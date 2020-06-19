Герои ваших соплей. Разве пацаны из Ростова стояли под пулями?

Знаете, меня тоже немного огорчило, что «Сочи» отказал «Ростову» с этим чертовым переносом. Как-то не по-русски это получилось — не по понятиям, не жертвенно, не православно. Но зато прочувствуйте, как тошнотворен этот капиталистический расчёт Ротенберга. Он мерзок, отвратителен, но верен и логичен. Верен, потому что «Ростов» был ЗА продолжение чемпионата и участвовал в разработке регламента.

Потому что «Ростов» сам всегда был идеальной частью этой футбольной системы с ее теневыми агентами, странными трансферами, бюджетными миллиардами.



И, наконец, потому, что заболей игроки «Сочи» в июле, переносить новый матч было бы уже некуда, и десятку бы получали уже они, подставившие щеку сегодня.

Но «Сочи» не подставил. И не заболел, а вот «Ростов» заболел. И все сочувствуем. И желаем выздоровления. Но никто не мешал им всей командой запереться на базе. Да и поставленные под календарём подписи говорят: это, к громадному сожалению, проблемы конкретного клуба.



И в этом плане поражает лицемерие журналистов и болельщиков. Вы же сами требовали футбола! Писали, что клубы, футболисты и РФС, простите, ссут играть! Что они обленились, обалдели! У меня вот было иное мнение, но да ладно. Так вот, для вас, страждущих, придумали этот дикий финиш с адскими правилами, которые, повторю, одобрили клубы и к которым не было вопросов примерно ни у кого. Так чего ж теперь вы все голосите?! Хотели ж зрелищ! Ну вот, наслаждайтесь! Ни в одной стране нет такой развлекухи. У нас прямо сейчас весёлый чемпионат мира!

«Это не футбол». Россия должна закончить бюджетный маскарад Почему я не скучаю по РПЛ.

Не менее комичным и сами издевки над «Сочи». Забили они 10 — и это что, плохо? Я вот тоже по ходу матча думал, что плохо. А потом представил себя на фоне парней из «Ростова». И, знаете, да я бы с ума сошёл, если б соперник положил 5, остановился и по-уродски катал бы мяч в центре поля. Это было бы высшим пренебрежением. А 10 мячей, желтые карточки и хоть вялая, но борьба — это как раз уважение.



Ну а этот ваш довод: «Можете только детей» — он тоже ведь не работает. «Сочи» и «Краснодар» 2:0 мог, и 9:1 в предыдущих трёх матчах мог. Кокорин лучшим игроком месяца без бедных детей стал.

Парень, который тащил в Сочи и взял пенальти от Заболотного. Кто такой Денис Попов Поговорили с отцом вратаря «Ростова» – Владимиром. Узнали о карьерном пути его сына.

Кстати, о детях. Мне ребят из «Ростова» тоже стало жалко, но исключительно из-за ваших сопливых рассказов об их геройстве. Вы вообще понимаете, что пацанам по 17-18 лет, что они здоровы, не голодают, не едут в грязном плацкарте на чужую войну, никто их не ставит под пули. Они просто полтора часа пинают мяч на стадионе чемпионата мира с известными и не особо напрягающимися чуваками.

И это не страдание вовсе, не подвиг, а счастливый случай, праздник и также возможность избавиться от юношеского выпендрёжа. А то обещали: этот два забьет, тот три… Посмотрите лучше, ребята, какими футболистами вы, к совершеннолетию, являетесь на фоне того же Заболотного. Пока никакими.



Но время есть. Надо работать, совершенствоваться и точно не слушать тех, кто лепит вас героями из своих соплей.