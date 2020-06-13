10 футболистов АПЛ, которые были самыми заметными до остановки сезона

АПЛ вернётся после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, 17 июня. Для некоторых футболистов приостановка чемпионата оказалась очень некстати, ведь они демонстрировали превосходную игру и находились в своей лучшей форме. Британская газета The Guardian составила десятку игроков АПЛ, которые были самыми заметными до перерыва.

Мэтт Доэрти («Вулверхэмптон»)

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Ирландский защитник продолжает бороться вместе с «волками» за место в Лиге чемпионов. Именно Доэрти сыграл ключевую роль в пятиматчевой серии «Вулверхэмптона» без поражений, забив гол на выезде «Тоттенхэму» (2:3). В остальных четырёх матчах «Вулверхэмптон» не пропустил ни одного мяча, в чём есть и заслуга футболиста сборной Ирландии. Этот сезон АПЛ складывается для Мэтта очень удачно. В 27 матчах он забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

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Аллер прекрасно проявил себя в первых матчах АПЛ в августе, забив три мяча в трёх встречах. Уже ближе к перерыву он практически вернулся к своей лучшей форме. В последнем домашнем матче против «Саутгемптона» (3:1) Себастьян отправил в сетку ворот Олимпийского стадиона в Лондоне свой седьмой мяч в АПЛ. В этом сезоне помимо забитых мячей французский нападающий отметился ещё и тремя голевыми передачами.

Джеймс Тарковски («Бёрнли»)

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Английский защитник занял прочное место в составе «Бёрнли», став неотъемлемой частью команды Шона Дайча. С начала года бордовые уступили всего дважды, после чего последовала семиматчевая беспроигрышная серия. Тарковски сыграл немаловажную роль в том, что в этих матчах его «Бёрнли» пропустил всего три мяча. Англичанин во время этой серии выиграл 29 верховых единоборств и заблокировал 12 ударов. В этом сезоне Джеймс сыграл в 29 матчах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Харви Барнс («Лестер Сити»)

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В последнем перед перерывом матче Барнс дважды поразил ворота «Астон Виллы» (4:0). Помимо этого дубля он забивал по голу в трёх матчах подряд («Бёрнли», «Вест Хэма», «Челси»). Главный тренер «лис» Брендан Роджерс предрекает 22-летнему англичанину блестящее будущее, регулярно используя футболиста в стартовом составе. В этом сезоне он появился на 27 разх, отметившись шестью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Ришарлисон («Эвертон»)

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Бразилец в полной мере раскрылся в «Эвертоне» с приходом на пост тренера Карло Анчелотти. Итальянский специалист начал использовать Ришарлисона на позиции центрального нападающего, ставя его в пару с Домиником Кальверт-Льюином. Бразильскому футболисту удалось отличиться в четырёх из семи последних матчей АПЛ. Всего в 27 матчах Ришарлисон забил десять голов и отдал пять голевых передач.

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Многие до сих считают, что Магуайр не оправдывает потраченных за него 80 млн фунтов. Но уже этой зимой Оле-Гуннар Сульшер произвёл его в капитаны, и англичанин сразу же стал проявлять свои лидерские качества, которые показывал в «Лестере». В последних пяти матчах АПЛ «МЮ» ни разу не проиграл, пропустив всего лишь один мяч от «Эвертона». Также 27-летний защитник помог клубу достичь четвертьфинала Кубка Англии без единого пропущенного мяча… Сам футболист отличился в этом сезоне АПЛ лишь однажды, забив гол в ворота «Челси» в феврале.

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Ещё одно летнее подписание манкунианцев, которое себя оправдывает. Ван-Биссака стал больше идти в атаку, что подтверждают 14 успешных обводок в последних шести матчах. 21 выигранное единоборство говорит о том, что Аарон не забывает и о защите. За новый клуб 22-летний фланговый защитник пока не забивал, проведя за «красных дьяволов» 26 матчей в АПЛ.

Дуайт Макнил («Бёрнли»)

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Если Дуайт Макнил сможет сохранить форму, которую он демонстрировал до приостановки чемпионата, то он, несомненно, поборется за место в составе сборной Англии на чемпионате Европы 2021 года. 20-летний полузащитник в последних пяти матчах АПЛ создал 13 шансов для своих партнёров. Шон Дайч регулярно выпускает молодого футболиста в стартовом составе. В этом сезоне он появился в 29 матчах, в которых забил два гола и отдал пять голевых передач.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Этот сезон в АПЛ далеко не лучший в карьере египтянина, но последние матчи перед перерывом доказали, что Салах может вернуться к своей лучшей форме. Он отметился пятью забитыми мячами в последних шести встречах, а также совершил 15 успешных обводок. Один из самых важных мячей в этом сезоне египетский нападающий провёл в ворота «Манчестер Сити» на «Энфилде». Футболист пока проигрывает в борьбе за «Золотую бутсу» Варди, Агуэро и Обамеянгу, но несколько забитых мячей в ближайших матчах «Ливерпуля» прилично повысят шансы Салаха на приз.

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Если «Ливерпуль» признают в этом сезоне лучшей командой лиги, то полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне обязан получить премию лучшего футболиста АПЛ. На данный момент бельгиец совершил 16 голевых передач и в этом показателе является лидером, опережая Трента Александра Арнольда из «Ливерпуля» на четыре ассиста. Уже в этом сезоне Кевин может побить рекорд Тьерри Анри, который в сезоне-2002/2003 отдал 20 голевых передач. Не стоит также забывать, что в последних шести матчах чемпионата Англии Де Брёйне забил четыре гола.