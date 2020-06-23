«Признаю: это несправедливо!» Что думают в РПЛ о скандалах последнего тура

Президент лиги согласился с тем, что взрослые против мальчишек — это как-то неправильно. А вот «Уфа» всё сделала как надо.

РПЛ наконец-то вернулась, но сразу с несколькими скандалами. Сначала мы увидели фантастический матч в Сочи, на который «Ростов» из-за положительных тестов на коронавирус не смог приехать основным составом, поэтому на поле вышли мальчишки 16-17 лет и пропустили 10 мячей. Потом коронавирус добрался и до «Динамо», чью игру с «Краснодаром» всё же отложили до 19 июля, и до «Уфы», которая ничего переносить не стала и сыграла с «Тамбовом». Всё это время президент РПЛ хранил молчание.

Прядкин в самоизоляции. Проблемы клубов РПЛ не волнуют? У лиги точно есть президент?

Наконец, Сергей Прядкин заговорил.



— Я не согласен, что с нашей стороны было молчание, — отвечает на самый очевидный вопрос руководитель РПЛ. — Накануне рестарта мы провели большую пресс-конференцию совместно с РФС, на которой подробнейшим образом рассказали, как готовились к возобновлению и какие трудности преодолевали. Более того, мы собирали и изучали информацию от зарубежных партнёров, были в контакте с РФС и профильными санитарными ведомствами. Вчера мы также подвели итоги прошедшего тура и внимательно разобрали все нарушения. Честно вам скажу, их было достаточно много. Будем исправлять их совместно с клубами и отвечать на все организационные вопросы, возникшие по ходу этого тура.

Давайте радоваться жизни! А закрыть чемпионат всегда успеем Да, проблем много. И их надо решать. Но разве без футбола будет лучше?

О Карпине и «Ростове»: жаль, что играли мальчишки, но коронавирус отныне не форс-мажор

«Я прекрасно понимаю Валерия Георгиевича, он прославился своими яркими выступлениями. Карпин – яркий специалист, который имеет право на свою точку зрения. Но хочу я напомнить о том, что при принятии регламента, мы все вопросы рассматривали внимательнейшим образом — и с клубами, и с РФС, и с государственными органами. Какая бы обстановка в стране не была, в этих условиях необходимо будет работать в и дальнейшем.



Мы получили соответствующие разъяснения и чётко сказали, что данная ситуация не является форс-мажором: в этих условиях теперь жить не только этот сезон, но и следующий. Клубы должны были разъяснить игрокам, как себя вести вне базы. Это всё подробнейшим образом описано в регламенте. Что касается календаря, то в нём изначально не было предусмотрено резервной даты, и клубы об этом знали. Мы планировали расписание с учётом равных условий для всех. Когда мы представили календарь на общем собрании клубов, не возникло вопросов на тему того, что кто-то имеет преимущество перед конкурентом или коллегой по турнирной таблице. Учитывая это, мы даже не рассматривали поправки в регламент в отношении переноса — этого не было в регламенте. У Лиги не было для этого оснований.

Разгром, за который стыдно. А парни из «Ростова» — молодцы! Даже несмотря на 1:10 юнцам из «Ростова» хотелось аплодировать.

Со своей стороны скажу, что не должно быть такого, чтобы взрослые профессиональные футболисты играли против мальчишек. Я признаю, что это несправедливо. Но хочу обратить внимание на то, с какой самоотдачей эти мальчишки играли за честь своего клуба. В этот день их поддерживала вся страна».

Герои ваших соплей. Разве пацаны из Ростова стояли под пулями? Слишком много нытья и лицемерия.

О переносе «Краснодар» — «Динамо»: клубы договорились сами

«Мы должны быть последовательны в своих решениях. Раз в исключительной ситуации РФС и РПЛ рассмотрели вопрос, чтобы предоставить возможность договориться клубам («Ростову»), то такую же опцию мы рассмотрели по просьбе «Динамо». Бюро исполкома приняло соответствующее решение. Более того, единственная дата, куда можно перенести матч, — 19 июля. В сложной ситуации оказываются те клубы, которые участвуют в розыгрыше Кубка России. В исключительном случае мы приняли решение предоставить им ту же дату, но при этом рассмотреть вопрос о смещении проведения матчей Кубка России на более позднее время: завершить чемпионат 22 июля, а Кубок — до 3 августа».

Прядкин в самоизоляции. Проблемы клубов РПЛ не волнуют? У лиги точно есть президент?

О подозрительном тесте на коронавирус в «Уфе»: нарушений не было

Вадим Евсеев Фото: Пресс-служба ФК «Уфа»

«Рекомендации Роспотребнадзора были однозначны, все они были доведены до клубов на общем собрании. Мы получили разъяснения ведомства о том, что каждый клуб подчиняется рекомендациям своего региона. Команда проходит регулярное тестирование, информируя об этом Лигу. В случае выявление положительного теста, любой из клубов обязан сообщить в местный Роспотребнадзор. Накануне матча с «Тамбовом» у одного из представителей «Уфы» был сомнительный результат, о чём был своевременно проинформирован местный Роспотребнадзор. Затем было проведено повторное тестирование, результаты которого стали известны вчера. «Уфа» действовала в соответствии со всеми рекомендациями местного Роспотребнадзора. Нас проинформировали о том, что член клуба «Уфа» был изолирован. Соответствующие мероприятия с регулирующими органами республики были проведены. Дальше клуб принял все необходимые меры по изоляции члена команды. Они действовали чётко по регламенту».

Давайте радоваться жизни! А закрыть чемпионат всегда успеем Да, проблем много. И их надо решать. Но разве без футбола будет лучше?

О будущих изменениях в регламенте

«Мы ведём консультации с Роспотребнадзором, чтобы максимально точно определять контактную группу и выявлять лица, которые должны быть изолированы. А остальные продолжали бы играть. Это аналогия западных лиг. Надеемся, что Роспотребнадзор пойдёт нам навстречу. Нам предстоит в этих условиях играть и следующий сезон.



Также могу ещё раз поблагодарить Правительство РФ, руководителя РФС, руководство Роспотребнадзора за то, что разрешили проводить чемпионат. Думаю, что наш регламент ещё будет дорабатываться, и мы внесём определённые коррективы, чтобы прийти к правильному документу».