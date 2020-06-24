За сколько купили Тиля? О каком новичке ничего не знал Федун? Докажите, что вы знаете всё о сделках «Спартака».

Тест. Что вы знаете о трансферах «Спартака»?

Трансферы «Спартака» — это всегда объект оживлённых дискуссий, будь то громкая сделка по Тилю или же скромный переход Тигиева. Российские болельщики пристально следят за трансферной политикой московского клуба и частенько горячо обсуждают новичков команды.

В этом тесте мы подготовили для вас вопросы о сделках, которые совершил «Спартак» после распада СССР. Чтобы успешно справиться с заданиями, вам будет нужно вспомнить не только трансферы «на вход», но и «на выход», а также суммы выплаченных компенсаций, обстоятельства переходов, скандалы вокруг сделок и, конечно же, трансферные рекорды клуба.

Тест. Что вы знаете о громких скандалах российского футбола в 1990-е? Избиение Веретенникова, «договорные» матчи, взятки, раскол ЦСКА.

Посмотрим, сможете ли вы ответить хотя бы на половину из заданных вопросов.

Традиционно желаем всем удачи. Поехали!

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