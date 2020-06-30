Как сложилась судьба лучших бомбардиров дерби «Спартак» — ЦСКА

Сегодня состоится долгожданное московское дерби. Несмотря на то что и у ЦСКА, и у «Спартака» немало проблем, да и антураж матча из-за коронавируса будет далёк от полноценного, мы всё равно ждём на «ВЭБ Арене» зрелищного футбола.



Предвкушая много опасных моментов и красивые голы, вспоминаем лучших бомбардиров в истории дерби и рассказываем об их судьбе.



В нашу подборку попали только те футболисты, которые забили минимум 4 мяча. При этом учитывались только голы, забитые после распада СССР.

Андрей Пятницкий, 4 гола

Сейчас: старший тренер «Химика-Арсенала», 52 года

Фото: fcrosich.com

Пятницкий за свою почти 20-летнюю карьеру успел поиграть и за ЦСКА, и за «Спартак». Однако в главном московском дерби отличался только в составе красно-белых. Все 4 гола «армейцам» полузащитник забил в период с 1992 по 1994 год, став участником самого крупного разгрома в истории дерби. Тогда спартаковцы отгрузили в ворота «армейцев» аж 6 мячей, а гол Пятницкого оказался едва ли не главным украшением вечера – хавбек забил после шикарного паса пяткой Ледяхова. Окончив карьеру, Пятницкий стал тренером. Работал с «Алмазом», «Газовиком», «Витязем», детьми в академии «Спартака», а затем и с дублем московского клуба, после чего взял пятилетнюю паузу и отошёл от дел. Лишь в прошлом году тренер вернулся в профессиональный футбол и стал ассистентом Сергея Подпалого в клубе из ПФЛ «Химик-Арсенал».

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Игорь Ледяхов, 4 гола

Сейчас: без работы, 52 года

Фото: РИА Новости

Ледяхов стал главным героем того памятного разгрома ЦСКА в 1993 году. Полузащитник не только отдал гениальную передачу на Пятницкого, но и оформил хет-трик. Ещё один гол в дерби Ледяхов забил в не менее важной для болельщиков красно-белых игре – хавбек открыл счёт в финале победного для «Спартака» Кубка России 1994 года. Заканчивал играть Ледяхов в Испании, так что после завершения карьеры он решил обосноваться в Барселоне. Вместе с семьей он поселился в спальном районе города Сан-Кугат и вскоре открыл бизнес, связанный с недвижимостью. Впрочем, тяга к футболу оказалась сильнее, и уже в 2008 году Ледяхов возглавил «молодёжку» «Спартака». После он работал помощником Карпина и Лаудрупа в московском клубе, тренировал «Шинник», «Ротор», помогал Рахимову и Галактионову в «Ахмате», а затем сам возглавил грозненский клуб. Последним местом работы тренера была калининградская «Балтика», которую он покинул в декабре 2018 года.

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Ивица Олич, 4 гола

Сейчас: ассистент главного тренера сборной Хорватии, 40 лет

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Ивица Олич недавно признался, что до сих пор не может забыть матчи со «Спартаком». «Не знаю, сколько раз забивал в них. Забил много-много голов, и это для меня очень красивые моменты. Практически все голы эти у меня в голове», — отмечал хорват. Это неудивительно, ведь почти все встречи, в которых забивал Ивица, оказались победными для ЦСКА. Исключением стала лишь игра в сезоне-2006. Тогда дерби закончилось со счётом 2:2. Из России Олич уехал в Германию, где выступал за «Гамбург», «Баварию», «Вольфсбург» и «Мюнхен-1860», прежде чем завершить карьеру в 2017 году. Отложив бутсы, Ивица вошёл в тренерский штаб Златко Далича в родной сборной Хорватии, с которой взял серебро чемпионата мира 2018 года.

Жо, 5 голов

Сейчас: нападающий «Коринтианса», 33 года

Фото: instagram.com/jooficial7

Жо провёл в России всего 2,5 года. Однако за это время он успел наколотить аж 44 гола, 5 из которых были забиты «Спартаку». В чемпионате бразилец так и не смог распечатать ворота красно-белых, зато в Кубках форвард стал настоящим кошмаром для спартаковцев. Сначала Жо оформил дубль в финале Кубка России (3:0) и помог «армейцам» выиграть трофей, затем забил победный мяч в Суперкубке (3:2), а спустя год, когда «Спартак» и ЦСКА снова сошлись в Суперкубке, вновь лишил соперников шансов на титул, забив дважды (4:2). К сожалению, после отъезда из России карьера бразильца не заладилась. В «Сити» Жо так и не заиграл, а аренды в «Эвертон» и «Галатасарай» оказались лишь пустой тратой времени. В итоге Жо пробовал себя и в «Интернасьонале», и в «Атлетико Минейро», и в «Аль-Шабабе», и в «Цзянсу Сунин», но приблизиться к былой форме смог только в родном «Коринтианс». Отыграв сезон в бразильском клубе, форвард уехал в японский «Нагоя Грампус», в котором тоже себя неплохо проявил. Поэтому нынешним летом «Коринтианс» решил вернуть игрока.

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Сейду Думбия, 5 голов

Сейчас: свободный агент, 32 года

Фото: instagram.com/doumbia.seydou

Для «Спартака» голы Думбия были сродни приговору. Три из пяти его забитых мячей московскому клубу оказались победными. Так, голы ивуарийца помогли ЦСКА одолеть «Спартак» в сезонах- 2010, 2011/2012 и 2013/2014. После ухода из ЦСКА форвард выступал за «Рому», «Ньюкасл», «Базель», «Спортинг», «Жирону», а затем оказался в «Сьоне», откуда со скандалом ушёл прошедшей весной. В разгар эпидемии нападающий отказался от понижения зарплаты, после чего ему указали на дверь. Теперь Сейду активно ищет клуб. Поговаривают, что он может вернуться в ЦСКА.

Ахмед Муса, 5 голов

Сейчас: нападающий «Аль-Нассра», 27 лет

Фото: instagram.com/ahmedmusa718

Муса считался специалистом по «Спартаку» и очень гордился своим статусом. Однажды он даже заявил, что забивал московскому клубу в каждом матче. Конечно же, тогда нигериец слукавил. Однако прогноз, который тут же дал форвард, сбылся. Перед очередным дерби – в сезоне-2015/2016 — Ахмед пообещал забить «Спартаку» и в результате не только сдержал слово, но и принёс своим голом победу «армейцам». За тот сезон форвард вообще забил в чемпионате 13 мячей, так что уже летом переехал в Лестер. Тем не менее в Англии Мусе заиграть не удалось. После краткосрочной аренды в ЦСКА нигериец был продан в «Аль-Насср».

Зоран Тошич, 5 голов

Сейчас: полузащитник «Тайчжоу Юаньда», 33 года

Фото: instagram.com/tosiczoran7

Тошич отыграл за ЦСКА 7 лет, но 4 из 5 своих голов «Спартаку» он забил в переходном сезоне – 2011/2012. При этом в игре 41-го тура Премьер-Лиги серб оформил дубль благодаря двум удачным штрафным ударам. После отъезда из России Зоран ещё три года пылил на родине, выступая за «Партизан». А прошедшей зимой Тошич откликнулся на предложение скромного «Тайчжоу Юаньда» и уехал доигрывать во вторую лигу Китая.

Егор Титов, 5 голов

Сейчас: без работы, 44 года

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Титов – лучший бомбардир главного московского дерби в составе «Спартака». Но считать великого нападающего грозой ЦСКА вряд ли стоит. Свои пять мячей форвард забил аж за 26 матчей. Да и когда он отличался в дерби, «Спартак» чаще терял очки или уступал, чем выигрывал. Впрочем, один из пяти голов Титова всё-таки стал победным. В сезоне-2000 благодаря мячу форварда, забитому в концовке, красно-белые минимально обыграли «армейцев». Закончив с карьеру игрока, Титов стал тренером. Сначала он работал в штабе Аленичева в «Спартаке», а затем вместе с ним перебрался в «Енисей». Когда контракт тренера истёк, он решил взять бессрочный отпуск. Сейчас Егор Титов наслаждается жизнью и проводит много времени с семьёй.

ЦСКА, как же так? Все ждали Вагнера, а он едет в Казахстан! «Армейцы» упустили ещё одного нападающего: легенда не вернётся домой.

Вагнер Лав, 9 голов

Сейчас: нападающий «Кайрата», 36 лет

Фото: instagram.com/oficialvagnerlove

Вагнер – неоспоримый король главного московского дерби. Бразилец отгрузил «Спартаку» 9 мячей за 18 матчей. Свой последний гол Лав забил в далёком 2013 году, однако до сих пор никто даже не смог приблизиться к достижению форварда, и, кажется, его рекорд побьют ещё не скоро. Перед окончательным отъездом из России Вагнер курсировал по маршрутам ЦСКА — «Палмейрас» и ЦСКА — «Фламенго», пока в 2013 году не переехал в Китай, где начал выступать за «Шаньдун Лунэн». Затем он играл во французском «Монако», турецких «Аланьяспоре» и «Бешикташе», а также бразильском «Коринтиансе». Нынешним летом Вагнер мог в третий раз вернуться в ЦСКА, но неожиданно оказался в «Кайрате». Похоже, заветную десятку в дерби ему выбить так и не удастся.