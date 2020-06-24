Тест. Что вы знаете о трансферах «Спартака»?

Трансферы «Спартака» — это всегда объект оживлённых дискуссий, будь то громкая сделка по Тилю или же скромный переход Тигиева. Российские болельщики пристально следят за трансферной политикой московского клуба и частенько горячо обсуждают новичков команды.
В этом тесте мы подготовили для вас вопросы о сделках, которые совершил «Спартак» после распада СССР. Чтобы успешно справиться с заданиями, вам будет нужно вспомнить не только трансферы «на вход», но и «на выход», а также суммы выплаченных компенсаций, обстоятельства переходов, скандалы вокруг сделок и, конечно же, трансферные рекорды клуба.
Посмотрим, сможете ли вы ответить хотя бы на половину из заданных вопросов.
Традиционно желаем всем удачи. Поехали!
Если у вас не отображается тест, пройдите по этой ссылке.
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