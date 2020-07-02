Бюджеты российских клубов: кто на что тратит и сколько зарабатывает

«Краснодар» больше всех в лиге тратит на работу с молодёжью, «Спартак» — больше всех зарабатывает на матчах и платит агентам. Считали мы не сами — вся эта информация содержится в опубликованном РФС отчёте о финансовых результатах клубов РПЛ и ФНЛ за 2019 год. Это 36-страничный документ со множеством цифр: операционных доходах и расходах, чистой прибыли и убытках, кредиторской задолженности, сумме капитала и резервов, расходах на развитие молодежного футбола и агентских услуг. Такой отчёт публикуется второй год подряд, потому что того требует УЕФА – для повышения прозрачности. По правилам организации, клубы РПЛ и ФНЛ обязаны предоставлять РФС общую сумму, выплаченную агентам, а также всю последнюю финансовую информацию, прошедшую аудиторскую проверку.



Мы выделили для вас основные моменты нового отчёта.

Агентские выплаты: тут главный – «Спартак»

«Спартак» за два трансферных окна оформил 10 трансферов на вход, из них шесть – из иностранных команд. Бюджет клуба на сезон-2019/2020 составляет 11 млрд рублей, в сезоне-2018/2019 было почти на 3 млрд меньше. В 2019-м на агентские выплаты ушло 852,8 млн руб, что на 164,1 млн больше, чем в 2018 году.



Убыток от приобретения игроков равняется 287,9 млн рублей.

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Затраты «Зенита» на оплату услуг посредников выросли куда более значительно: если в отчёте за 2018 год сумма равна 215 млн руб., то за прошлый год – 649,1 млн. При этом убыток от приобретения игроков составляет 1 747 695 000 рублей.

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У «Краснодара» похожая тенденция: 65,9 млн рублей в 2018 году, 257, 3 млн – в 2019-м. На приобретение игроков потрачено 1 163 744 000 руб.

В целом, если говорить о нынешней ситуации, у большинства клубов агентские выплаты за прошлый год значительно выросли. Так, у ЦСКА скачок составляет 134,6 млн рублей, у «Ростова» — 77 267 млн, у «Рубина» — аж 176, 3 млн.

Интересно, что затраты «Спартака» на агентские выплаты равны сумме подобных выплат 10 клубов РПЛ.

Расходы на развитие молодёжи

Как и в прошлом году, больше всех в лиге в развитие молодёжного футбола вкладывается «Краснодар», на втором месте по этому показателю идёт «Зенит», на третьем – снова ЦСКА. Что примечательно, расходы на молодёжь у «Чертаново» превышают суммы, которые тратят большинство клубов РПЛ.

Доходы

На проведении матчей (это продажа билетов/абонементов, VIP лож, кейтеринг, и т.д.) больше всех зарабатывает «Спартак» — свыше миллиарда рублей. Незначительно от московского клуба отстаёт «Зенит». Совсем печально всё у «Ахмата» — клуб, по сравнению с остальными, по сути, ничего не зарабатывает на матчах. Напомним, данные приведены за отчётный период, то есть за 2019 год.

Ещё одна значительная статья – коммерческие доходы. В неё входит реализация ТВ-прав (странно, что этот пункт не выделен отдельно), спонсорские и рекламные контракты, а также мерчендайзинг. «Зенит» на этом зарабатывает 11,5 млрд рублей (66,1% от общего числа доходов) — столько же, сколько 12 клубов РПЛ вместе взятые. «Локомотив» идёт на втором месте с большим отрывом — 6,1 млрд, что составляет 68,2% от всех операционных доходов. Самая высокая доля коммерческих доходов, как и в прошлом году, у «Оренбурга» — 82,5% (1,2 млрд руб). Но тут всё напрямую связано только с одним фактором – спонсорским контрактом с «Газпром добыча Оренбург».



Пункт «прочие операционные доходы», помимо всего, включает в себя дотации от властей, поэтому у региональных клубов зачастую эта строчка содержит больше всего цифр. Так, у «Уфы» эта статья составляет 82,4% всех доходов (чуть больше 1 млрд), у «Крыльев Советов» — 82% (1,6 млрд), у «Тамбова» — 88,8% (543 млн).

Согласно отчёту PwC, спонсорские и коммерческие доходы составляют 28,2% всех доходов клубов, а телеправа, увы, приносят всего 2,4%.

Расходы

Основная статья – это затраты, связанные с реализацией, то есть расходы на «жизнь» клуба, проведение матчей, логистику, и пр. Больше всего на это уходит у «Зенита» — 8,4 млрд рублей, на втором месте идёт «Локомотив» с 6,3 млрд.



На содержание недвижимости и спортивных объектов (стадион, база, тренировочные поля) «Зенит» тратит чуть больше 2 млрд, остальные клубы в большинстве своем – меньше 100 млн, а «Урал» почему-то 0.



10 клубов из 16 закончили год с прибылью, о динамике судить, увы, невозможно – для этого нужно рассматривать данные, взятые как минимум за трехлетний период.

Баланс

В этом году в отчёте также есть блок с бухгалтерским балансом, в котором отражены оборотные и внеоборотные активы, капитал и долговые обязательства.

Если объяснять простым языком, то оборотные активы – это те, которые предназначены к использованию в короткий срок (12 месяцев), без них невозможна текущая деятельность клуба. Внеоборотные включают в себя недвижимость, автобусы и другое имущество, срок использования которого превышает один год. Всё вместе это является ресурсами, которые могут принести экономическую выгоду.

Пассивы, в свою очередь, — это сумма всех обязательств, которые есть у клубов: заемные средства, кредиторская задолженность и другие. Актив и пассив в балансе всегда должны быть равны друг другу, потому что первое – это имущество, второе – источник его формирования.

Капитал – это то, что есть у клуба, его собственные средства, разница между активами и долговыми обязательствами. Если капитал отрицательный, значит, долги превышают суммарную стоимость активов – они «живут» в долг, а это подкашивает финансовую устойчивость. Как мы понимаем (на практике нечасто встречается подобное), это значит, что владельцы клуба израсходовали резервы и не реинвестируют.

Что интересного можно выделить из отчёта.

У ЦСКА 19,9 млрд руб. обязательств (из них 17,4 – заёмные средства), но активов на 22,9 млрд, поэтому капитал и резервы в полном порядке.

У «Спартака» всё отлично: обязательств всего на 2,7 млрд руб., активов – на 10,5 млрд.

У «Рубина» всё плохо: капитал ушёл в минус на 3,8 млрд руб., потому что долгов на 5,5 млрд, а активов – всего на 1,7 млрд.

Полный отчёт можно посмотреть здесь.



В инфографике данные приведены в тыс. руб. в соответствии с отчётом РФС. Чтобы не удивляться цифрам, не забывайте добавлять мысленно три нуля к указанной сумме.