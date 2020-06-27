«Нас просто порвали, как тузик шапку». Как «Спартак» разгромил ЦСКА — 6:0

27 лет назад в нашем футболе случилось удивительное — то, во что сейчас сложно поверить. «Спартак» разгромил ЦСКА со счетом 6:0. ШЕСТЬ – НОЛЬ! Это самая крупная победа в истории главного дерби страны. Вспоминаем, и вместе с участниками матча разбираемся – как такое могло произойти.

Видео доступно на «Чемпионате».

Качели ЦСКА – за полгода до антирекорда вынесли «Барселону»

Вообще-то история культового противостояния знает еще большее унижение. В мае 35-го «Спартак» уничтожил ЦДКА — 8:0. Но это было в рамках первенства Москвы.



В чемпионатах СССР крупнейший успех тоже за «Спартаком» — победа 27 октября 1940 года со счетом 5:0. В июне 45-го ЦДКА ответил своим рекордом – 5:1 (потом этот результат армейцы повторят в чемпионате России-2008).

«Спартак» образца 1993 года

В последнем чемпионате СССР в 1991 году, когда ЦСКА стал чемпионом, «Спартак» выиграл оба матча – 2:0 и 1:0.



В первом чемпионате России команды сначала сыграли вничью – 1:1, а потом «Спартак» снова оказался сильнее – 2:1. В тот год красно-белые выиграют первенство.



Таким образом к исторической встрече 27 июня 93-го ЦСКА уже подходил с печальной серией – 5 матчей против «Спартака» без побед (включая, финал последнего Кубка СССР). С октября 90-го, когда благодаря пенальти Дмитрия Кузнецова «армейцы» в «Лужниках» оказались сильнее 2:1, и опередили принципиального соперника в борьбе за серебряные медали.



Но во всех этих играх была напряженная борьба. Максимум — два мяча разницы. А тут – просто теннис какой-то, 0:6… ЦСКА за полтора года до этого был сильнейшей командой страны, за полгода – обыгрывал в Лиге чемпионов саму «Барселону». Что же случилось с «армейцами» в тот злополучный вечер в «Лужниках»?

Как сейчас выглядят игроки ЦСКА, сенсационно выбившие «Барселону» из ЛЧ в 1992 году Один работает водителем автобуса, другой — на заводе. Жизнь после футбола сложилась не у всех.

Братья по еврокубковому несчастью: весной 93-го «Спартак» «убили» в Бельгии, а ЦСКА отравили во Франции

Это был матч 17-го тура, венчавший первый круг чемпионата (тогда в высшей лиге играли 18 клубов). К дерби «Спартак» и ЦСКА подошли, занимая в таблице 1-е и 11-е места соответственно.



«Спартак» лидировал с 4-го тура – проиграв только один раз, в самом первом матче в Ростове (после этого одержав 10 побед в 12 матчах!).



Это был тот самый «Спартак», который и в Европе мог добиться успеха. Если бы 22 апреля 1993 года в ответном полуфинале Кубка кубков в Антверпене португальский судья Короаду откровенно не убил команду Романцева (удалил не того игрока, назначил пенальти, поверив симуляции форварда хозяев Чернятински). После бельгийского ужаса красно-белые провели масштабную ротацию состава – место в составе получили Цымбаларь, Никифоров, Тихонов, Бесчастных, Черенков, Мамедов… Представляете, какой у этой команды был запас!

Могли ли «Спартак» умышленно сплавить? Разбираемся, как его не пустили в финал еврокубков Романцеву до сих пор больно, когда ему напоминают про «Антверпен». Мы узнали новые подробности той истории.

А ЦСКА в 93-м снова искал себя – сказывались очередные потери игроков. Команду покинули лидеры обороны – чемпионы СССР-91 вратарь Дмитрий Харин, защитники Сергей Фокин и Михаил Колесников. В групповом турнире Лиги чемпионов (это был ее первый розыгрыш) дела у красно-синих откровенно не задались. Из четырех еврокубковых матчей в марте-апреле 93-го ЦСКА проиграл три. В том числе будущему победителю турнира «Марселю» в гостях со счетом… 0:6. Еженедельник «Футбол» после игры выйдет с заголовком «И провезли их мордой по асфальту». Правда, потом ходили разговоры, что футболистов ЦСКА накануне матча во Франции отравили (в этом признался экс-защитник «Марселя» Жан-Жак Эйдели).



И в чемпионате команда Геннадия Костылева находилась в нижней половине таблицы. После 14-го тура и трехматчевой серии без побед даже опустилась в зону вылета – на 17-ю строчку. Правда, потом «армейцы» выиграют два матча подряд – у «Асмарала» (1:0) и нижегородского «Локомотива» (3:0).



Тем неожиданное станет результат дерби – шесть (!) безответных пробоин.

Илья Цымбаларь и Виктор Онопко

«Спартак» понесло. Фейерверк. Что хотели, то и творили»

Вот что писал об этом матче «Советский спорт» (заголовок статьи – «Игра от кутюр»): «Безусловные законодатели мод в российском чемпионате – московские спартаковцы – продемонстрировали новую коллекцию современной футбольной «одежды». Хотя в первом тайме ничто не предвещало такого счета. Более того, отличиться могли обе команды, а шансы армейцев показались даже предпочтительными. Но во втором тайме «Спартак» понесло. Фейерверк. У команды получалось буквально все. Что хотели, то и творили».



А вот комментарий к игре, прозвучавший в «Футбольном обозрении»: «По первому тайму никак нельзя было предположить, что «Спартак» положит армейцев на обе лопатки. Но после перерыва чемпион заиграл в свою игру. Явно нашло вдохновение на Игоря Ледяхова – в итоге три забитых мяча. Великолепный удар нанес Карпин (тогда еще комментаторы говорили КарпИн. – Прим. «Чемпионат»). 6:0 – удивительный результат. «Спартак» в ударе!».



Когда Пятницкий после филигранного паса Ледяхова пяткой сделает счет 4:0, камера выхватит запасных «Спартака» — следя за происходящем на поле, они улыбались. Не мог сдержать улыбку и Романцев.



А у ЦСКА на лавке вместе со всеми переживал приехавший из Англии навестить бывших партнеров вратарь «Челси» Харин…



Известный случай – комментатор матча Владимир Маслаченко перепутал героя матча Ледяхова с другим игроком «Спартака» Андреем Гашкиным. В мемуарах он объяснит это тем, что смотрел на поле сквозь заляпанное грязью окно комментаторской кабины (на экране монитора видно было еще хуже), а в начале встречи прошел сильный дождь и Ледяхов испачкал свою футболку — его «десятка» оказалась очень похожей на номер «тринадцать». Всю игру Маслаченко нахваливал новичка Гашкина! Который появится на поле только на 80-й минуте… Романцев после матча пошутит, что в следующий раз поставит в основу его, а не Ледяхова.



Последний кадр репортажа – с удовольствием чеканящий мяч Дмитрий Попов. Спартаковцы в тот вечер словно не наигрались.



После матча Романцев, почти извиняясь, скажет: «У армейцев симпатичная команда. Им просто крупно не повезло, что у нас после перерыва так пошла игра».

«Думал, Романцев выгонит меня из «Спартака». 30 лет легендарному дерби с ЦСКА в манеже Замена судьи, голубые подштанники Карпина и девять голов!

«Да вы соображаете, что делаете? Десять человек из чемпионского состава продали, а где деньги?»

Еженедельник «Футбольный курьер» выставит участникам матча следующие оценки. У «Спартака» лучшим будет признан, естественно, Ледяхов – 8,0. Онопко, Карпин и Черчесов получат по 7,5. У ЦСКА Карсаков заработает 6,0. А худший балл достанется Сергееву – 3,5. По «четверке» заработают Плотников, капитан Колотовкин и Крбашян.



Кстати, из тех, кто в 91-м в составе «армейцев» стал чемпионом Союза, в историческом разгроме примут участие четверо футболистов – Колотовкин, Сергеев, Малюков и Файзулин.

Во втором круге в октябре «Спартак» снова крупно обыграет ЦСКА – 3:0. Голы забьют Черенков, Писарев и Онопко. Но этот матч пройдет уже без Костылева — 13 августа после разгромного поражения в Камышине от «Текстильщика» (0:3) он будет отправлен в отставку. Место главного тренера команды займет Борис Копейкин.



Впрочем, у Костылева своя версия событий – он ушел из-за конфликта с президентом клуба Виктором Мурашко: «Мурашко хотел продать в Испанию и другие страны даже тех молодых ребят, которые при мне заиграли в основе – Гришина, Бушманова, Файзулина, Машкарина. Я ему: «Да вы соображаете, что делаете? Десять человек из чемпионского состава продали, а где деньги? Если мы и новых ребят отпустим, где я вам замену найду? Это ж позор – детей продавать!».



Итоговая таблица чемпионата наглядно отразит разницу между «Спартаком» и ЦСКА – команда Романцева выиграет второе золото подряд (спартаковцы привезут «Ротору» и «Динамо» 11-очковый отрыв, при том что победу тогда давали 2 очка), а красно-синие финишируют только 9-ми. Это будет худший результат для армейцев с 1990 года, когда они вернулись в высшую лигу.



А разгром 27 июня 1993-го до сих пор остается самым крупным в истории главного дерби страны.

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«Маслаченко зашел в раздевалку: «Игорь, извини, бес попутал!»

Герой матча Игорь Ледяхов сейчас живет с Испании, в Барселоне. Признается – рекордный разгром ЦСКА не вспоминает.



— Не живу прошлым. Хотя матч получился, как сказали бы сейчас, смотрибельным.



— 1:0 после первого тайма – и такой концерт во втором. За счет чего?

— На тот момент мы были сильнее ЦСКА – может быть даже на две головы. В 93-м доминировали на всех фронтах – в Европе дошли до полуфинала Кубка Кубков, и в чемпионате нам не было равных. То, что не забили в первом тайме – забили во втором. Это было лишь делом времени. Думаю, могли забить еще больше.



— Романцев в перерыве что-то волшебное сказал, что ноги сами побежали?

— Не помню уже – 27 лет прошло. Хотя, что там было говорить – мы и сами все прекрасно понимали. Дерби – знаковая игра. Надо было дожимать.



— Свою игру как оцените?

— Выглядел неплохо, забил несколько мячей.

Игорь Ледяхов, Рамиз Мамедов и Илья Цымбаларь

— Очень скромно.

— Нужно отмечать команду в целом. А у меня, видимо, накопилось – прорвало. Я ведь тот год тяжело начинал. После удачного 92-го не сразу включился. И как раз перед ЦСКА Романцев почувствовал момент, что нужно поговорить. Вызвал к себе и поддержал: «Не волнуйся, играй как умеешь, у тебя все получится. Я в тебя верю. Давай!». А у меня к тому моменту еще ни одного мяча не было! И вот после этого разговора как камень с души упал. ЦСКА забил три, потом сразу гол «Локомотиву»…



— Как хет-трик оформляли — помните?

— Первый гол – вратарь ошибся. На перехват вышел и не рассчитал. Онопко сделал навес, я головой сыграл на опережение. Второй – обыграл двоих в штрафной площади. Третий – тоже самое. Убежали, обыграли (смеется).



— Вы еще пяткой шикарный пас отдали – на четвертый гол Пятницкому.

— Этот момент мне больше всего понравился — память на всю жизнь. Увидел – Андрей забегает, и отдал. Наигранная комбинация – мы друг друга с полуслова понимали. А тогда еще поймали кураж, все получалось.



— После игры Попов мяч чеканил. Не наигрались?

— Когда все получается, то и усталости не чувствуешь. Хочется играть еще и еще. В тот вечер у всех в команде было идеальное настроение.

Чемпионат России-1993. 17-й тур



«Спартак» – ЦСКА – 6:0 (1:0)

Голы: Ледяхов, 15 (1:0). Бесчастных, 51 (2:0). Ледяхов, 56 (3:0). Пятницкий, 65 (4:0). Карпин, 75 (5:0). Ледяхов, 90 (6:0).

«Спартак»: Черчесов, Онопко, Мамедов, А. Иванов, Никифоров, Цымбаларь (Попов, 46), Писарев (Черенков, 83), Карпин, Пятницкий (Гашкин, 80), Ледяхов, Бесчастных.

ЦСКА: Плотников, Гущин, Колотовкин, Машкарин, Малюков, Бушманов, Крбашян (Маркевич, 61), Карсаков, Антонович, Сергеев, Файзулин (Орещук, 75).

Предупреждения: Цымбаларь – Крбашян.

Судья: Ю.Хлопотнов (Москва).

27 июня 1993 года. Москва. Стадион «Лужники». 30 000 зрителей.

— Ваш лучший матч в карьере?

— Думаю, что да. Единственный хет-трик. Я ведь полжизни защитником отыграл. А тут – дорвался (смеется).



— Почему все-таки ЦСКА так развалился? Молодо-зелено?

— Команда у них неплохая была, перспективная. И состав хороший. Квалифицированные футболисты, которые потом это докажут – почти все будут играть на самом высоком уровне. Просто на тот момент мы были сильнее. Причем намного. И эта разница в классе сказалась.



— Но все-таки 0:6 – многовато будет.

— Ну вот так сложилось. Другой пример – финал Кубка России-94. Мы тоже играли с ЦСКА. И быстро забили два мяча. А потом немножко расслабились, сбросили обороты, и армейцы счет сравняли. Дело дошло до пенальти. Хорошо – победа осталась за нами. Тоже, кстати, матч мне удался – и в основное время забил, и пенальти реализовал.



— Когда узнали, что Маслаченко вас с Гашкиным перепутал?

— Он сразу после матча зашел к нам в раздевалку и все рассказал. Как предлагал Романцеву задуматься, кого на следующий матч в основной состав ставить – Ледяхова или Гашкина (смеется). «Игорь, извини, бес попутал!». «Никаких обид», — отвечаю. В любой профессии всякое бывает. Ну, напутал немножко. Посмеялись и забыли.



Я к Владимиру Никитычу с большим уважением относился. Мы были в теплых отношениях, часто общались. Он и в Испанию ко мне приезжал – репортаж делать. Прославленный комментатор и прекрасный человек. Очень жалко, что ушел из жизни.



— Что после матча в раздевалке происходило? Романцев вас как-то отметил?

— У Иваныча это не было принято — выделять кого-то на фоне остальных. Просто поблагодарил всех за хорошую игру, за победу – и все. Начали к «Локомотиву» готовиться.



— Могли бы за хет-трик ЦСКА квартиру-машину потребовать.

— Это вы уже российскими реалиями 2000-х рассуждаете. Тогда никто ничего не требовал.



— Вам, когда уже работали в «Спартаке» тренером, клуб презент сделал – диски с записями матчей команды с 1992 по 1994 год. В том числе и те 6:0 с ЦСКА. Пересматриваете?

— А был такой подарок? Я что-то не помню (смеется). Наверное, лежат где-то. Говорю же – я прошлым не живу. Надо, чтобы «Спартак» сейчас выглядел так, как мы тогда. Но этого требовать, наверное, невозможно.

«После свадьбы Радченко двух человек отчислили из «Спартака» Весь колорит футбола 1990-х – в откровенном интервью с Игорем Ледяховым.

«Если у них Черенков в запасе сидел – о чем вообще говорить?!»

Самым юным участником исторического матча стал 17-летний нападающий ЦСКА Роман Орещук – ныне известный агент, экс-спортивный директор «Торпедо» и «Динамо». Вот его версия событий 27 июня 93-го.



— Я только за неделю до этого в высшей лиге дебютировал. В концовке против нижегородского «Локомотива» вышел на замену, и чуть ли не первым касанием гол забил. 3:0 выиграли.



Помню, по такому случаю привез на базу в Ватутинки ящик пива – проставиться. Но мне ребята из дубля не поверили. Знали, что вызвали в основу. Но чтобы я сыграл и даже гол забил! Тогда же ни телефонов, ни интернета не было. И по телевизору матч не показывали. Как проверить? Только когда в газете напечатают.



Да я и сам в прострации находился. 17 лет, первый матч в вышке, сразу гол. Не понимал, что вообще происходит. До меня за всю историю, кажется, только 13 человек так стартовали. Во главе со Стрельцовым.



— Как вы вообще в основе оказались? Там ведь были Файзулин, Сергеев, Масалитин…

— С Нижним за дубль хорошо сыграл. То ли гол забил, то ли два – в общем выделялся. После игры подошел Геннадий Иванович Костылев: «Ром, завтра в заявке — заслужил».



А потом при счете 2:0 на замену выпустил. И мне забить удалось. Как сейчас помню – Димка Карсаков прошел по центру, покатил чуть левее, и я с линии штрафной как дал в дальнюю «девятку» мимо Шанталосова. Паука убил (смеется).

В матче со «Спартаком» я мог уже в основе выйти. Файзулин приболел – и Костылев на тренировках не Масалитина наигрывал, а меня. В конце концов Ильшат успел поправиться и место в составе получил он. Но я знал, что на замену выйду точно. Тренеры так и сказали – доказал, готовься, все в твоих руках.

Фото: Владимир Бесчастных

— Вы вышли на 75-й минуте как раз вместо Файзулина. Мандраж был?

— Никакого мандража. Даже в памяти не осталось – как ехали, настраивались. Видимо, настолько все по фигу было. Да я вообще никогда не трясся. За всю жизнь только один раз нервозка была – в 1992 году, когда наша юношеская сборная играла решающий матч с югославами за выход на чемпионат Европы.



— Что Костылев говорил, выпуская против «Спартака»?

— Никакой накачки не было. Зачем? Он мне всегда одну установку давал: «Сынок, ни на что смотри, выходи и показывай, что умеешь». Обнял, поцеловал, по шее хлопнул – вперед! Геннадий Иванович – золотой человек.



— Вы с Файзулиным были форвардами разного типа.

— Ну да. Он – быстрый, маневренный, здорово в недодачу играл. А я бежал, топтал, спотыкался (смеется).



— Вы вышли при счете 0:5. Почувствовали себя футболистом «Ростова» в матче с «Сочи»?

— У «Ростова» совсем молодые ребята вышли – без опыта. Им один шанс выпал – сыграли и забыли. А я в ЦСКА пришел основным нападающим новороссийского «Цемента». Вторая лига чемпионата СССР и России – это, я вам скажу, была школа!



— И все-таки – 0:6. Неужели «Спартак» в тот вечер был настолько сильнее?

— Уровень мастерства на голову выше нашего. А тут еще поперло – все проходить стало. Вот и накидали нам во втором тайме.



Чуть ли не каждая острая атака – гол. Условно говоря, десять раз пробили – шесть залетело. Ледяхов просто издевался над защитниками! Второй его мяч — положил на замахах, вошел в штрафную…



«Спартак» тогда в чемпионате был номером один – без конкуренции. Состав – вся сборная России! Против меня, например, Андрей Иванов играл. Я выхожу, а тут, здрасьте – защитник национальной сборной.



Если у них Черенков в запасе сидел – о чем вообще говорить?!



А у нас команда молодая. Но веселая. Дома всех хлопали, а на выезде всем проигрывали. Как матч в гостях – считай, ЦСКА прибили. Сметали нас просто.

«Я – невытаскиваемый человек». Печальная судьба игрока «Спартака» и сборной России Иванова Алкоголь погубил жизнь Андрея Иванова.

— Что Костылев после матча говорил?

— 20 минут в раздевалке висела гробовая тишина. Просто сидели и молчали. Я не помню, чтобы когда-нибудь еще такое было. Обычно, если команда проигрывает – мат-перемат, кто-то на кого-то… А тут – гробовая тишина! Никто не понимал, что говорить нужно. Нас просто порвали, как тузик шапку. Через 20 минут все молча встали и пошли в душ.



Костылев – редкий случай — этот матч даже разбирать не стал. Сказал: «Чего его разбирать-то? Опять нервничать?». Я считаю, правильно сделал. Просто черный день — вычеркнули и забыли. У всех бывают свои 0:6.



— Что, и армейские чины разбор полетов не устраивали?

— В тот раз почему-то нет. Но вообще этого добра хватало. Кто только к нам на базу ни приезжал. И генералы с командой разговаривали, и полковники…



— У Костылева, правда, был конфликт с руководством клуба? Он вспоминал, что выступил против продажи ряда игроков, которых считал еще детьми.

— Конфликта не помню. Но то, что для Геннадия Ивановича мы были как дети – это правда. Всех знал, как облупленных. И очень переживал, когда игроки уходили. При мне с командой расстались Харин, Фокин, Колесников…

— Ваши эмоции после разгрома в дерби?

— Вообще не переживал. Ну, проиграли и проиграли. Дальше пошли. Старался думать о хорошем. Это же был мой первый матч в «Лужниках»! Я играл в высшей лиге, в классной команде…



— Вы действительно очень здорово дебютировали. Но потом наступила пауза. Что случилось?

— Здоровье подорвал. На меня в ЦСКА начали сильно рассчитывать, я играл одновременно за дубль и основу. Чтобы вы понимали: у дубля тур в субботу, я почти весь матч на поле. В воскресенье выхожу на 20-30 минут уже за первую команду. Дубль в этот день отдыхает. Но в понедельник у них плановая тренировка. Я занимаюсь с ними. Основа возвращается к тренировкам во вторник – я перехожу к ним.



И так три месяца! Фактически без выходных. А тогда еще не было такой продвинутой медицины, как сейчас. Вот сердце и не выдержало — на тренировке сознание потерял. Диагноз – аритмия. Вылетел на 2-3 месяца. А там уже вместо Костылева Копейкин пришел. А потом и Тарханов.

Андрей Пятницкий, Игорь Ледяхов и Валерий Карпин Фото: РИА Новости

— Возвращаясь к 0:6. Был еще в карьере такой матч – чтобы в одни ворота?

— «Валенсия» — «Черноморец». 2001 год, Кубок УЕФА. «Валенсия» тогда была финалистом Лиги чемпионов, а в следующем году выиграла чемпионат Испании. Состав у них был – фантастический! Канисарес, Айяла, Марчена, Карбони, Руфете, Кили Гонсалес, Миста… В Испании всех громили. Но мы с ними дома сыграли 0:1. И даже могли на ничью рассчитывать – Сашка Олейник сумасшедший момент не реализовал.



Прилетаем туда, президент «Черноморца» Георгий Антонян говорит: «Я все понимаю. «Валенсия», «Месталья»… Проиграете 0:3 – заплачу как за победу». Мы: «О, круто! Заработаем!». Выходим – 0:3 уже к 15-й минуте.



Они как начали нас валтузить! По флангам: справа – Руфете, слева — Кили Гонсалес. Просто издевались над защитниками. А у нас камерунец Чами в атаке – пешком ходил. По паспорту ему 30 лет было. А казалось, что все 50 (смеется).



Хотя у меня был один супермомент. И ведь все правильно делал – принял передачу на грудь, развернулся… Уже представлял, как самому Канисаресу забиваю. До сих пор не пойму, как Айала в полете через себя этот мяч вынес!



— Подытоживая: историческое поражение ЦСКА от «Спартака» 0:6 — одним словом? Несчастье, невезение, позор?

— Двумя словами – несчастный случай.

P.S. Очередное дерби всея Руси уже во вторник – ЦСКА – «Спартак».