить карьеру потому, что уже в течение нескольких месяцев состояние моей лодыжки не улучшается. Две недели назад я говорил с профессором Мартенсом. Мы решили, что бороться больше нет смысла», – объявил Марко.

Ули Хёнесс (завершил карьеру в 27 лет)

Фото: Rust\ullstein bild via Getty Images

28 мая 1975 года в первом тайме финального матча Кубка европейских чемпионов против «Лидс Юнайтед» полузащитник «Баварии» Хёнесс получил ужасную травму колена. Со временем ему удалось залечить её, но боли стали хроническими и преследовали Ульриха в последующие годы. В 1979 году он принял решение завершить карьеру, но из родной «Баварии» не ушёл, начав заниматься менеджерской деятельностью в клубе. В ноябре прошлого года Хёнесс ушёл с поста президента «Баварии», проведя в клубе как в качестве игрока, так и в качестве менеджера 49 лет.

Анатолий Бышовец (завершил карьеру в 27 лет)

Фото: Adam Davy — PA Images via Getty Images

Бышовец был одним из самых талантливых нападающих советского футбола. Но в 23 года футболист киевского «Динамо» получил неприятную травму колена. Вдобавок его постоянно преследовали проблемы со спиной. От травмы колена Бышовцу удалось оправиться, но в последующие годы случались рецидивы, которые плохо сказывались на его здоровье. В 27 лет он завершил профессиональную карьеру, став директором детско-юношеской спортивной школы киевского «Динамо». Впоследствии ему удалось выстроить успешную карьеру тренера, в частности, со сборной СССР он выиграл золотые медали Олимпийских игр 1988 года в Сеуле.

Игорь Черевченко (завершил карьеру в 27 лет)

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лучшие годы своей карьеры Черевченко провёл в московском «Локомотиве», с которым стал четырёхкратным обладателем Кубка России. В конце 90-х годов он был ключевым игроком «железнодорожников». В 2002-м Черевченко подписал контракт с московским «Торпедо», который позже отправил его в аренду во владикавказскую «Аланию». Нынешнего главного тренера тульского «Арсенала» стали беспокоить частые травмы, из-за которых ему и пришлось завершить карьеру в неполные 28 лет.

Себастьян Дайслер (завершил карьеру в 27 лет)

Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Дайслер дебютировал в Бундеслиге в возрасте 18 лет, а спустя четыре года оказался уже в мюнхенской «Баварии». На тот момент немецкий футболист был постоянным игроком национальной сборной, но прямо перед чемпионатом мира 2002 года порвал крестообразные связки правого колена. Восстановившись после травмы, он уже не показывал того высокого уровня игры, а колено потребовало несколько операций. Серьёзное повреждение очень сильно повлияло на психическое состояние Себастьяна. Он боялся выходить на важные игры, а одно время лечился в клинике для душевнобольных. Там ему был поставлен диагноз – эмоциональное выгорание. В 2007 году Дайслер завершил карьеру, заявив, что больше не доверяет своему колену и теперь не может получать удовольствие от игры.

Тостао (завершил карьеру в 26 лет)

Фото: Peter Robinson/EMPICS via Getty Images

Бразилец покончил с футболом в 26 лет из-за повреждения глаза. Во время матча ему попали мячом в глаз, из-за чего произошло отслоение сетчатки. Тостао провели несколько операций, а врачи порекомендовали ему завершить карьеру.

«Решение завершить мою карьеру приняли за меня врачи. В 1969-м у меня было отслоение сетчатки глаза, и до самого начала первенства мира 1970 года никто не давал гарантий, что я смогу выступать. Мне всё-таки удалось сыграть в Мексике, но два года спустя я снова повредил глаз. И вынужден был признать, что моя карьера завершена, — вспоминал Тостао в интервью изданию World Soccer.

После завершения карьеры бразилец стал известным в стране спортивным журналистом и комментатором.

Мирослав Ромащенко (завершил карьеру в 25 лет)

Фото: Shaun Botterill /Allsport

Футболист московского «Спартака» получил травму мениска во время выступления за сборную Белоруссии в сентябре 1998 года. В единоборстве с датчанином Ромащенко неудачно приземлился на левую ногу. Ему было сделано шесть операций за три года, но они так и не помогли белорусскому защитнику вернуться на поле. В 1999 году он принял решение завершить карьеру. Ромащенко начал работать тренером, а сегодня является ассистентом главного тренера Станислава Черчесова в сборной России.

Виктор Гончаренко (завершил карьеру в 25 лет)

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Нынешний тренер московского ЦСКА покончил с карьерой футболиста из-за разрыва крестообразной связки коленного сустава. Он получил её на тренировке БАТЭ в октябре 2002 года. Больше на поле в качестве футболиста Гончаренко не появлялся. Однажды ему даже приснился сон, связанный с его тяжёлой травмой.

«Как-то мне приснился сон. Один врач осмотрел моё колено, из-за которого я завершил карьеру, и говорит: «Могу сделать операцию, чтобы ты смог играть в футбол». Я почесал затылок и ответил: «Не стоит», — рассказывал Гончаренко в интервью газете «Советский спорт».