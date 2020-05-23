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«Боруссия» М – «Байер» — 1:3, Бундеслига: кто такой Кай Хаверц

Кай Хаверц
Богдан Горбунов
Холанд уже не актуален. Сейчас главная звезда Бундеслиги — Хаверц
Ещё три года назад полузащитник «Байера» ходил в школу.
Футбол / Германия 0

Домашний матч «Боруссии» с «Байером» оказался интересен не только оформлением, но и содержанием. Картонные манекены на стадионе в Мёнхенгладбахе «наблюдали» за довольно бодрой игрой и увидели немало ярких моментов, а главным героем встречи стал 20-летний полузащитник «Байера» Кай Хаверц.

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Четыре гола за два матча. Сейчас Хаверц – самый яркий игрок Бундеслиги

В прошлом сезоне молодой хавбек настрелял 17 мячей и отдал 4 голевых паса в Бундеслиге, заставив едва ли не все топ-клубы Европы ещё тщательнее следить за собой. Несмотря на то, что к лету 2019 года ценник на Хаверца взлетел до 90 млн евро, «Бавария» и «МЮ» предприняли не одну попытку приобрести вундеркинда, но всё же Кай решил остаться.

В новый сезон полузащитник вошёл тоже неплохо (до перерыва он забил во всех турнирах 10 голов и отдал 8 результативных передач), однако из-за пандемии стоимость Кая всё равно упала на 9 миллионов. Впрочем, кажется, сейчас хавбек делает всё, чтобы его ценник вновь увеличился.

В первом туре после возобновления Бундеслиги он поучаствовал в разгроме «Вердера», отправив два мяча в ворота бременцев. Столько же Хаверц забил и в Мёнхенгладбахе.

Молодой полузащитник открыл счёт в матче уже на 7-й минуте. Убежав в контратаку, он получил отличный пас от Беллараби, и оказавшись один на один с Зоммером, уверенно переиграл голкипера.

Германия - Бундеслига. 27-й тур
23 мая 2020, суббота. 16:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
1 : 3
Байер
Леверкузен
0:1 Хаверц – 7'   1:1 Тюрам – 52'   1:2 Хаверц – 58' (пен)   1:3 Бендер – 81'

Спустя несколько минут после перерыва Хаверц отличился во второй раз. Хавбек мощно пробил с пенальти в левый угол ворот. Зоммер задел мяч, но справиться с ударом не сумел.

В концовке встречи «Байер» забил третий мяч – Бендер замкнул подачу Демирбая.

Но на это футболисты «Боруссии» ответили лишь одним голевым ударом. Тюрам круто пробил с лёта и угодил в дальний угол.

Благодаря очередному выдающемуся перфомансу Хаверца «Байер» без особых проблем увёз из Мёнхенгладбаха три очка. Кажется, пик популярности Эрлинга Холанда, забившего в мае один мяч, уже прошёл. Теперь Кай – самый яркий футболист Бундеслиги.

В детстве Кай нервировал бабушку. Он отрабатывал удары на садовых гномах

Хаверц родился и вырос в небольшом городе Аахен на западе Германии. Его мать работала юристом, а отец полицейским. По всей видимости, любовь к футболу мальчику привил его дед Рихард. Он был председателем команды «Алеманния Мариадорф», которая располагалась в соседнем городке Альсдорф. Попав в академию клуба всего лишь в 4 года, Кай спустя несколько лет стал самым талантливым её выпускником.

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«В детстве он был непоседлив и носился по полю как энерджайзер. Кай старался вступить в каждое единоборство. Он был очень маленьким, поэтому нам было немного страшно, когда он старался сыграть в мяч головой. Но к нашему удивлению это быстро стало одной из сильных черт его игры!», — рассказывал первый тренер Хаверца Дирк Морфельд.

Своё мастерство Кай оттачивал не только на футбольном поле академии, но и в саду бабушки. Под руководством деда на её участке юный талант тренировал удар, пытаясь попасть в садовых гномов. Конечно, такие занятия отнюдь не радовали бабушку Кая, но с увлечениями внука ей приходилось мириться.

В школе у Хаверца постоянно просили автографы. Поэтому ему приходилось ездить на учёбу на такси

В 2010 году семья Кая переехала в Леверкузен, где он начал заниматься в академии «Байера». Парень быстро прогрессировал, поэтому сезон-2016/2017 начал в составе молодёжной команды, а осенью 2016 года стал привлекаться к тренировкам с основой. Уже 15 октября из-за болезни Ларса Бендера он попал в заявку и дебютировал в составе «Байера». Хаверц вышел на замену в матче против «Вердера», став самым молодым игроком клуба, дебютировавшим в основной команде. На тот момент ему было всего 17 лет, он всё ещё был школьником.

Хаверц до сих пор вспоминает, как сильно ему не хотелось тогда ходить в школу. Дело даже не в том, что с футбольных полей одной из топ-5 лиг Европы он возвращался в простые школьные классы. Кая донимали школьники. «На меня постоянно смотрели. А младшие ребята часто хотели от меня автографов», — вспоминал Хаверц. По этой причине футболист ездил на уроки на такси, а не на школьном автобусе вместе с одноклассниками.

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Из-за тренировок и матчей Кай регулярно пропускал уроки. Подтягивать пройденный материал ему приходилось с репетиторами.

Хаверц жил двойной жизнью (профессионального футболиста и обычного немецкого школьника), которая сильно его тяготила. Кай уже всерьёз хотел бросить школу, но тренер «Байера» Роджер Шмидт всё-таки смог убедить его доучиться. Весной 2017 года полузащитник, наконец, закончил обучение. На тот момент он уже провёл в Бундеслиге 24 матча, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

В следующем году он стал регулярно попадать в стартовый состав «Байера», затем феноменально провёл сезон-2018/2019 и дебютировал за взрослую сборную Германии, а в декабре 2019 года Хаверцу покорилось уникальное достижение. Появившись на поле в возрасте 20 лет и 186 дней в матче 15-го тура Бундеслиги с «Кёльном», он стал самым молодым игроком, который провёл в чемпионате Германии 100 матчей. То ли ещё будет!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Images/Getty Images

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