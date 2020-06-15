У “Челси” грандиозные трансферные планы. Откуда у Абрамовича деньги во время кризиса?

Пандемия коронавируса заставила футбольные клубы включить экономный режим. Денег потеряно неприлично много. Но в Англии нашлась команда, которая, видимо, переживает кризис чуть легче остальных. Лондонский

«Челси» стал главным хедлайнером трансферных новостей. Синие готовы здорово раскошелиться уже этим летом и обеспечить Фрэнка Лэмпарда парой классных новичков. Откуда деньги и почему «Челси» вновь создаёт

суперкоманду?

Покупка картины Мунка Абрамовичем — фейк?

7 июня телеграм-канал Sotheby's Life сообщил о покупке картины «Крик» легендарного Эдварда Мунка российским олигархом Романом Абрамовичем. По данным источника, стоимость произведения Мунка составила 120 млн долларов. Это один из четырёх существующих вариантов полотна, остальные

версии «Крика» находятся в коллекциях музеев. Например, два варианта представлены в музее Мунка в Осло, а третья копия находится в Национальном музее искусства, архитектуры и дизайна в Норвегии. Примечательно, что единственная копия, которая до сих пор остаётся частной, уже продавалась на аукционе: в 2012 году американский коллекционер Леон Блэк приобрёл полотно за 119,5 млн долларов. Борьба за произведение Мунка тогда была нешуточная: первоначальная сумма составляла 40 млн долларов, но богатейшие люди со всего мира повышали сумму до тех пор, пока Блэк не услышал заветное слово sold.

«Крик» — серия картин норвежского художника Эдварда Мунка, созданная в промежутке между 1893 и 1910 годами. На полотнах изображена кричащая человеческая фигура на фоне кровавого красного неба. Она считается ключевым экспрессионистским образом XX века. Вечером того же дня ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что информация о покупке Романом Абрамовичем картины «Крик» не соответствует действительности. Позже представители аукционного дома также опровергли новость, заявив, что Sotheby's не имеет никакого отношения к вышеназванному телеграм-каналу. Есть все основания полагать, что фейковая информация была размещена с целью оповещения на весь мир, что арт-рынок выходит из карантина. Если это был хитрый план — он удался.

В начале июня Абрамович уже совершил роскошную покупку. Российский олигарх приобрёл самую дорогую виллу в Израиле за 64,5 млн долларов. Дом находится в городе Герцлия-Питуах, а участок составляет почти гектар.

В «Челси» нашли деньги на Вернера, в «Ливерпуле» — нет

В начале июня зарубежные источники сообщили о переходе Тимо Вернера из «РБ Лейпциг» в «Челси». Но как такое возможно? Ведь ещё в мае казалось, что союз Вернера и «Ливерпуля» неизбежен, и это лишь вопрос времени.

Тимо Вернер не скрывал желания перейти в «Ливерпуль» и поработать вместе с Юргеном Клоппом. Сообщалось, что немецкий нападающий отказывал грандам в лице «Баварии», «Барселоны», «Челси», «МЮ» и

«Интера». Клопп и сам хотел видеть в команде Вернера, ради этого немецкий специалист даже связался с Тимо по видеосвязи и обсуждал с футболистом потенциальный переход к мерсисайдцам. Вскоре «Ливерпуль» поставил переговоры на паузу. Боссы английской команды уведомили «РБ Лейпциг», что им нужно время для принятия окочательного решения. Мерсисайдцы не торопились, для начала хотели оценить влияние пандемии на трансферный рынок и на бюджет клуба. Пока «Ливерпуль» думал, «Челси» действовал, причём намного раньше, чем мы думаем.

Фото: Getty Images

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард и спортивный директор клуба Петр Чех ещё в феврале посетили Германию с целью убедить Вернера подписать контракт с лондонским клубом, сообщили в Telegraph. Источник отметил, что важнейшую роль в переговорах сыграл бывший голкипер синих Чех. Он свободно говорит на немецком и смог провести переговоры не только с Вернером, но и с его окружением. Визит Лэмпарда и Чеха приятно удивил немецкого форварда.

Важно отметить, что зимой Лэмпард общался с Мариной Грановской, и та заверила, что лондонский клуб готов активировать клаусулу нападающего, если удастся убедить Вернера перейти в английский клуб. Лэмпард продолжил общаться с Вернером по телефону, а один из последних разговоров стал решающим. Во время беседы Фрэнк поведал о планах клуба, где Тимо стал бы системообразующим звеном обновлённого

«Челси».

Затем журналисты The Athletic выдали полную картину происходящего. Действительно, Вернер очень хотел в «Ливерпуль», причём готов был ждать и ради этого отыграть ещё один сезон в Бундеслиге. Но, видимо, пандемия внесла коррективы, и немец не захотел оставаться в Германии на следующий год. Вернер ждал активных действий от «Ливерпуля», но мерсисайдцы тянули. Терпение немца заканчивалось. Поговаривают, что

окружение Тимо даже назвало срок, до которого они не будут общаться с другими клубами. Мол, покупайте до этого числа, в противном случае начинаем общаться с другими командами. Боссы «Ливерпуля» дали понять

Клоппу, что сейчас не лучший момент для трансфера, затем Юрген позвонил Вернеру и проинформировал нападающего о решении руководства не выкупать его. После этого активную работу начали «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Кстати, Уле-Гуннар Сульшер тоже встречался с Вернером в Германии ещё до начала пандемии. Но, как и в ситуации с «Ливерпулем», руководство проинформировало норвежского специалиста, что трансфер Вернера возможен, если найдётся покупатель на Погба. А затем последовал тот самый звонок от Фрэнка Лэмпарда, после которого Вернер твёрдо решил перейти в «Челси». Немецкое издание Bild сообщает, что за Вернера «Челси» заплатит меньше, чем ожидалось. Сумма составит 53 млн фунтов вместо ранее названных 60-ти. Мало того, журналист Фабрисио Романо рассказал некоторые подробности о личных условиях игрока: соглашение рассчитано на пять лет, форвард будет получать около 170 тысяч фунтов в неделю. Если верить

этой информации, Тимо станет самым высокооплачиваемым футболистом «Челси». Следом идут Кепа и Канте, недельный оклад которых составляет 150 тыс фунтов.

«В мире полно хороших футболистов, — говорил Клопп в одном из последних интервью. — Вернер — отличный игрок. Чтобы трансфер состоялся, должны сойтись все факторы: правильный момент, возможности.

Сейчас все клубы теряют средства. Нам приходится возвращать деньги за абонементы на этот сезон и, возможно, не удастся продать их в следующем. Если мы будем обсуждать с игроками такие вещи, как отказ от зарплаты, и в то же время будем тратить на новичков по £ 50-60 млн, то нам придётся

объясняться».

«Ливерпуль» подставил Клоппа, когда отказался выкупать Вернера. Это ошибка Клопп отлично разрулил ситуацию, но он вряд ли доволен своими боссами.

Твиттер-аккаунт «РБ Лейпциг» как бы намекает на скорый переход.

«Уточняем для болельщиков из АПЛ — Да, Тимо играет».

«Челси» осталось лишь активировать клаусулу выкупа, а объявить о трансфере клубы могут как на следующей неделе, так и после окончания сезона в Бундеслиге.

В нынешнем сезоне Тимо Вернер провёл за «РБ Лейпциг» 42 матча, в которых забил 31 гол и отдал 13 голевых передач.

Кто следующий? Чилвел или Хаверц?

В Англии сообщают, что за трансферами Зиеша и Вернера последуют и другие. Вокруг клуба активно называют две фамилии: Чилвел и Хаверц. Последние несколько месяцев «Челси» рассматривал игроков на позицию

левого защитника. Видимо, вскоре боссы определились с футболистом на левый край — им стал Бенджамин Чилвел из «Лестера». Синие активно работают над трансфером английского игрока. Сам футболист согласился

на переход и мечтает поработать с Фрэнком Лэмпардом, сообщает Фабрисио Романо.

Лэмпард видит в Чилвеле игрока на долгосрочную перспективу, но клубы не могут сойтись в сумме трансфера. Также сообщается об интересе «Манчестер Сити» к футболисту.

«Челси» ведёт себя активнее и не оставляет шансов заполучить крайнего защитника. Изначально «лисы» просили за Чилвела 80 млн, но пандемия внесла коррективы. Боссы «Лестера» готовы снизить сумму до 50 млн

фунтов. Ход за руководством «Челси», но есть все основания полагать, что сделка состоится в ближайшее время.

Что касается Кая Хаверца, «Челси» ведёт переговоры по трансферу, но далёк до заключения соглашения. «Байер» оценивает звёздного вундеркинда в 100 млн фунтов. Опять же, в Германии понимают, столь

внушительную сумму сейчас никакой клуб выложить не готов. И не факт, что сделают это зимой. Поэтому в Германии задумались о снижении трансферной стоимости. Sky Germany сообщает, что «Байер» хочет

получить 71 млн фунтов + 18 млн в качестве бонуса. Среди претендентов на Хаверца числились «Реал», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». По сообщениям Bild, “королевский клуб” даже предлагал за немецкого

полузащитника 80 млн евро, но «Байер» посчитал сумму слишком низкой. «Бавария» больше склоняется к подписанию Лероя Зане. Получается, главным конкурентом «Челси» остаётся «Манчестер Юнайтед». Журналист

Bild Кристиан Фальк сообщил, что «Челси» демонстрирует более серьёзный интерес и есть все шансы закрыть сделку в ближайшее время.

Холанд уже не актуален. Сейчас главная звезда Бундеслиги — Хаверц Ещё три года назад полузащитник «Байера» ходил в школу.

Поговаривают, что тайным агентом в истории с Вернером и Хаверцом выступает защитник синих Антонио Рюдигер. Футболист зазывает соотечественников в лондонский клуб в личной беседе.

Откуда у «Челси» деньги в кризис? Кто из футболистов покинет клуб?

Не будем забывать, что в декабре прошлого года с «Челси» сняли трансферный бан. Летом-2019 лондонскому клубу было запрещено приобретать футболистов. Все ждали громких трансферов от синих зимой,

но, видимо, это было лишь затишье перед бурей. В феврале «Челси» объявил о трансфере Хакима Зиеша из «Аякса» за 40 млн евро. По условиям соглашения, марокканец должен был присоединиться к новому

клубу в июне после окончания сезона, но пандемия отложила появление Зиеша в Англии на несколько месяцев.

Так откуда деньги у клуба Романа Абрамовича в такое сложное время? Как мы знаем, огромное количество игроков «Челси» выступали и продолжают выступать в арендах по всему миру. Некоторые сделки могли остаться незамеченными. Сейчас напомним некоторые из них.

Альваро Мората: «Челси» — «Атлетико» за 56 млн евро (лето-2020). Клуб из Мадрида подписал арендное соглашение с «Челси» с обязательным правом выкупа нападающего. Но кто знал, что коронавирус разрушит экономику?

10 крутых форвардов, которые провалились в АПЛ. Один из них — Шевченко (видео) Чаще всего промахивался «Челси». Пора бы Абрамовичу задуматься.

Марио Пашалич: «Челси» — «Аталанта» за 15 млн евро (лето-2020). Хорватский полузащитник, который не подошёл «Спартаку», отлично себя проявил в «Аталанте».

Фото: Mike Egerton/Getty Images

Ола Эйна: «Челси» — «Торино» за 9,8 млн евро (лето-2019). Итальянский клуб летом 2019 года решил выкупить защитника лондонцев за фиксированную сумму.

Томас Калас: «Челси» — «Бристоль» за 9 млн евро (лето-2019). Чешский защитник, как и Эйна, был взят в аренду и выкуплен за прописанную в контракте сумму.

Майкл Гектор: «Челси» — «Фулхэм» за 5,9 млн фунтов (зима-2020). Ещё один защитник был продан «Челси» в чемпионшип.

Кеннет Омеруо: «Челси» — «Леганес» за 5 млн евро (лето-2019). И ещё один защитник лондонцев. На этот раз продан в Испанию.

Тьемуэ Бакайоко: аренда из «Челси» в «Монако» за 3 млн евро (лето-2019). В СМИ сообщают, что французский полузащитник хочет вернуться в «Милан». Но пока он играет вместе с Головиным в «Монако», а клуб за

аренду футболиста заплатил 3 млн евро.

Итан Ампаду: аренда из «Челси» в «РБ Лейпциг» за 650 тыс евро (лето-2019). Юный защитник провёл за немецкий клуб всего семь игр, а сейчас продолжает восстанавливаться от травмы.

Также команду в ближайшее время могут покинуть Миши Батшуайи, Виктор Мозес, Дэниел Дринкуотер, Давиде Дзаппакоста, Эмерсон и Маркос Алонсо. Лондонский клуб освобождает места для новичков и разгружает зарплатную ведомость.

«Челси» проводит впечатляющую работу на трансферном рынке и готов к созданию суперкоманды. За перестановками в клубе интересно наблюдать. В Лондоне давно соскучились по титулам, а на обновлённый «Челси» не терпится взглянуть.