Месси на стиле забил 700-й гол в карьере. И легендарно отпраздновал

«Барселона» вряд ли может быть довольна результатом матча с «Атлетико». Ничья дома – это первая потеря очков на «Камп Ноу» с декабря. И теперь «Барса» по потерянным очкам отстаёт от «Реала» уже на четыре балла.
«Барселона» больше владела мячом и чаще била, но больше опасных моментов было у ворот тер Штегена. А благодаря сразу двум пенальти в ворота хозяев «Атлетико» впервые при Симеоне забил «Барсе» два гола в чемпионате и лишил хозяев победы.
Но достижение одного человека перетянуло на себя всё внимание и даже немного отвлекло от очередного неудачного результата команды.
Лео Месси забил свой 700-й гол в карьере. И сделал это на стиле. Положил «панёнку» Яну Облаку – одному из лучших вратарей мира. Месси решился на смелый удар, когда счёт не устраивал «Барсу», но справился.
Фото: David Ramos/Getty Images
Празднование также соответствует рекордному голу. Лео повернулся к камере, щёлкнул пальцем и подмигнул. В общем, намекнул, что он волшебник за работой. Щёлк – и 700 голов. У него на это ушло 862 игры.
Фото: FC Barcelona
И с ещё одного ракурса.
Фото: David Ramos/Getty Images
В остальном этот матч Месси вряд ли будет вспоминать как удачный. Его удар со штрафного, пусть и с трудом, отразил Облак. А в середине второго тайма ему шипами в голеностоп влетел Феррейра-Карраско. Даже просто смотреть на это было больно. Бельгиец обошёлся предупреждением.
Фото: David Ramos/Getty Images
Праздник получился смазанным. Вряд ли Месси будет долго радоваться личным достижениям, когда его команда не выигрывает. С другой стороны, для человека, который забил 700 голов, нет невозможного. Отставание от «Реала» ещё можно отыграть, если щёлкнуть пальцами.
Тем временем в мире отмечают достижение Месси.
Портал ESPN напоминает, что только два действующих футболиста забили по 700 голов. И заодно показывают, кому сколько матчей для этого понадобилось.
Аргентинская газета Ole написала открытое письмо в NASA с предложением отправить футболку Месси в космос. «Всю карьеру он доказывает, что прилетел к нам с другой планеты. Пора отправить его футболку туда, где ей место – в космос. Это будет маленький шаг для футбола, но огромный – для человечества».
Прекрасное предложение. Но главное, чтобы в космос не отправили самого Месси. Пусть ещё поиграет здесь, среди людей.
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