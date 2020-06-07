У Неймара новая девушка. Но минус один друг

Слухи о новом романе любвеобильного Неймара ходили давно. После выхода в свет майского номера журнала GQ они вспыхнули с новой силой. Совместный снимок футболиста с известной моделью издание поместило на обложку. А сама девушка сопроводила фото в «инстаграме» текстовкой «Бонни и Клайд» и смайликами в виде огня и губ.
Кто же эта красавица? Американская модель с русским именем Наталья и вполне привычной нашему уху фамилией Барулич родилась в США. В 2012 году участвовала в конкурсе красоты «Мисс Калифорния». Впервые об отношениях Натальи и Неймара заговорили в сентябре прошлого года. Поводом для сплетен стало, опять-таки, фото. Совместное, с парижской недели моды. На тот момент девушка состояла в отношениях с колумбийским певцом Малумой, другом футболиста. Вскоре модель объявила о разрыве с Малумой, объяснив его желанием посвятить больше времени себе и карьере.
А недавно Барулич начала актерскую карьеру. Она уже получила роль в двух сериалах, один из которых — про спорт.
Наталья активно ведёт «инстаграм». До популярности своего молодого человека (139 миллионов подписчиков!) ей, конечно же, далеко. Но аудитория её аккаунта тоже вызывает уважение — почти 3 миллиона «фолловеров».
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