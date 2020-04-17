Как изменились звёзды «Спартака» начала 1990-х: фото тогда и сейчас

Они триумфально побеждали «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», а потом надолго стали главной силой в России. «Спартак» начала 1990-х не знал себе равных в нашей стране. Где сейчас герои той команды и как они изменились?

Игорь Шалимов, 51 год

Шалимов считался одним из самых умных и тонких игроков того «Спартака». В 1991 году он отправился покорять Италию. Всего провел в Европе почти десяток лет, после чего завершил игровую карьеру. Активно пытается найти себя на тренерском поприще, что удаётся с переменным успехом. Сейчас вместе с «Ахматом» — на последнем месте в таблице РПЛ.

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Юрий Никифоров, 49 лет

Юрий Никифоров Фото: Пресс-служба ФК «Динамо»

Никифоров перебрался в «Спартак» в 1993 году из «Черноморца». Запомнился пушечным ударом и периодическими мушкетёрскими рейдами к воротам соперников. Его легендарный гол в ворота «Торпедо» помнят многие болельщики со стажем.

С 2017-го по октябрь 2019 года работал ассистентом в штабе у Дмитрия Хохлова в «Динамо». После расставания с бело-голубыми оба сидят без работы. Никифоров — дома, в Испании.

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Дмитрий Радченко, 49 лет

Дмитрий Радченко Фото: fc-zenit.ru

В начале 90-х юный Радченко перебрался из «Зенита» в «Спартак». Многие прекрасно помнят, как форвард похоронил «Реал». Сейчас экс-нападающий снова работает в Петербурге – в академии синие-бело-голубых. Дмитрий Леонидович уже не такой щуплый, как 30 лет назад — зато с той же причёской.

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Видео доступно на «Чемпионате».

Станислав Черчесов, 56 лет

Станислав Черчесов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Черчесов четыре раза уходил из «Спартака» и трижды возвращался. При нём было завоевано последнее союзное чемпионство «Спартака» и взят первый российский Кубок. Успел он побыть красно-белым и в качестве тренера. Едва не взял золото. Дальше было несколько путешествий по другим командам и, наконец, приход в сборную России, которую он привел к самому большому успеху в её истории на ЧМ.

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Валерий Карпин, 51 год

Валерий Карпин Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

В «Спартаке» Карпин провёл четыре года, после чего сделал яркую карьеру в Европе. Успешен он и как тренер. С 2017 года Карпин — главный в «Ростове»; в феврале продлил контракт с клубом ещё на пять лет. Валерий Георгиевич по-прежнему в прекрасной форме.

Василий Кульков, 53 года

Василий Кульков Фото: spartak.com

Василий Кульков – яркий талант и один из самых любимых игроков Олега Романцева. А ещё запомнился многим по легендарному матчу с «Наполи», в котором он закрыл самого Марадону. Сейчас Василий Сергеевич борется с тяжёлой болезнью (фото до нее). Мы все желаем ему скорейшего выздоровления!

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Валерий Шмаров, 55 лет

Валерий Шмаров Фото: spartak.com

Автор знаменитого «золотого» гола «Спартака» в 1989 году также поиграл в Европе, но вернулся в клуб и в 1995-м поучаствовал в знаменитой победной серии красно-белых в групповом этапе Лиги чемпионов. Сейчас Валерий Валентинович проживает в Москве, поигрывает за ветеранов красно-белых и занимается карьерой сына – тоже нападающего.

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Андрей Пятницкий, 52 года

Андрей Пятницкий Фото: Пресс-служба ФК «Росич»

Пятницкий стал пятикратным чемпионом России в составе «Спартака». Наилучшим образом проявил себя как центральный полузащитник, разгоняющий атаки. После завершения игровой карьеры начал тренировать. С 2019 года трудится в клубе ПФЛ «Химик-Арсенал» ассистентом главного.

Игорь Ледяхов, 51 год

Игорь Ледяхов Фото: Пресс-служба ФК «Балтика»

Ледяхов пришёл в «Спартак» в 1992 году и провёл три года в составе красно-белых. Самым ярким стал матч с ЦСКА, в котором он сделал хет-трик а «Спартак» разгромил принципиального соперника со счетом 6:0.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

За 13 лет тренерской карьеры Ледяхов сменил уже 8 клубов. С сентября 2018 года пребывает в творческом отпуске.

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Владимир Бесчастных, 46 лет

Владимир Бесчастных Фото: Пресс-служба ФК «Факел»

Бесчастных дебютировал за «Спартак» в 18, метеором ворвавшись в российский футбол. Покинув команду в 1994 году, он потом долго играл в Европе и в итоге вернулся в «Спартак». В октябре 2019 года Владимир Евгеньевич возглавил воронежский «Факел». Для Бесчастных это дебют в качестве главного тренера на взрослом уровне.

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Рамиз Мамедов, 47 лет

Рамиз Мамедов Фото: Из личного архива Рамиза Мамедова

Спустя 30 лет Мамедов почти не изменился. Рамиз Михманович получил тренерскую лицензию ещё во время игровой карьеры, но тренером не стал. Сейчас он в основном помогает ветеранской команде красно-белых.

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Александр Мостовой, 51 год

Александр Мостовой Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/РИА Новости

В начале 90-х Мостовой отправился играть в Португалию за «Бенфику», потом перебрался в Испанию, где стал легендой. Мостового часто можно увидеть на ТВ и в нашей ленте новостей. Он не расстаётся со спортом – играет в хоккей и вообще ведёт активный образ жизни. Но всё-таки жаль, что мы его не видим в качестве тренера.

Виктор Онопко, 51 год

Виктор Онопко Фото: Из личного архива Виктора Онопко/РИА Новости

Онопко был одним из ключевых игроков «Спартака» начала-середины 1990-х, оплотом команды. Тем обиднее для болельщиков красно-белых оказалась новость о том, что он стал работать тренером в ЦСКА. «Армейские» поклонники тоже приняли его без теплоты. Но всё давно устаканилось. Тем более Виктор Савельевич доказал, что в любой роли сохраняет важное качество – профессионализм.

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