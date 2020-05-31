Наследники Акинфеева. Интересные молодые вратари, которые скоро могут ворваться в элиту

Вратарская школа в России – традиционно сильная, ярких голкиперов у нас было много всегда. Сегодня в РПЛ, например, стабильно играют 22-летний Максименко и 21-летний Сафонов – готовые кандидаты в главную сборную России. Расскажем о тех, кто тоже способен засветиться на высоком уровне в ближайшем будущем. Чем выше фамилия вратаря в тексте, тем больше ожиданий от его карьеры.

В материале использованы данные Wyscout.

Денис Адамов, «Краснодар-2»

Дата рождения: 20.02.1998

В сезоне: 18 матчей в ФНЛ, 24 пропущенных гола, 3 игры на ноль; 1 матч в ПФЛ, 2 пропущенных гола, 1 забитый гол

Фото: fckrasnodar.ru

Возможно, вы помните потрясающий гол молодого вратаря «Краснодара», забитого им в ПФЛ в ворота «Интера» из Черкесска и ставшего победным.

Тот матч за «Краснодар-3» стал единственным в сезоне для Адамова в ПФЛ – в остальное время он играл за «Краснодар-2» в ФНЛ и периодически попадал в заявку главной команды. Денису не повезло, что он выпустился из академии в одно время с Матвеем Сафоновым – младшим коллегой, но демонстрирующего более высокий уровень.

Вратарь молодёжной сборной России забил гол! Да ещё и победный! Это было круто!

У Адамова отличная реакция и хорошая прыгучесть, благодаря этим качествам он здорово играет на линии, умеет вытаскивать даже очень сложные мячи. Эти навыки особенно заметны на уровне «Краснодара-2», поскольку оборона команды на фоне ФНЛ проседает и вратарская нагрузка – огромна. Адамов может похвастать довольно высоким процентом отражённых ударов (70,45%), также у него положительный баланс между ожидаемыми пропущенными голами и реальными голами (+0,21 за игру, +4,27 за сезон), то есть в модели xG пропускает меньше, чем должен.



Выйти на новый уровень Адамову отчасти мешает умение действовать на выходах – при росте 193 он делает это часто нерешительно, две грубые результативные ошибки из трёх в сезоне связанны именно с выходами. Ввод мяча ногами и рукой у Дениса приличный – пусть и не столь классный, как у Сафонова.



Перспективы у Адамова отличные, но, пожалуй, ему пора пробоваться в другой команде. Вытеснить Сафонова из главной команды нет ни единого шанса. Чахнуть в «Краснодаре-2» — тоже сомнительный вариант. Фарм-клуб спасся от вылета из ФНЛ – и теперь руководству не стоит насильно держать у себя переросших уровень игроков. К решению задач в ФНЛ или игре в РПЛ на уровне второй половины таблицы Адамов готов.

Дэвид Сангаре, «Динамо»

Дата рождения: 19.08.2000

В сезоне: 16 матчей в молодёжном первенстве, 9 пропущенных голов, 7 игр на ноль

Фото: fcdynamo.ru

Уроженец Мали переехал в Россию вместе с семьёй в раннем детстве, первые шаги в футболе делал в школе волгоградского «Ротора». Поначалу Сангаре играл в поле, отсюда корни его уверенных действий ногами, в том числе в поле. Также у Дэвида всё в порядке с исполнением прямых обязанностей на ленточке и на выходах. Статистически он надёжный уже сегодня: на протяжении двух сезонов подряд у него 80% отражённых ударов, в текущем молодёжном первенстве он пропустил на 1,5 гола меньше в модели xG.

Сангаре ранее неоднократно вызывался в юношескую сборную России, а сейчас привлекается в главную команду «Динамо», прошёл с ней зимние сборы, несколько раз попадал в заявку на матчи РПЛ, считается то ли вторым после Шунина, то ли третьим после Шунина и Лещука голкипером. К плавному внедрению в РПЛ Дэвид уже готов, а всё остальное покажут на дистанции его стрессоустойчивость и надёжность. По данным Сангаре не имеет потолка в дальнейшем развитии.

Виталий Ботнарь, «Торпедо»

Дата рождения: 19.05.2001

В сезоне: 10 матчей в молодёжном первенстве за «Локомотив-М», 9 пропущенных голов, 4 матча на ноль; 5 матчей в Юношеской лиге УЕФА, 10 пропущенных голов; 1 матч в ПФЛ за «Казанку», 2 пропущенных гола; 2 матча в ФНЛ за «Торпедо», 2 пропущенных гола, 1 игра на ноль; 1 матч в Кубке России за «Торпедо», 5 пропущенных голов

Фото: torpedo.ru

Ботнарь – воспитанник «Локомотива», пару лет назад его признавали лучшим вратарём чемпионата России по своему возрасту. Виталий начинал нынешний сезон в родном клубе, но метался между «молодёжкой» и «Казанкой», попеременно тренируясь с разными составами. Также он провёл пять матчей из шести в Лиге УЕФА.

В «Торпедо» Ботнаря позвал тренер вратарей Алексей Поляков, пришедший в клуб как раз после работы в структуре «железнодорожников», а Игнашевич сразу же сделал на Виталия ставку. Не только потому, что молодой голкипер сильнее всех (это спорно), а ещё из-за возрастного лимита: по регламенту ФНЛ на поле должен обязательно находиться как минимум один игрок 1998 года рождения или младше. А лучше – двое, чтобы была гибкость для замен по ходу матча. В первой части сезона в «Торпедо» играл сырой Кеняйкин, а не опытный Цыган, но осенью Кеняйкин повалился, напропускал необязательных голов и потерял доверие. Настало время для перемен.



У Ботнаря старт в профессиональном футболе тоже не задался – в дебютном же матче, на Кубок России против «Химок», он получил пять мячей в свои ворота. Более того, статистически Виталий сегодня отпугивает, а не привлекает: лишь 58,73% отражённых ударов, отрицательная разница между ожидаемыми голами и реальными (-4,86 за сезон в 21 игре). Пока сложно говорить о высоком уровне голкипера, но можно и нужно размышлять о потенциале.



Потенциал у Ботнаря отличный. Игнашевичу он наверняка напоминает Акинфеева – тоже невысокий (188 – многие клубы в современном футболе вратаря с таким ростом даже не рассматривали бы), зато очень пластичный, прыгучий, с хорошей координацией. Виталий лёгкий, у него сильный и далёкий прыжок, благодаря чему он может доставать сложные мячи, летящие в далёкую от него зону. Также у Ботнаря качественный ввод мяча в игру, хорошая левая нога.



Если Ботнарь получит доверие, то в ближайший сезон-два способен добиться серьёзного прогресса.

Иван Будачёв, «Ленинградец»

Дата рождения: 20.07.2001

В сезоне: 12 матчей в ПФЛ, 10 пропущенных голов, 6 игр на ноль

Фото: fc-leningradec.ru

Будачёв – основной вратарь «Ленинградца» и юношеской сборной России U-19 (котируется тренерским штабом выше, чем Ботнарь, который сидит в запасе). Иван получил образование в школе «Зенита» (которая не академия, а СШОР), после чего перешёл в нынешний клуб.



Плюсы Будачёва: для своих габаритов (рост – 193) он быстрый и подвижный, успевает вставать на ноги после собственных прыжков и пытаться реагировать на дальнейшие эпизоды. У него нет проблемы с игрой на линии, всё в порядке с выходами на фланговые подачи, а вот реакцию на вертикальные забросы нужно улучшать: эпизодически Иван остаётся в полупозиции и получает мячи за шиворот. К РПЛ Будачёв, пожалуй, пока не готов, а вот к ФНЛ – вполне. Через полгода к вопросу РПЛ можно будет вернуться.

Дмитрий Саганович, «Волгарь»

Дата рождения: 23.05.1998

В сезоне: 19 матчей, 7 пропущенных голов, 14 игр на ноль

Фото: volgar-fc.ru

Воспитанник астраханского футбола, который второй год подряд выступает в роли основного голкипера «Волгаря» в ПФЛ. Статистически самый надёжный среди перечисленных: имеет 85% отражённых ударов (в прошлом году – 77%), разница между ожидаемыми и реальными голами составляет +4,25 (в среднем за 90 минут +0,26). Есть вопросы по технике отражения ударов, но эти нюансы корректируются специалистами. Саганович показал прогресс в прошедшем сезоне и готов к новому вызову. Скорее всего следующий сезон он начнёт в ФНЛ, куда пробился вместе с «Волгарем», а далее может уйти на повышение.

Ростислав Солдатенко, «Сочи» (был в аренде в «Алании»)

Дата рождения: 25.05.1997

В сезоне: 15 матчей в ПФЛ, 7 пропущенных голов, 9 матчей на ноль; 5 матчей в Кубке России, 6 пропущенных голов, 1 матч на ноль.

Фото: fcalania.com

Самый старший среди всех, но только недавно начал играть стабильно. Принадлежит «Сочи», за главную команду толком не выступал – лишь три игры в ФНЛ в прошлом сезоне. Зато очень помог «Алании» — с ним команда заняла второе место в своей группе ПФЛ, пропустив 13 голов в 19 матчах. Возможно, в следующем сезоне Владикавказ пропустят в ФНЛ, если в лиге появится место.



Солдатенко не испытывает проблем в игре на линии, адекватно действует на выходах и просто великолепно работает ногами. Если команда хочет играть в атакующий футбол и планирует задействовать голкипера для выхода из обороны, то Ростислав будет перспективным выбором. Он способен выдавать обостряющие передачи прямиком на форвардов, да короткие пасы использует наравне с полевыми. На сегодня Солдатенко соответствует уровню ФНЛ, а через год при условии стабильной практики станет ещё сильнее. Главное – не ошибиться с выбором нового клуба.