Игра «Барселоны» — откровение. Команда стала сильнее (даже без Суареса!)

После возобновления футбола мы уже увидели пару суперклубов и убедились, что они находятся в неплохой форме. Мы видели топово прессингующую и креативную «Баварию», видели «Ювентус», который 26 раз ударил по воротам «Милана» и только каким-то чудом не забил. Но «Барселона», даже на их фоне, а особенно на фоне своих недавних проблем – это откровение.

Напомню, что до перерыва Кике Сетьену удалось вернуть «Барселоне» привычный стиль: под 70% владения, под 90% точности паса и тотальный контроль над территорией и дома, и на выезде. По сравнению с поздним Вальверде – огромный прогресс. Но до идеальной игры было далеко. Владение не конвертировалось в опасные моменты. Постоянный перекат мяча, по сути, работал больше на защиту, чем на атаку. «Барселона» стала лучше играть с аутсайдерами, но уязвимость к прессингу и отсутствие остроты в последней трети мешали в топ-матчах. С «Наполи» в плей-офф Лиги чемпионов и с командами из топ-6 в Испании – «Валенсией», «Хетафе» и «Реалом» — Сетьен выиграл только в одном матче из четырёх.

3 вещи, которые «Барселоне» нужно улучшить уже сейчас Сетьен наладил контроль мяча. Перечисляем вещи, которые нужно наладить теперь.

Во время трёхмесячной паузы «Барселона» стабильно поставляла скандалы и странные слухи. Обмен Пьянича на Артура. Артур в дубле. Новое предложение о снижении зарплаты (отклонено игроками). Список из шести неприкосновенных игроков, попавший в СМИ (в него внезапно не попал Бускетс). Постоянный токсичный шум и длительный простой (карантин длился намного дольше, чем обычная пауза между сезонами): было трудно ожидать, что после пары недель тренировок «Барселона» выйдет на новый уровень по качеству игры. Но именно это и случилось.

Перечисляем плюсы «Барселоны»

Кроме привычного владения мячом, «Барселона» легко доходила до чужой штрафной – и заходила внутрь. 18 пасов за первый тайм, очень много. За это время гости нанесли всего пять ударов, но все с близкого расстояния (максимум – 13 метров) и из зоны прямо по центру ворот. Главный аспект, в котором «Барселона» спрогрессировала, принёс гол уже на второй минуте. Топовый прессинг: у де Йонга вроде бы отобрали мяч, но он тут же пошёл в контрпрессинг и в подкате скинул на Альбу. Тот идеально навесил на Видаля.

Артуро Видаль после забитого мяча Фото: Quality Sport Images/Getty Images

То, что гол забил именно Видаль, тоже важно. Артуро недоволен своим игровым временем и своей ролью в команде и говорит об этом открыто. 12 июня он сказал, что если не почувствует себя важной частью команды, то поищет другие варианты. Звучит так себе (сам клуб тоже может от него отказаться), но уже через день после этого, он вышел в старте и забил. Седьмой гол в сезоне, а главное – как забит. В классической манере Артуро, с подключением в самый центр атаки в качестве второго центрфорварда. Он это умеет, и это качество востребовано Сетьеном.

Мобильность тройки Гризманн-Брайтвайт-Месси тоже приятно удивила. Они постоянно менялись местами, причём Месси стягивался на только в центр и в глубину, но и на левый полуфланг. Часто ситуативно возникала «ёлочка»: Месси и Брайтвайт смещались в глубину, а Гризманн оставался на острие. Эта мобильность нарушала целостность обороны: кто-то из атакующей тройки гостей постоянно оказывался свободен между линиями. Из такой атаки пришёл второй гол «Барселоны»: Альба проскочил по левому краю и неудачно прострелил в центр, где первую линию атаки составляли Гризманн и Видаль, но мяч удалось сохранить и довести до второй линии атаки – Месси (голевой пас, хотя и случайны) и Брайтвайта.

Мартин Брайтвайт против Сальвы Севильи Фото: Rafa Babot/MB Media/Getty Images

Брайтвайт и Альба – претенденты на героев матча, даже если бы и не забили. Альба здорово успевал в защите в первом тайме, когда «Мальорка» сознательно стала нагружать его зону, а кроме оборонительной работы отметился двумя результативными действиями. Брайтвайт так здорово двигался и подстраивался под движение партнёров, как будто он перешёл не из «Леганеса», а из «Ла Масии».



Месси демонстрировал привычное взаимопонимание с Альбой (привычное – в смысле, на уровне телепатии), но и с Брайтвайтом и Видалем, что уже неожиданнее. А Видаль не только забил, но и здорово страховал Месси без мяча.



Всё описанное выше – результат не индивидуальной формы лидеров, а тренерской работы. Браво, Сетьен. К этому надо добавить интеграцию юниора: Рональд Араухо сыграл первый матч в основе. Не ошибался, не проигрывал борьбу в штрафной, имел великолепный шанс забить. Отличный матч.

Сетьен в первую очередь прекрасный педагог. Это важнее разговоров о стиле Тот тренер, которому не нужны футболисты-роботы.

Теперь о минусах

На фоне нескольких приятных сюрпризов Гризманн не то чтобы разочаровал, но и не показал такого же прогресса, как другие. Он по-прежнему много и полезно двигается и хорош в подыгрыше – и это по-прежнему не стоит 120 млн евро. С такой работой справляется и Брайтвайт, который в шесть раз дешевле. За час игрового времени он ни разу не ударил по воротам, хотя в первом тайме вышел на очевидно ударную позицию, но зачем-то стал скидывать мяч под удар Месси, хотя того явно блокировали. Он всего трижды коснулся мяча в чужой штрафной – меньше, чем не только Месси и Брайтвайт, но и Видаль и Альба. В общем, полезный второстепенный игрок. Конечно, Гризманн способен на большее.



Ещё один минус – эпизодическая несогласованность прессинга, которая приводила к опасным провалам. Этим «Барселона» напоминает «Баварию» при Ханси Флике – тоже бегущую, играющую и давящую, но иногда допускающую огромные зоны за спинами защитников. Если «Мальорке» удавалось пройти мощную первую линию прессинга, то дальше можно было разбежаться до штрафной. Кубо и Будимир имели моменты после таких проходов.



Это может быть связано с двумя причинами. Либо с сохраняющимся недопониманием игроками идей тренера, либо со слабой физикой. Трудно выбрать, что правдоподобнее, я бы поставил скорее на физику, потому что у этого есть ещё одно косвенное обстоятельство. Во втором тайме «Барселона» стала многое позволять «Мальорке» в собственной опорной зоне, и вот это уже было явно похоже на усталость.

«Барса» похорошела на карантине. У Месси гол и два голевых паса! Впрочем, «Мальорка» была не настолько плоха, чтобы получить 0:4.

И о перспективах

Особенность текущего сезона в том, что непонятно, когда команда должна быть в лучшей форме. В нормальной ситуации развязка чемпионата и ключевые матчи Лиги чемпионов проходят одновременно, но сейчас, когда один турнир будет сыгран после другого, трудно выбрать идеальную стратегию тренировок. Пока что «Барселоне» ещё явно не хватает физики на целый матч, но она всё равно выигрывает, отрезками демонстрируя топовый футбол.



Может, футболисты и отдыхали три месяца, но кажется, что всё это время Сетьен со своим штабом смотрел видеонарезки с игроками. Независимо от того, что выиграет команда по итогам сезона, его работу нужно отметить уже сейчас.

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