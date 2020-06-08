Как будут показывать концовку РПЛ на ТВ. Возможно, увидим все игры бесплатно

До рестарта чемпионата России осталось меньше двух недель: все необходимые разрешения уже получены, а команды с конца мая активно тренируются на базах.



Изначально было принято решение, что матчи пройдут при пустых трибунах – проект протокола, составленный РФС и отправленный на согласование в Роспотребнадзор, не содержал пункта о болельщиках. Но потом вектор резко изменился, и было объявлено, что на стадионы всё же пустят зрителей – 10% от вместимости. По информации СМИ, такая «рекомендация» была продавлена сверху, поэтому всё произошло достаточно быстро: уже спустя сутки после заявления Гинера («Нужно продумать варианты с возвращением болельщиков на стадионы», «люди устали от самоизоляции») вышло сообщение РФС, что все условия проведения матчей со зрителями согласованы с Роспотребнадзором.

Ну, думается, тут всё очевидно.

«Риск заразиться на стадионе не больше, чем в магазине». Семак — о возобновлении сезона А также о нюансах подписания своего нового контракта, ситуации с игроками и расставании «Локо» с Сёминым.

Решать, кого пускать на стадионы, будут клубы, пускать ли вообще – зависит от региональных властей. На матчах «Сочи» и «Краснодара», например, уже точно никого не будет.



Вот такая «посещаемость» получается, если посчитать 10% от вместимости:

Клубам в таком лимитированном формате придётся продумать стратегию продаж билетов, а выбор стоит непростой: отдать приоритет владельцам абонементов, самым лояльным болельщикам или же владельцам VIP-лож – самым доходным зрителям.

Опустим все рассуждения на тему правильности решения играть со зрителями с точки зрения безопасности и посмотрим, как обстоят дела в странах, где не выявляют ежедневно более 8000 случаев заражения.

— В Испании хотят начать заполнять трибуны уже в новом сезоне, который начнётся в сентябре. Если министерство здравоохранения не будет выступать против, то сначала начнут с 30%, в ноябре увеличат до 50%, а с нового года начнут пускать по максимуму.

— В Англии считают, что пустые трибуны сохранятся до нового сезона, а их заполнение будет происходить поэтапно. При этом, согласно информации Daily Mirror, финал Кубка Англии, запланированный на 1 августа, может пройти при 20 тыс. зрителей, если коэффициент заражения по стране будет равняться 0,5 (сейчас он колеблется от 0,7 до 1).

— В Германии обсуждается возможность начать заполнять трибуны до окончания нынешнего сезона (осталось четыре тура, последний пройдёт 27 июня). Если такое решение будет принято, то максимально разрешенное количество болельщиков не будет превышать 11-12 тысяч. Немецкие чиновники опасаются, что, даже при обеспечении всех мер на стадионе, кто-то из зрителей может что-то нарушить – например, начнёт обниматься с соседом по ряду во время празднования гола.

— В Италии вопрос допуска болельщиков на стадионы сейчас активно обсуждается: клубы разделились во мнениях и в том, с какого процента заполняемости будет грамотно начинать. Вероятно, что до конца июня матчи пройдут без зрителей, а потом запрет постепенно начнут снимать.

— В Польше с 19 июня можно будет заполнять 25% от вместимости арены.

— В Венгрии уже пустили болельщиков на стадионы, но с некоторыми ограничениями: между людьми должно быть три сиденья, а вне трибун – 1,5 метра дистанции.

— В Сербии пускают болельщиков с 1 июня при единственном ограничении – дистанции не меньше одного метра. Запрета на посещение выездных матчей для болельщиков гостей нет (в РПЛ ситуация обратная).

Матч чемпионата Сербии «Радник» — «Партизан» Фото: partizan.rs

Идти на стадион или нет (если будет такая возможность) – дело каждого. Для тех, кто всё же останется дома, есть новость: матчи РПЛ с большой долей вероятности будут транслироваться бесплатно на каналах «Матч ТВ». Креативный директор холдинга Гавриил Гордеев сообщил ТАСС, что такая возможность есть, но окончательное решение будет принято совместно с клубами: «Некоторые сомневаются в необходимости этой социальной акции». По словам генерального директора «Зенита» Александра Медведева, на собрании Премьер-Лиги все выступили за такой вариант, хоть это и «отклонение от бизнес-модели платного телевидения».



— С учётом нынешней обстановки я за то, чтобы показывать оставшийся футбол бесплатно, — заявил «Чемпионату» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — Но хотелось бы, чтобы клубы не потеряли в деньгах из-за этого. Хочется, чтобы кто-то это компенсировал. Мы и так много теряем финансово. Это не такие огромные деньги для общедоступных каналов, чтобы они не могли это компенсировать. Если так будет, то от этого все выиграют.



Раньше ходили слухи, что футбол может быть разделён между несколькими федеральными каналами – Первым, НТВ и непосредственно «Матчем».



Что касается формата трансляций, то тут пока не особо понятно, ждать ли нам каких-то новшеств. В Германии, например, Sky Deutschland предлагает зрителям на выбор две звуковые дорожки – с комментатором или интершумом, который представляет из себя нарезку реакции трибун, свистков, гулов и прочего, что можно обычно услышать с трибун. Англичане пошли ещё дальше и раздумывают над форматом дополненной реальности, чтобы на телевизионной картинке стадион казался заполненным. Японцы даже создали отдельное приложение, в котором собраны различные интершумы – болельщик может сам включать нужный в тот момент, который считает нужным.

Мне нужны картонные зрители на трибунах, и фальшивый шум тоже. Без этого нет футбола Мнение, с которым не все согласятся.

Придумает ли что-то подобное наш вещатель, узнаем через две недели.