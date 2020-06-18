Как попасть на матч РПЛ и что ждёт владельцев абонементов. Объясняем

Чемпионат России возвращается уже в эти выходные, и это не может не радовать. Но если посмотреть футбол по ТВ смогут все желающие (большая часть матчей будет показана бесплатно), то попасть на стадион получится далеко не у всех: Роспотребнадзор хоть и дал разрешение на допуск зрителей на стадионы, но ограничил их количество до минимума – заполнить трибуны можно будет только на 10%.

Как будут показывать концовку РПЛ на ТВ. Возможно, увидим все игры бесплатно Клубы РПЛ единогласно выступили за такой вариант, но с оговорками.

Учитывая, что у ряда клубов только абонементов продано больше, чем 10% от вместительности стадиона, не обидеть кого-то в этой ситуации очень сложно. Пустить только сектор активных болельщиков, разбить по секторам, кому отдать приоритет? Вопросов много, все они непростые, но каждый клуб нашел свое решение.

«Зенит»

Новостей пока нет.

«Локомотив»

У «Локо» 5930 держателей абонементов, а допустимая квота – чуть больше 2700. Большая часть сезонных билетов (3739) приходится на Южную трибуну, из них попасть на матчи смогут только 1375 – это максимальное количество мест, которое можно использовать на верхнем и нижнем ярусах Юга в условиях социальной дистанции. В жеребьевке, устроенной клуб для определения имен тех, кто сможет ходить на матчи, не участвовали «золотники» и маломобильные группы населения – они попадут на игры и без розыгрыша.



Остальная часть абонементов приходится на Запад и Восток — их держатели смогут пройти по своим билетам: семейный сектор и VIP остаются на западной трибуне, все остальные будут рассажены на нижнем ярусе восточной.

«Краснодар»

Клуб отдал приоритет в получении права на посещение матчей владельцам абонементов. Но, так как их количество значительно превышает допустимые 10%, «Краснодар» решил провести для обладателей сезонных билетов лотерею. Для участия в ней владельцам абонементов нужно было зайти в личный кабинет на сайте и согласиться с правилами посещения стадиона в условиях всех предписанных лигой и Роспотребнадзором ограничений. Розыгрыш проводится отдельно на каждый матч, место на стадионе также выбирается случайным образом.



Рассаживать болельщиков будут только на первом ярусе трех трибун, так как одна по протоколу должна быть отдана под «чистую» зону.

«Ростов»

Клуб пока прорабатывает механику, но болельщики смогут посетить выездной матч «Сочи» в ближайшие выходные, если вся квота не будет выкуплена хозяевами.

ЦСКА

Ждем объявления на сайте в ближайшее время – все-таки до первого матча на «ВЭБ-Арене» осталось всего три дня.

«Динамо»

«Динамо» тоже еще не решило, как быть в этой ситуации – механика работы прорабатывается.

«Арсенал»

Клуб пустит всех владельцев абонементов, вход – строго по паспорту или другим документам, удостоверяющих личность.

«Спартак»

Все детали объявят в пятницу, но одно мы знаем точно – будет жеребьевка.

«Уфа»

На стадион «Нефтяник» по 10% квоте смогут попасть только 1500 человек, в которые войдут владельцы абонементов и сектора активной поддержки, а оставшуюся часть билетов будут продавать в кассах у стадиона. На ближайший матч с «Тамбовом» уже все выделенные в свободную продажу билеты проданы – 200 штук разлетелись за 15 минут. Еще 100 бесплатно ушли медицинским работникам в рамках акции «Спасибо врачам».

«Урал»

Посетить оставшиеся домашние матчи смогут все владельцы абонементов, оставшаяся квота будет в открытой продаже. На ближайший матч с «Рубином» будут действительны билеты, купленные еще до того, как сезон прервался.

«Тамбов»

Клуб пока только предупредил, что единые билеты на три матча, купленные ранее, действовать не будут. Хорошая новость: за них можно вернуть деньги. Также «Тамбов» настоятельно рекомендует болельщикам не приобретать билеты на странных сайтах – у них еще нет билетной программы, поэтому и продавать особо нечего.

«Сочи»

На «Фишт» пустят всех владельцев абонементов — 1200 человек, — остальная квота поступит в открытую онлайн-продажу (кассы работать не будут). Клуб временно поднял цены на билеты, так как продолжает нести расходы по организации игр: если раньше минимальная стоимость составляла около 300 рублей, то теперь – 800. Льготная программа, включающая в себя специальные цены для пенсионеров, детей до 14 лет и маломобильных групп населения, также на время отменена.

«Оренбург»

Клуб пока только предложил своим болельщикам поддержать команду дистанционно и принять участие в акции #ЯнаМатче. Информации о допуске на домашние матчи пока нет.

«Рубин»

На «Ак Барс Арену» попадут все владельцы абонементов и все успевшие купить билеты в кассе у стадиона. Места в ВИП-ложе можно приобрести по номеру, указанному на сайте.

«Крылья Советов»

Клуб допустит всех обладателей абонементов, но только при условии, если они обменяют их на билеты нового образца в кассах у стадиона. Болельщикам предоставят выбор мест из тех, кто будет возможна посадка.

«Ахмат»

Вся квота – около 3000 тысяч билетов – в свободной продаже.

Общие решения

— допуск в перчатках и маске;



— замер температуры на входе;



— скорректированная рассадка с учетом норм социальной дистанции;



— отсутствие точек питания на стадионе.