Чего ждать от завершения сезона в АПЛ? Главные интриги турнира

После трёх месяцев отсутствия английская Премьер-лига возвращается на максимальной скорости: два тура в неделю, матчи почти каждый день. Играть девять туров, чемпионат закончится 26 июля. К такому надо подготовиться.

Сколько очков «Ливерпулю» нужно набрать, чтобы стать чемпионом?

Чтобы не зависеть от результатов «Ман Сити», «Ливерпулю» достаточно выиграть два ближайших матча – с «Эвертоном» и «Кристал Пэлас». В этом случае, даже если команда Гвардиолы будет выигрывать каждую игру, следующий матч – как раз с «Сити» — «Ливерпуль» проведёт, уже являясь чемпионом Англии. Если «Ливерпуль» выйдет на матч с «Сити» в статусе победителя АПЛ, то игроки «Сити» образуют чемпионский коридор. Но теоретически, Клопп может выиграть титул ещё раньше. Если «Ман Сити» проиграет «Арсеналу» в вынесенном матче 17 июня, то победа над «Эвертоном» уже гарантирует лидерам чемпионство. Так что уже в первый день возвращения АПЛ нас ждёт топ-матч.

«Сити» может не попасть в Лигу чемпионов?

Легко – но только не по спортивному признаку. УЕФА исключил клуб из Лиги чемпионов на ближайшие два года. «Сити» оспорил это решение. Слушания в Спортивном арбитражном суде в Лозанне состоялись 10 июня, а вердикт ожидается до конца июля. Так что «Сити» находится в подвешенном положении: титул им уже не выиграть, а место в Лиге чемпионов можно потерять независимо от того, как сыграют остаток сезона.

Суперлига почти неизбежна. Решение УЕФА по «Сити» приведёт к открытой войне Лигу чемпионов зашатало.

Кто ещё борется за место в Лиге чемпионов?

Плотность в турнирной таблице такая, что девятый «Арсенал» отстаёт от четвёртого «Челси» на восемь очков, имея игру в запасе. А «МЮ» отстаёт всего на три и лучше набирал очки перед локдауном. Ещё на четвёртое место претендуют «Тоттенхэм» (-7 очков), «Шеффилд» (-5 очков, + игра) и «Вулверхэмптон» (-5 очков). Математически, нельзя исключать даже вылет «Лестера» из топ-4. Но главное – поражение в этой зарубе не означает автоматического неучастия в Лиге чемпионов. Если «Сити» всё-таки исключат, то пятое место тоже даёт путёвку в турнир. Поэтому все команды будут до последнего тура пытаться зацепиться если не за четвёртое место, то хотя бы за пятое. Так что неопределённость с «Сити» дополнительно обостряет борьбу.

У кого какие шансы

«Лестер»



«Лестеру» очень пригодится солидный отрыв. Потому что у команды Роджерса трудный остаток сезона. В оставшихся девяти турах предстоит сыграть четыре матча с командами, борющимися за Лигу чемпионов («Арсенал», «Шеффилд», «Тоттенхэм», «МЮ») и три с командами, которые борются за выживание («Уотфорд», Брайтон», «Борнмут»). Плюс игры в кубке – дополнительная нагрузка в и без того сверхплотном графике.

Зато «Лестер» относится к тем командам, кому перерыв должен был пойти на пользу. Короткий состав и энергозатратный стиль привели к хорошему старту, но зимой «Лестер» выдохся. Из травмированных у Роджерса только Перейра, хотя это огромная потеря. Рикарду выбыл из-за травмы крестообразных связок – не разрыв, но всё равно требуется долгое восстановление. Он вернётся только к следующему сезону.



Даже несмотря на отсутствие Перейры и сложный календарь, шансы «Лестера» выглядят солидно. Восемь очков отрыва от пятого места и теоретическая возможность отобраться даже с него – в общем, «Лестеру» придётся сильно провалиться, чтобы упустить такое преимущество.

Роджерс давно среди лучших тренеров мира. Второе место в АПЛ абсолютно по делу День матча с «Сити» — лучшее время, чтобы признать очевидное.

«Челси»



Главная тема «Челси» на остаток сезона – удастся ли продлить контракты с Виллианом и Педро. Оба вингера уходят 30 июня, и оба могут подписать новые краткосрочные соглашения, чтобы доиграть матчи чемпионата. Но пока они не договорились с клубом – хотя до истечения контрактов осталось меньше двух недель. Игроки хотят гарантий на случай травм, а клуб не хочет включать пункт о продлении контракта, если игрок выбывает на длительный срок. Обе стороны можно понять, но «Челси» рискует остаться на последние туры с усечённым составом.



Параллельно команда уже усиливается на следующий сезон: куплен Зиеш у «Аякса», и, кажется, почти куплен Вернер у «Лейпцига». Сыграть в оставшихся матчах текущего сезона новички не смогут, но у Лэмпарда достаточно большая обойма – если считать Педро и Виллиана. Здоровы все, даже Хадсон-Одои и Пулишич.

Фото: Darren Walsh/Getty Images

У «Челси» тоже всё забито сложными играми. 25 июня играть с «Сити», в предпоследнем туре с «Ливерпулем». Самые тяжёлые соперники, но, теоретически, отсутствие у них спортивных задач может всё немного упростить. Ещё «Челси» играть с «Шеффилдом» и «Вулверхэмптоном». Из аутсайдеров ждут «Вест Хэм» и «Астон Вилла», которые пытаются выкарабкаться, и «Норвич», который уже практически утонул.



«Челси» слабо провёл последние пару месяцев перед локдауном: всего две победы и девять очков в семи турах АПЛ. По качеству игры команда не провалилась, плохие результаты не были следствием кризиса. Всё проще: подвела реализация. Это в принципе большая проблема лондонцев по ходу всего сезона, но в январе и феврале она даже усугубилась и стала сильно влиять на результаты.



Можно ожидать, что до конца сезона «Челси» будет регулярно терять очки – слишком трудный календарь и слишком хрупкий баланс Лэмпарду удавалось найти до сих пор.

«МЮ»



Сульшер в первом же матче после карантина встретится с Моуринью. Это очень важный матч, которым можно сразу оторваться от «Тоттенхэма» на семь очков и, если не убрать конкурента окончательно, но по крайней мере, забыть о нём на несколько туров. Кроме «Тоттенхэма» у «МЮ» ещё два матча с конкурентами за место в ЛЧ: с «Шеффилдом» и в последнем туре с «Лестером». И три потенциально сложных матча с аутсайдерами – «Брайтоном», «Вест Хэмом» и «Астон Виллой».



Перед паузой «МЮ» медленно, но стабильно сокращал отрыв от «Челси». За время паузы восстановился Погба, чьё отсутствие так сильно ударило по креативности команды в первые месяцы чемпионата. Правда, сейчас ситуация такова, что самому Погба, возможно, придётся отвоёвывать место в старте. Фернандеш, Фред и Мактоминей хорошо дополняют друг друга в треугольнике в полузащите. Но матчи будут идти подряд, ротация необходима, так что лишний топ-игрок, который может решить момент одним касанием – это в любом случае преимущество. Ещё одно важное возвращение – Рэшфорд. Лучшему бомбардиру команды Сульшер точно найдёт место в старте.

Фото: Nick Potts/Getty Images

«МЮ» тщательно готовится к старту сезона: даже провёл два товарищеских матча с «Вест Бромвичем». В них Сульшер впервые протестировал расстановку с Погба и Фернандешем в основе. «МЮ» один матч выиграл, другой проиграл, но в таких играл нет смысла обращать внимания на результат: они проводятся для отработки связей и налаживания взаимопонимания.

«Тоттенхэм»

У «Тоттенхэма» рабочий календарь: стартовая игра с «МЮ», а в оставшихся восьми встречи с «Лестером», «Арсеналом» и «Шеффилдом» из числа конкурентов, «Вест Хэмом» и «Борнмутом» из бьющихся за сохранение места в элите. Если Моуринью удастся обыграть Сульшера, «Тоттенхэм» сразу сведёт к минимуму отставание от пятого места. В общем – будет в деле. Но есть одна проблема: матч пропустит Деле Алли.



Алли не травмирован, а дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии за ролик, который он выложил в соцсетях в аэропорту «Хитроу». Алли снимал людей азиатской внешности и шутил про коронавирус. Видео признано расистским, и Алли дисквалифицирован на важнейший матч.



Что касается состояния остальной команды на данный момент, именно «Тоттенхэм» больше всех выиграл от локдауна. В результате эпидемии травм команда посыпалась. В последних шести матчах до паузы у «Тоттенхэма» одна ничья и пять поражений. Но пока футбол был под запретом, травмированные стали массово поправляться. Главные новости – восстановление Сона и Кейна. Огромный вопрос, успели ли они набрать форму (Прошлый раз у Кейна ушло на это прилично времени), но всё-таки отдых точно пошёл команде на пользу. Огромной проблемой «Тоттенхэма» по ходу сезона была истощённость основы. И эта проблема явно решена.

Фото: Tottenham Hotspur/Getty Images

Кейн уже рассуждает о попадании в топ-4: говорит, что для этого нужно обыграть «МЮ» и набрать больше 20 очков в девяти матчах. Звучит очень амбициозно, но, по крайней мере, это выдаёт серьёзный настрой.

«Арсенал»



Одного взгляда на календарь «Арсенала» достаточно, чтобы посочувствовать болельщикам. У лондонцев впереди пять игр с командами, которые выше в турнирной таблице, а ещё борющиеся за выживание «Брайтон» и «Уотфорд». И дополнительная нагрузка в виде кубка.



Девятое место – это звучит кошмарно. С другой стороны, «Арсенал» в восьми очках от четвёртого места, имеет игру в запасе (хотя и с «Сити») и перед паузой нагонял конкурентов. Правда, во многом за счёт случайных и нелогичных результатов, как ничьи с «Челси» и «Бёрнли» и победы над «Эвертоном» и «Вест Хэмом».



Аномально мощная реализация – дело случая, трудно ожидать, что она вернётся через три месяца в том же объёме. А вот с качеством игры до перерыва были проблемы. Владение мячом без продвижения не приводило к опасным моментам, а пытаясь вскрыть соперника, «Арсенал» слишком раскрывался сам. С игрой образца февраля он вряд ли сможет всерьёз побороться за место в Лиге чемпионов. Артете была нужна предсезонка, чтобы наладить позиционные атаки. Фактически, он её получил. Тем интереснее будет наблюдать за попытками подняться. Нужно чудо – ну, или чтобы все команды из верхней части таблицы постоянно теряли очки, а с этим по ходу сезона проблем не было.

Гвардиола воспитал топ-тренера. Артета решился возглавить идущий ко дну «Арсенал» Пеп уже скучает по своему помощнику.

«Вулверхэмптон»



Главное, что нужно знать о «Вулверхэмптоне» — их высокое место не результат везения. Наоборот, исходя из разницы созданных и допущенных голевых моментов, команда даже недобрала пару очков. «Вулверхэмптону» повезло только в одном: команды из большой шестёрки слабо проводят сезон. Но свои очки Эшпириту Санту заслужил.

Клуб, который победил «Тоттенхэм»: до этого отобрал очки у «Сити» и «Челси» В старте «Вулверхэмптона» 5 португальцев. Лимит наоборот – работает.

У «Вулверхэмптона» нет травмированных и терпимый график: три команды с претендентами на ЛЧ («Шеффилд, Челси», Арсенал»), три с опасными аутсайдерами («Вест Хэм», «Астон Вилла», «Борнмут»). Конечно, в контексте Лиги чемпионов команда выглядит немного лишней по сравнению с «МЮ» и «Челси», но не по игре. Самое простое доказательство – матчи с конкурентами. Зимой «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Лестером» и «МЮ» и обыграл «Тоттенхэм». Эта команда умеет играть большие матчи.

«Шеффилд Юнайтед»



Самая парадоксальная команда АПЛ – предпоследняя по стоимости состава, но претендует на еврокубки. Правда, у «Шеффилда» труднейшая концовка сезона и не исключено, что команда провалится. Кроме матчей кубка (минимум одного), «Шеффилду» играть в чемпионате с «МЮ», «Тоттенхэмом», «Вулверхэмптоном», «Челси» и «Лестером». Настоящая жесть, и если 17-го июня «Шеффилд» не выиграет у мотивированной «Астон Виллы», то дальше ввязываться в гонку, возможно, и нет смысла. Но, оценивая эту команду, нужно помнить: даже если после 38-го тура «Шеффилд» вывалится из топ-10, сезон всё равно будет суперудачным.

Борьба за выживание

Бедный Дэвид Мойес! Он очень серьёзно настроен на остаток сезона, даже предлагал провести серию товарищеских матчем до возобновления официальных, чтобы команды набрали форму. Но вот его расписанию не позавидуешь. Шесть матчей из девяти – либо с командами, которые теоретически претендуют на Лигу чемпионов, либо с прямыми конкурентами за выживание.



«Уотфорд» все помнят как команду, которая разгромила «Ливерпуль», но вообще-то, для Найджела Пирсона это была первая победа с января (в семи играх). У «Уфоторда» пять топ-матчей, а самый огонь в концовке: в 36-м туре играть с «Вест Хэмом» (возможно, этот матч решит, кто вылетает), в 37-м туре – с «Ман Сити», а в 38-м – с «Арсеналом».

В худшей команде АПЛ играет готовый футболист для топ-клуба Ему чем сложнее – тем лучше.

«Борнмут» отличается от других команд, сражающихся за выживание: у него не осталось матчей с прямыми конкурентами. Зато предстоят пять матчей с клубами из верхней части турнирной таблицы, так что шансы на спасение напрямую зависят от того, как Эдди Хау подготовится к топ-соперникам. Вообще, «Борнмут» очень сильно перебрал очков, по качеству игры команда заслуживает находиться ещё ниже. Так что победы над фаворитами будут двойной неожиданностью.



Самый трудный остаток сезона – у «Астон Виллы». В команде хватает качественных игроков, но выжать из них максимум Дину Смиту не удалось. За поражения от «Борнмута», «Саутгемптона» и «Уотфорда» придётся расплачиваться сейчас. Впереди – шесть клубов, которые борются за ЛЧ. Это очень похоже на приговор. Тем временем капитан Мингз занят не только тренировками – он принимает участие в протестах и делится фотографиями с улиц.

Что ещё нужно знать

При большом количестве матчей в ограниченное время преимущество получит не та команда, которая лучше всего играет, а та, у которой длиннее скамейка, и та, которая лучше готовилась в условиях карантина.



Банально прозвучит, но похоже, что больше других выиграли «Тоттенхэм» и «МЮ». Лондонцы получили долгожданную передышку, Моуринью получил возможность лучше познакомиться с игроками, также восстановились лидеры. Плюс ещё и в том, что пауза началась, когда «Тоттенхэм» просто рассыпался, то есть хуже в любом случае быть не может. Команда или прибавит незначительно, или прибавит очень сильно. «МЮ» тоже страдал от травм и получил два мощных усиления. Погба и Рэшфорд – это огромный бонус для команды, которая страдал в атаке, но здорово защищалась.



Александер-Арнольд попытается догнать де Брёйне в гонке ассистентов: пока счёт 16:12 в пользу бельгийца. С гонкой бомбардиров тоже ещё ничего не решено, Варди лидирует, но Обамеянг, Агуэро, Салах и Ингз недалеко.

Третья молодость Варди: ещё меньше касаний мяча и борьбы, ещё больше голов Их сейчас двое: он и Роберт Левандовски.

Стив Брюс всё ещё тренирует «Ньюкасл», хотя по идее, к этому моменту сезон уже должен был быть закончен, а команду должны были купить шейхи. Ничего не произошло. Саудовская королевская семья никак не получит контрольный пакет акций, а сезон подвис. Стив Брюс рассказывает в интервью, как он хочет поработать в новой реальности, но у него мало шансов сохранить работу после того, как клуб наконец продадут.

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