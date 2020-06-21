3 решения Семака, благодаря которым «Зенит» смял ЦСКА. Гончаренко никак не реагировал

«Зенит» слишком легко разобрался с ЦСКА – и по ходу матча за «армейцев» было даже немного стыдно, настолько беспомощными они выглядели на фоне чемпиона. На мой взгляд, в унизительном поражении в равной степени виноваты как футболисты (особенно центральные защитники), так и тренерский штаб, никак не повлиявший на характер игры. С первых же минут стало понятно, что дело попахивает разгромом, но Гончаренко не менял стратегию до последнего. И жестоко поплатился за это.

Гончаренко после такого матча стало плохо. Он не смог поучаствовать в пресс-конференции Действующий чемпион разгромил «армейцев», а Семак недоволен регламентом РПЛ.

Обязательно стоит отметить работу Семака: он целенаправленно готовился к сопернику, подобрал неудобную для него схему, наигрывал её, по словам Кузяева, целую неделю. Всё сработало отлично, но прежде всего корни лёгкой победы стоит искать не в расстановке, а в принципах атакующих действий. Именно они – не самые мудрёные, но очень эффективные – оказались для ЦСКА сюрпризом.

1. «Зенит» старался максимально растянуть ЦСКА при длинных передачах. Это дало потрясающий эффект, а Лунёв стал главным плеймейкером

а) введение



Для начала сделаем небольшое введение, чтобы легче было понять, где именно промахнулся ЦСКА. При ударах от ворот популярен так называемые «длинный мяч» — вынос мяча за центр поля в сторону партнёров. В большинстве случаев идёт борьба, и для обеих команд важно не просто выиграть верховое единоборство, но и собрать подбор, то есть выиграть «второй мяч». Справедливо принято считать, что этот «второй мяч» проще подобрать, если команда находится в закрытом (или сжатом) состоянии, то есть футболисты максимально сокращают расстояния между собой и исключают свободные зоны. Соперникам при таком расположении гораздо сложнее играть персонально – и больше вероятность, что при проигрыше борьбы всё равно удастся эффективно отработать переходную фазу.



Схематично закрытое состояние атакующей команды выглядит так. Это эпизод из осеннего матча «Зенита» и «Бенфики», в котором всё тот же Лунёв предварительно выгнал всех защитников к чужой половине, а потом вынес мяч в борьбу. Не обращайте внимание на минуту – большинство длинных мячей при от ворот или выносах вратаря с игры (в эпизодах без давления) направляется именно таким образом хоть на 5-й минуте, хоть на 90-й.

А теперь – о том, что в матче с ЦСКА сделал «Зенит».

б) метод лёгкого преодоления чужого прессинга



Сине-бело-голубые прекрасно знали, что «армейцы» стараются отнимать мяч высоко и прессингуют большими силами. Они стабильно располагаются у чужой штрафной при «от ворот» и моментально вступают в отбор. Казалось бы, иная трусливая команда, чтобы не терять мяч в этой зоне, могла бы просто выбивать мяч в борьбу, выгоняя всех полевых игроков подальше, на безопасное расстояние.



Но «Зенит» обратил стиль обороны соперника в плюс для себя. Команда Семака НИ РАЗУ не выбила мяч в закрытом виде, она стабильно делала это в открытом. Это происходило постоянно и стало системным эпизодом, определившим во многом характер матча.



Два центральных защитника, Ракицкий и Иванович, а также нижний опорник Барриос располагались низко и имитировали возможность короткого розыгрыша через центр. ЦСКА с удовольствием реагировал – и отправлял к чужой штрафной пять или шесть футболистов. «Армейцы» готовились к прессингу.

Но «Зенит» не разыгрывал мяч накоротке – максимум, в редких случаях, шла передача ближнему центральному защитнику, который нацеленно выбивал мяч вперёд. А чаще всего выносил сам Лунёв. Иванович или Ракицкий ещё могли поиграться жестами и театрально развести руки в стороны: «Эх, не дают нам низом выйти из обороны, какие же сильные прессингующие соперники!». А мяч тем временем летел через две раскрытые команды на чужую половину поля, где три футболиста «Зенита» (Дзюба, Азмун и Малком) на довольно большом пространстве были против трёх центральных защитников ЦСКА (Васина, Карпова и Дивеева). Остальные «армейцы» застревали на чужой половине и не успевали помочь партнёрам.

Здесь на первый план вышли три вещи: 1) качество длинной передачи – а с этим у Лунёва всё оказалось потрясающе, из 21 длинного паса 18 оказались точными, лишь один мяч во втором тайме полетел совсем криво; 2) качество ведения единоборств Дзюбы и Азмуна и их преимущество над оппонентами (об этом чуть ниже); 3) узкое расположение двух подбирающих партнёров к борющемуся за верховой мяч и отлаженные манёвры движения, чтобы было проще зацепиться за подбор (на изображении выше, кстати, Малкому неплохо бы сместиться ближе к центру событий).

в) примеры



Теперь – примеры.



2-я минута: Лунёв отдает мяч Ракицкому, тот с левой ноги забрасывает на Дзюбу.

Артём выигрывает верх и чётко продлевает мяч на Азмуна. Азмун пользуется безобразной игрой центральных защитников, не сузивших пространство, и выходит один на один. Следуют удар, спасение Акинфеева и результативный угловой. Обязательно нужно отметить, что у Дзюбы был вариант со скидкой на быстрого и свободного Малкома.

23-я минута: Лунёв опускает мяч на землю и дожидается, пока соперники начнут движение в его сторону и поднимутся повыше, после чего сразу же закидывает мяч вперёд. Снова на Дзюбу.

Трое защитников ЦСКА опять изолированы от команды и опять противостоят трём соперникам. Дзюба в очередной раз выигрывает верх и делает нацеленную скидку на Малкома. Малком прокидывает мяч мимо Дивеева и выполняет опасную подачу в штрафную.

г) цифровое отображение гегемонии «Зенита»



Таких эпизодов на протяжении всего матча было много. Разумеется, не все они заканчивались опасными моментами, но, во-первых, Дзюба выиграл слишком много единоборств (8 из 14 вверху и 18 из 31 вообще), во-вторых, Азмун тоже оказался в порядке (3 из 7 вверху и 10 из 15 вообще), в-третьих, быстрый Малком великолепно работал на подборах и сохранял мячи – из таких микроэпизодов строится матч, команда легко выходит из обороны и оказывает давление. Плюс ЦСКА много сил тратил на постоянную беготню туда-сюда из высоких позиций и обратно. Опорники и крайние защитники быстро наелись.

Опасно ли было для «Зенита» играть длинными передачами в раскрытом виде? Отчасти да, ведь если бы Дзюба и Азмун проигрывали эпизоды и мяч отправлялся обратно на половину поля сине-бело-голубых, ЦСКА мог бы развивать быстрые атаки. Но Дзюба и Азмун играли намного лучше, чем три защитника красно-синих вместе взятых. плюс Артём умеет не просто выигрывать верх, но и делать очень точные скидки головой в нужную зону. «Зенит» поставил на габариты нападающих – и не прогадал.



Васин, Карпов и Дивеев, словно сговорившись, выдали чудовищный футбол. У Дивеева – 33% выигранной борьбы в обороне (4 из 12) и 20% вверху (1 из 5), у Карпова – 47% (9 из 19) и 60% (3 из 5), у Васина – 33% (3 из 10) и 44% (4 из 9). Все показатели – ниже всякой критики. Уважающие себя центральные защитники обычно стремятся к 70 процентам и выше.

Карту единоборств Дзюбы можно увидеть ниже. Учитывая, что почти каждая выигранная дуэль – это возможность опасного подхода, он выиграл неприлично много. Понятно, что с Артёмом чрезвычайно сложно любому, но всё же центральным защитникам «армейцев» (особенно – Васину) стоит задуматься.

Что касается Лунёва, то у него в игре набралось 12 точных передач на Дзюбу (самое популярное направление) и 5 – на Азмуна.

д) о бездействии Гончаренко



Главный вопрос в том, нужен ли вообще был ЦСКА в этом матче высокий прессинг, учитывая, что «Зенит» всё равно не был настроен выходить в атаку через короткий розыгрыш. Тренерский штаб москвичей видел, что центральные защитники проигрывают всю борьбу на своей половине, а Дзюба и Азмун выполняют нацеленные скидки в свободные зоны, но даже не попытался изменить стиль обороны. Если бы «армейцы» откатывались в средний блок и давали «Зениту» спокойно разыгрывать мяч в первой стадии, то, вероятно, длинные выносы потеряли бы свою эффективность – по Дзюбе уже могли бы играть несколько футболистов ЦСКА (или как минимум команда не оставалась «3 в 3» и внимательнее сторожила второй мяч).



Гончаренко мог бы отреагировать, но не стал этого делать – принципы ему оказались важнее. Плюс каждый центральный защитник провалился индивидуально, накиксовал и напромахивался мимо мячей, – и всё вместе это привело к провалу. «Зенит» одним простым действием постоянно отрезал бóльшую группу обороняющихся. И облегчал себе жизнь.

Малком превращается в Халка. «Зенит» сыграл с ЦСКА по-чемпионски Команда Сергея Семака всё ближе к золоту.

2. Малком вышел играть «под нападающим» при схеме 4-3-1-2 и получил слишком большую свободу

Я намеренно не написал схему «Зенита» первым пунктом, хотя уход от базовой системы 4-4-2 в сторону 4-1-2-1-2 тоже стал очень интересным событием. Семак построил ромб, где Малком получил относительно свободную роль в обороне – он должен был играть по нижнему опорнику Бистровичу, который, впрочем, подключался мало. В большинстве эпизодов сине-бело-голубые защищались всемером – и этого вполне хватало, учитывая низкие скорости передвижения мяча у «армейцев».



Зато в атаке роль Малкома оказалась очень важной. Он должен был искать мячи в «ничейных» зонах – в таких, где по нему было сложно играть персонально. Чаще всего это было пространство между опорниками и центральными защитниками ЦСКА, ближе к флангу. В последний момент бразилец отклеивался от Дивеева или Васина, делал несколько шагов в сторону центра поля – и просил мяч. Так случилось при втором голе.

Кто должен был играть по Малкому в таких ситуациях? Кто должен был доигрывать по нему эпизод? Центральный защитник Дивеев, наиболее близкий к нему? Или, может, левый защитник Набабкин? Выдергивание любого из них приводило к дыре в зоне – собственно, когда Дивеев секунду спустя выбросился на Малкома, пустующую зону сразу же заполнил Азмун, и атака получила голевое продолжение.



Учитывая, что два опорника ЦСКА, Обляков и Бистрович, были заняты Оздоевым и Кузяевым, а также смещались в сторону мяча, вероятно, Гончаренко стоило насытить центральную зону дополнительным игроком при обороне, чтобы Малком не гулял на свадьбе и чтобы Набабкин и Дивеев не выдергивались и не бросали свои зоны при приёме мяча бразильцем.



Эпизодов, в которых Дзюба, Азмун и Малком противостояли трём защитникам ЦСКА (то есть находились в численном равенстве, что плохо для обороняющихся), в этом матче было чересчур много.

3). Дзюба и Азмун дополнительно растягивали ЦСКА после переходов владения

Как известно, ЦСКА обороняется очень высоко – выше всех в российском чемпионате. При собственной атаке центральные защитники «армейцев» могут заходить далеко за центр поля, а в случае потери они соревнуются с убегающими соперниками на скорости.



«Зенит» пытался искусственно затащить соперников подальше, чтобы растянуть его и подарить нападающим пространство при переходах. Для этого один из форвардов (чаще Дзюба, но в конкретном примере снизу – Азмун) располагался при обороне глубже и ближе к флангу, а второй – приближался максимально к центральной точке поля.

Как минимум два центральных защитника были вынуждены отходить за вторым нападающим (оставлять его один в один нельзя). Третий центральный защитник встречал первого. Но, как получилось на приведённом эпизоде, Азмун после обыгрыша один в один не столкнулся с чужой подстраховкой и получил пространство для разбега, поскольку Васин и Дивеев никак не могли помочь Карпову, они сторожили Дзюбу. Так рождались быстрые атаки. В том числе и третий гол, только Дзюба и Азмун поменялись местами. Впрочем, «Зенит» так играл и прежде. Удивило разве что то, насколько слабо центральные защитники ЦСКА сыграли в скоростном эпизоде против не самого бегущего Дзюбы.

Резюме

«Зенит» в субботу оказался лучше во всём – и в уровне игроков (ожидаемо), в подготовке к матчу (подстройка под соперника плюс более свежие ноги) и решениях тренерского штаба по ходу игры (а вот это удивило). Кажется, ЦСКА всё-таки движется куда-то не туда. И дело не только в кошмарных ошибках Васина и компании.



Использованы данные InStat.