Бардак — не только РФС или власть. Бардак в России — это мы

«Российский футбол – позор. Российский футбол – бардак. Российский футбол – сборище идиотов». Какие только эпитеты не прилипают сейчас к РФС и РПЛ. В основном они обидные, нецензурные, злые. Но, по правде, неслучайные. И в чём-то даже заслуженные. Но раз уж мы живем в эпоху поправок, то и здесь допустим одну. Дело в том, что повестку о возвращении футбола формировали не то чтобы Дюков и Прядкин, не то чтобы аппарат президента и сам Путин из бункера. Формировали её мы. Да-да, представьте, мы: журналисты, известные люди и, конечно, сам народ.



Вместе мы смотрели, как запускают чемпионаты Испании, Германии, Италии. Вместе требовали от российского футбола главного — жизни. Требовали по-разному. С патетикой как Василий Уткин: «Наш футбол имеет шанс больше не быть киселем, которому всё равно, станут употреблять его в пищу или нет, которому достаточно пребывать бесформенной кучей?!» Уткин-то требовал образно, а другие – прямо, с надрывом, претензией, ядом: «Сколько можно сидеть на заднице и получать бабки», «Пусть не ссут – играют».

В общем, просили все по-разному. И ведь допросились же. Допросились, как ребёнок в магазине: даже не потому что очень хотелось, а просто из вредности, ради внимания. Вот так и мы: канючили-канючили – и получили. А получив, обомлели: а чего это они согласились? Что здесь не так?

И вот в таинственных думах созрела сладкая версия, будто всё это только из-за конституции. Сладкая потому, что даёт надежду, будто страна у нас настолько футбольная, что сам Путин заставил Дюкова и Прядкина продлить РПЛ. Будто реально игра в России имеет такую силу, что посмотрит народ матч «Урала» с «Оренбургом» или даже «Зенита» с ЦСКА — и на радостях пойдёт обнулять. Я, честно, и сам как-то существовал в рамках данной парадигмы, но сейчас понимаю – иллюзия всё это.



Иллюзия, потому что Путин в таком случае вернул бы ещё и любимый хоккей. Там ведь плей-офф, СКА, «Красная машина», символизм достижений предков. Да и вообще жизнь в КХЛ – это ведь и наш антикисельный ответ НХЛ. Мол, американский трус не играет в хоккей, а смелый русский – играет.



Иллюзия ещё и потому, что если где-то наверху так хотели нарисовать картину выздоровления нации через РПЛ, то не позволили бы Роспотребнадзору закрывать по 50 игроков «Ростова» и «Динамо» на карантин. Сейчас ведь очевидно, что новая футбольная эпидемия – не лучшая реклама похода на избирательный участок. Так что либо технологиями во власти занимаются профаны (что, к огорчению для многих, вряд ли), либо никакой рекламы и не было.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А что ж тогда было? Похоже, что амбиции президента РФС Александра Дюкова. Он ведь не просто так отменял выборы Сергея Прядкина в РПЛ, не просто так критиковал клубы за оборонительный футбол, не просто так одобрял новые, экспериментальные идеи. Знаю, о чём говорю, потому что мои хорошие, честные, молодые и деятельные товарищи сейчас сотрудничают с РФС – и для их вполне чистых идей пути открыты. Но речь не о них.



Отчётливо видно также, что Дюков не хочет быть таким, как все. Видно, как ему важно доказать, что уж при нём-то футбол в России не будет бесформенной кучей. Поэтому каждое наше «слабо» для него не препятствие, а вызов.



Вот Дюков и возвращает наш футбол, прекрасно зная, что в России ежедневно по 8 тысяч заражений ковидом, что переносить матчи инфицированных клубов просто некуда, что по законам РФ изоляция в случае заражения – 14 дней. И хоть ты кричи, хоть пой, хоть танцуй, хоть протестуй, хоть лопни на месте – договориться не получится, иначе тюрьма.

Да, остаётся вариант общаться с Роспотребнадзором, чтобы тот не лютовал с определением контактной группы, но достигается эта поблажка только при условии, если участники РПЛ будут соблюдать все нормы безопасности. Именно на этот исход, судя по всеми, в теории и надеялся писавший регламент продления турнира директор по развитию РФС Максим Митрофанов. Но его принципиальный, не терпевший сомнений и поэтому довольно утопичный план ожидаемо рухнул. Причём не то чтобы только по вине РФС.



Впрочем, что мы всё о Дюкове с Митрофановым. Есть в нашем футболе и клубы, некоторые из которых пытались встать в оппозицию. Со стороны того же «Локомотива» изредка летели критические вопросы, но общество затмило их травлей: «Вы просто не хотите играть, чтобы выйти со второго места в ЛЧ!», «Вы боитесь, что Николич провалится после Сёмина» — и так далее. Столько же вонючей жижи было спущено на тех, кто не хотел играть, но сохранял шансы вылететь. В общем, рты несогласным мы быстро закрыли, и так вялый протест мгновенно угас, а клубы полным составом согласились с единственно возможными и драконовскими правилами продления, три основных пункта из которых звучали так.

1. Для матча нужно минимум 16 человек.

2. Переносов нет. Доступна лишь техническая дата 19 июля.

3. Неявка — счет 0:3.



С тех пор для успеха важно было уже не только хорошо играть, но и не болеть. Ведь если подхватила команда вирус, то, извините, всё – технарь. И не один, а скорее всего три, на срок до 14 дней. Причем беречься клубам приходилось самостоятельно, потому что у РФС и РПЛ нет прав закрыть все команды на базах – это ограничение свобод граждан, противозаконное деяние. Но вот тот же «Локомотив», например, сам от страха изолировался в Баковке, а вот остальные…



Да вы ж сами знаете, что остальные ездили к родственникам, играли товарняки с молодёжкой и переодевались в одном помещении – как в «Ростове».



Гуляли по Москве и фоткались с фанатами без масок, как Бистрович с Влашичем.



Снимали «сторис» в общественных местах, как Тиль с Ларссоном. Ездили, как Селихов, на рыбалку.



Сидели вместе на скамейках запасных, не соблюдая дистанцию. Обнимались с болельщиками после матчей. Раздавали автографы у автобусов. И, творя бардак, ещё и пытались спихнуть вину – мол, нас недостаточно контролировали.

Фото: Анна Шаймарданова, «Крылья Советов»

Но как нас нужно было контролировать? Приставить к каждому игроку по росгвардейцу? Окружить стадионы ОМОНом? Подключить к 5G и чипировать? Впрочем, и это вряд ли помогло бы, раз ещё до полной отмены карантина в Москве мы умудрялись устраивать уличные тусовки на тысячи человек и бродить толпами по центру без масок. Так кто же должен бороться с нашей безответственностью? Дюков? Прядкин? Путин?



Ну ладно бы только одна безответственность, но она же ещё дополнена глупостью. Только послушайте всех этих экспертов. Они до сих пор требуют сделать футбол как в Германии или в Испании, не утруждая себе поиском разницы в законодательстве стран и не вникая в правила Роспотребнадзора. Они до сих пор думают, что пробы у клубов берут не санитарные врачи, а РФС и РПЛ, которые направо и налево закрывают кого попало на 14 дней. Они до сих пор позорят «Сочи» за отказ от переноса игры с «Ростовом», хвалят «Краснодар» за псевдо «фэйр-плей» по отношению к «Динамо», а также обличают «Уфу», которая якобы скрыла заражение своих игроков и теперь должна быть наказана.

Герои ваших соплей. Разве пацаны из Ростова стояли под пулями? Слишком много нытья и лицемерия.

Но всё это бред, который не переваривается даже в разжёванном виде. Вот, давайте ещё раз по пунктам.

1. «Сочи», отказавшись от переноса игры с «Ростовом» на 19 июля, поступил абсолютно правильно.

2. Это решение продиктовано правилами игры, которые приняли все клубы.

3. Контактную группу из 50 потенциально заражённых человек в «Ростове» определили не Прядкин или Ротенберг, а специальная лаборатория, передающая все данные в санитарную службу Ростова-на-Дону. Значит, было за что.

4. Спасая «Ростов», обитающий рядом с зоной вылета «Сочи» топил бы сам себя, потому что как минимум получал бы очень неудобный график решающих матчей. Но даже не в этом дело.

5. Ведь если бы игроки «Сочи» заболели к 19 июля, то переносить их матч было бы уже некуда, и клуб Ротенберга получал бы техническое поражение и мог бы вылететь.

6. В случае досрочной остановки чемпионата из-за пандемии команды занимали бы места согласно турнирной таблице на день последнего матча. То есть «Сочи», еще и пропустивший игру с «Ростовом», просто вылетал бы.

Так почему команда Ротенберга должна была прогибаться, если заболел принявший все условия игры «Ростов»?

7. «Краснодар» же, согласовавший в похожей ситуации перенос игры с «Динамо», напротив, совершил очень странный жест, сильно усложнив себе борьбу за ЛЧ.

8. Команда Мурада Мусаева также усложняет себе график решающих матчей и делает это понимая, что прямой конкурент за второе место ЦСКА скорее всего сыграет с молодежкой «Динамо», потому что резервных дат больше не будет.

9. «Краснодар» рискует нарваться на те же проблемы – заражение без переноса и остановку чемпионата на месте ниже второго.

10. На такой жест можно пойти, если между вашими клубами слишком уж дружеские отношения. И здесь мы, похоже, близки к очевидной разгадке, учитывая сделку по «Магниту» между Сергеем Галицким и ВТБ.

Галицкий не хочет славы «Сочи». Он готов на перенос матча с «Динамо» Рассказываем о ситуации и отвечаем на вопросы.

11. Никаких трагических обоснований этому переносу нет. И не надо притягивать его к fair-play. Потому что в реальный fair-play сыграл «Сочи», который ничего не нарушал и действовал чётко по подписанным ВСЕМИ клубами драконовским правилам, а не по понятиям.

12. «Уфа» же и вовсе сыграла с «Тамбовом» абсолютно законно и не заслужила критики по всё той же простой причине: санитарный врач города определил, что контактная группа была минимальной. Ещё раз для особо понятливых: не Дюков, не Прядкин, не Газизов, а сотрудники независимой лаборатории.

13. И особый комизм этой истории в том, что мы не можем найти отличия в трёх абсолютно разных случаях.

«Признаю: это несправедливо!» Что думают в РПЛ о скандалах последнего тура Президент лиги согласился с тем, что взрослые против мальчишек — это как-то неправильно. А вот «Уфа» всё сделала как надо.

Но хватит пунктов, хватит разжёвывания, вернёмся к цирку. Так вот, цирк в том, что первые люди «Ростова», поговорив с Ротенбергом, вдруг забывают об обиде на «Сочи» и валят всё на РПЛ. Жалуются, что их не защитили, что им не объяснили, что их подставили. Жалуются-жалуются, чтобы согреться теплом ваших сердец, а потом идут и снова голосуют за Прядкина. И так 5 лет, 10, 15 они единогласно выбирают Прядкина. А вы задумывались, кстати, почему выбирают? Без обид, но потому что Прядкин – это компромиссная фигура, на которую в любой непонятной ситуации можно скинуть ответственность за всё. Он – губка, собиратель шишек и футбольный Чубайс, который во всём виноват. Полезный и удобный человек. И, будьте уверены, случись референдум сегодня, прямо на волне критики, клубы РПЛ единогласно обнулили бы Прядкина.

А мы бы смотрели на всё это, шевелили ушами, почёсывали затылок, слушали журналистов, не способных открыть сайт Роспотребнадзора, и ругали бы любую власть, не понимая, что бардак, глупость и безответственность – это не только РФС, не только Путин, а в основном, к сожалению, мы.



Но признаться в этом получится вряд ли.