«МЮ» — теневой фаворит в битве за 3-е место в АПЛ. Погба и Фернандеш мощно усилили команду

Всю первую половину сезона позиционные атаки «Манчестер Юнайтед» были объектом шуток. И по делу: Сульшер разгромил «Челси», победил в дерби «Сити», отобрал очки у «Ливерпуля», но проиграл «Борнмуту», «Ньюкаслу» и «Кристал Пэлас». Казалось, чем проще соперник, тем труднее против него играть. У этого было простое объяснение.

Сульшер – гений больших матчей. За 3 дня обыграл Моуринью и Гвардиолу Зато проваливается против аутсайдеров.

Сульшер здорово выстроил позиционную оборону, а пара Марсьяль и Рашфорд позволяла разрывать соперников на контратаках, но между атакой и обороной не хватало связующего звена. В позиционных атаках «МЮ» играл беспомощно: медленно и предсказуемо двигал мяч с фланга на фланг, а заканчивал навесами в статике. Поэтому командам из нижней половины таблицы было просто составить план: они умышленно отдавали мяч и территорию, этого хватало, чтобы создать проблемы.



Время шло, «МЮ» всё сильнее отставал от топ-4 и вызывал всё больше критики, но проблема оставалась временной. Клубу не хватало Погба, который в футболе Сульшера в прошлом сезоне был ответственен за креатив в позиционных атаках. Его затянувшееся восстановление стоило многих слабых игр с аутсайдерами, но с ним на поле «Юнайтед» выглядит совсем по-другому. Можно вспомнить отрезок в первые месяцы после увольнения Моуринью: Погба был в форме, и «МЮ» одержал серию побед над командами из нижней половины турнирной таблицы. Если в тех матчах команда лучше играла на контратаках, то в остальных играх именно Погба становился ключевой фигурой в атаке.

Бесконечное восстановление Поля после травмы и мутное будущее логично привели к тому, что клуб устал ждать. Ужасная позиционная атака требовала перемен, и «МЮ» потратил 55 млн евро на ещё одного игрока, который может связать команду за счёт индивидуального класса. Именно тогда наметился перелом: Фернандеш оказался топ-трансфером.



Он вышел в основе через два дня после перехода. «МЮ» не выиграл в гостях у «Вулверхэмптона» (это мало кому удаётся), но Бруну пару раз напугал Патрисиу мощными дальними ударами. А после того он вышел в основе «МЮ» в 11 матчах (ко 2 июля) – и сделал в них 10 результативных действий. Это значит делать результат в одиночку. Но Фернандеш принёс пользу не только результативными действиями.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Он сразу вывел позиционные атаки «МЮ» на другой уровень. Важный показатель – количество пасов за игру. У Бруну их больше 50. У других игроков, которых Сульшер пробовал на позиции «десятки» – Маты, Перейры и Лингарда, – 27, 23 и 18. Именно новичок стал центром притяжения для мяча. Во-первых, он способен одним нестандартным действием ускорить медленный перепас «Юнайтед» и добавить атаке непредсказуемости. А во-вторых, с появлением такого важного игрока между линиями команда получила косвенную выгоду и в других зонах. На один вариант в атаке больше – значит, меньше плотность защиты, больше свободы у остальных. До матча с «Вулверхэмптоном» игроки Сульшера забили в АПЛ 36 голов в 24 матчах: 1,5 гола за матч. После него – 15 голов в семи матчах (2,1 за матч).

Маркус Рашфорд отмечает забитый мяч с Антони Марсьялем Фото: Michael Regan/Getty Images

Сохранив качественную контратакующую структуру, «МЮ» получил недостающее звено и в матчах с аутсайдерами. Прежний план: отдать мяч и смотреть, как соперники мучаются, уже не работает. К этому нужно добавить, что именно «Юнайтед», наряду с «Тоттенхэмом», извлёк больше всего пользы из паузы в чемпионате. Восстановились Рашфорд и Погба.

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Рашфорд занял привычное место на левом краю атаки, а вот Погба пришлось встраивать. Пока его не было, в команде появился лидер полузащиты, который отвечает за креатив, но требует подстраховки.



Совместимость Погба и Фернандеша – одна из главных интриг в «Манчестер Юнайтед» в концовке сезона. В последнее время «МЮ» играет по осторожной схеме 4-2-3-1, которая максимально подходит Фернандешу. Он может свободно двигаться между линиями, а страхуют центр сразу два явно оборонительных игрока. Фред давал объём подключений в атаку, но, конечно, меньший, чем Погба. Зато с бразильцем меньше риск контратак, так как он строже играет позиционно.

Одним из вариантов совмещения Бруну и Погба был переход на 4-3-3 с одним явным опорником, но Сульшер пока предпочёл сохранить удобную для Бруну позицию «десятки». Он рискнул: Погба выходит в роли опорника. Конечно, Поль играет там не так, как Фред.

Фред заточен на сохранение контроля. Он реже рискует. А Погба постоянно продвигает мяч в атакующую треть и делает больше сложных длинных переводов. Потому что он отвечает не за сохранение мяча, а за креатив. За час игры с «Брайтоном» у Погба два паса под удар, а с «Шеффилдом» — четыре. Фактически «МЮ» получил дополнительного плеймейкера. В фазе атаки Погба играет почти так же высоко, как Фернандеш, и так же свободно: по всей ширине поля, свободно меняя фланги. Особенно это проявлялось в матче с «Шеффилдом»: при номинальной позиции левого опорника Погба играл по всему полю (хорошо видно по карте касаний). Естественно, это пришлось как-то компенсировать при обороне.

Карта касаний Поля Погба в матче с «Шеффилдом»

Неожиданное решение – Матич в старте. Сульшер уже приучил нас к тому, что Мактоминей – игрок основы. К тому же у Скотта огромная работоспособность, и он может страховать зону Погба без мяча. Но Сульшер выбрал более явного опорника, который имеет успешный опыт игры в связке с креативным партнером. Так он играл в «Челси» с Фабрегасом. Возможно, это связано с тем, что Матич в отличной форме. Он медленнее, чем Скотт, и реже вступает в единоборства, но лучше читает игру и всегда находится в правильной позиции. Скорее, долгосрочным кандидатом на позицию всё-таки является Мактоминей. Но главная неожиданность – игра самого Погба. Фактически в матчах с «Брайтоном» и «Шеффилдом» его не нужно было страховать. Потому что, играя в свободной роли в атаке, он успевал закрывать и позицию опорника при обороне. Это сюрприз: мощный объём работы и нетипично дисциплинированная игра без мяча.

Поль Погба делает пас «рабоной» в четвертьфинале Кубка Англии с «Норвичем» Фото: Joe Giddens/Pool via Getty Images

Сульшер тоже поспособствовал тому, чтобы Погба успевал возвращаться. Команда не применяет высокий прессинг, а Шоу подключается к атакам в спокойном режиме: в последних двух турах делает столько же пасов в атакующую треть, сколько более оборонительный Уан-Биссака, и больше участвует в билд-апе. Если потеря всё-таки застаёт команду в слишком раскрытой позиции, следует нарушение правил. У Погба пять фолов за эти два матча – больше всех в составе. Но это не отменяет огромного объёма работы француза без мяча.



Не факт, что Поль способен так играть весь сезон. Это не Видаль, который работает за двоих всю карьеру. Возможно, текущий баланс – временный. И скоро Сульшеру придётся придумывать что-то ещё. Но в данный момент это работает. В матчах с аутсайдерами Погба справляется с двойной нагрузкой, закрывая позицию опорника при обороне и атакующего полузащитника в атаке. А в матчах с топ-клубами это, скорее всего, и не понадобится. В них Сульшер вряд ли откажется от контратакующей модели, когда уже доказала свою эффективность.

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