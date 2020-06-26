“Подлейте Клоппу пива!” «Ливерпуль» бурно отметил долгожданное чемпионство

Банда Юргена Клоппа знатно отметила чемпионство: были песни, пляски и красочные фотографии. Собрали для вас всё самое яркое из социальных сетей причастных к празднику. Для начала напомним, что чемпионство «Ливерпулю» в четверг принёс «Челси», обыгравший в домашних стенах «Манчестер Сити». Эту игру футболисты и тренерский штаб «мерсисайдцев» смотрели вместе и уже готовились праздновать.



Кажется, голу Виллиана футболисты «Ливерпуля» радовались даже больше игроков «Челси».

Болельщики шутили в ожидании конца матча. Клопп показывал, что праздник начнётся через 6 минут.

Дождались! Финальный свисток и буря эмоций.

В этот момент болельщики уже начали праздновать рядом с «Энфилдом».

Джеймс Милнер показал заготовленные чемпионские футболки.



«30 лет! Давайте же насладимся этим моментом! Для меня большая честь быть частью этой команды и этого клуба!».

Почти сразу после того, как «Ливерпуль» стал чемпионом, главный тренер команды Юрген Клопп вышел в прямой эфир студии Sky Sports. Лицо Юргена было под стать клубным цветам. Эмоции взяли своё, Клопп только и успевал вытирать слёзы. «Это невероятно. Это чемпионство гораздо большее, чем я себе его представлял. Учитывая, сколько Кенни Далглиш оказывал нам поддержки, этот титул для него. Он ждал его 30 лет, как и Стивен Джеррард. Ребята восхищаются всеми вами, и мотивировать команду легко благодаря нашей замечательной истории».

А что сами Далглиш и Джеррард?



Кенни называл Клоппа фантастическим специалистом и радовался титулу родного клуба.

Стивен Джеррард поздравил «Ливерпуль» в «Инстаграме»: «Поздравляю всех причастных к клубу «Ливерпуль» с победой в Премьер-лиге. Невероятное достижение фантастической команды из лучших игроков во главе с тренером мирового класса и тренерским штабом. Особого упоминания заслуживает поддержка FSG (американская компания, которая владеет клубом. — Прим. «Чемпионата»). И самое главное — фанаты, которые ждали этого 30 лет. Да начнётся вечеринка!».

На связь также вышел капитан команды Джордан Хендерсон. Англичанин был бодр и с улыбкой отвечал на вопросы: «Это великолепно. Я не хотел говорить о чемпионстве до последнего момента. Очень рад за всех парней. Горжусь тем, чего мы достигли».

А вот Вирджил ван Дейк столкнулся с некоторыми трудностями во время прямого эфира. После одного из вопросов к голландцу ворвались счастливые одноклубники и стали шумно праздновать рядом с ним.

Не остались в стороне и заметные фигуры в истории клуба. Торрес и Бенитес также поздравили мерсисайдский клуб «Поздравляю всех в «Ливерпуле» с победой в Премьер-лиге. Невероятный состав, великолепный тренер, прекрасный штаб, но в первую очередь мои искренние поздравления каждому болельщику «Ливерпуля». Вы ждали этого так долго и, наконец, этот желанный трофей ваш. Абсолютно заслуженно».

«Поздравления «Ливерпулю», мечта сбылась спустя 30 лет! Очень рад за всех красных! You'll never walk alone».

Джейми Каррагер решил подшутить над коллегой по работе на ТВ и бывшим капитаном «Манчестер Юнайтед» Гари Невиллом. Он опубликовал фотографию Невилла с бутылкой шампанского в руке.

Футболисты выкладывали яркие фотографии с празднования.

Довольный Мо Салах кружился перед камерой.

Команда веселилась и праздновала чемпионство в танце.

Видимо, в одно время Трент Александр-Арнольд потерял Эндрю Робертсона и названивал второму.



«Интересно, что он хочет от меня. Видимо, мне стоит обновить фон! ЧЕМПИОНЫ!!! ».

Кстати, Робертсон в эфире BBC рассказал, что футболисты требуют внеочередных выходных от Клоппа. «Мы всё ещё пытаемся убедить тренера дать нам два выходных. Ещё немного пива для него, и мы получим эти выходные. Ему и так уже хорошо, но мне кажется, что нам, возможно, нужно долить ему ещё пару раз, чтобы получить отдых». Мы не знаем, сколько бутылок пива Клопп выпил после этих слов. Но позже немецкий специалист ворвался на танцпол с зажигательным танцем. Такого Юргена вы ещё не видели.

«Ливерпуль» спать не собирался.

Под постом один из болельщиков рассказал, что его жена родила дочку буквально за две минуты до чемпионства «Ливерпуля». Клуб поздравил со словами: «День, который как мы, так и вы никогда не забудем. Наслаждайтесь каждой секундой».

Что же творилось в окрестностях «Энфилда»?

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Фанаты на заборах, «кубки АПЛ» и много пиротехники. Яркие фото болельщиков у «Энфилда»

Болельщики ждали этого момента 11 016 дней. Ливерпуль праздновал до утра, но не обошлось без задержаний: 10 самых активных фанов под утро отправились в полицейский участок. Будем надеться, что полицейские тоже смотрят футбол и не станут применять жёстких санкций к болельщикам.