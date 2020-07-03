«Ливерпуль», ты чего? «Сити» разнёс чемпионов в необычном матче

Безумный сезон. Чемпион был известен чуть ли не в январе, но ждать официального подтверждения пришлось дольше, чем когда-либо в истории АПЛ. Сезон, в котором «Ливерпуль» преодолел 30-летнее проклятие, но это огромное событие потерялось на фоне глобальных потрясений, через которые проходит мир. Сезон, в котором главная вывеска лиги, матч двух лучших команд последних лет, не имеет фактического турнирного значения. Странный сезон, и странный матч.

Пусть он и не имел турнирного значения, но эмоциональное значение точно было. Клопп выставил сильнейший состав. Он примерно раз в неделю говорит о Гвардиоле что-то хорошее, но вот факт: в семи последних матчах между ними у Гвардиолы только одна победа. «Ман Сити» — удобный соперник для «Ливерпуля» в последние три года. Что касается Гвардиолы, его мотивация просто запредельная. Во-первых, потому что в последних семи матчах у него только одна победа – это слишком унизительная статистика. Во-вторых, потому что разрыв между командами не вполне отражает разницу в качестве их игры. И «Сити», и «Ливерпуль» испытывали спад по ходу сезона, но одна из команд каким-то удивительным образом прошла этот спад без потери очков, а другая теряла очки даже в матчах, где играла явно лучше соперника.

В чём Клопп превосходит Гвардиолу «Ливерпуль» — образец эффективности.

Когда Артета перебрался из штаба Гвардиолы в Лондон и возглавил «Арсенал», он дал краткое резюме сезона своей прежней команды. «Ман Сити» просто ужасно не везёт», — сказал он. Может, это не до конца верно, но неплохо передаёт настроение в команде. Если в Манчестере считают, что всё сложилось несправедливо, то тем выше была мотивация на этот матч. Тем более что Гвардиола построил своих игроков в чемпионский коридор перед стартовым свистком.



Клопп выбрал сильнейший состав, а Гвардиола – оборонительный. Без мяча «Сити» играл с двумя опорниками, Гюндоганом и Родри, а впереди оставались только де Брёйне и Жезус. Осторожный прессинг, готовность садиться в оборону и дополнительный сдерживающий игрок в центре поля на случай контратак – «Сити», если и собирался владеть мячом, то без фанатизма. Так и получилось.



Отвлечёмся от счёта на минуту. Это необходимо, когда счёт не отражает ход игры, а в первом тайме он не отражал. Так вот, если отвлечься от счёта, то «Сити» имел серьёзные проблемы с продвижением мяча. Владея мячом чуть больше гостей, хозяева сделали меньше пасов в атакующую треть (50 на 65) и нанесли только на один удар больше. Это не доминирование, к которому стремится Пеп. И уж точно «Сити» не контролировал матч – слишком острыми были подходы «Ливерпуля». В первую половину тайма гости накрывали соперников высоким прессингом и могли вести 2:0: был удар Салаха в штангу, а на первых минутах Фирмино добивал после удара того же Салаха.

В общем, не лучший матч «Сити» в сезоне. Но есть одна деталь. Мы уже привыкли, что в этом сезоне у Жезуса и Стерлинга не залетает всё, что можно, а в ворота Эдерсона, наоборот, залетает всё, что можно. А получилось наоборот.



Чуть ли не первый опасный подход «Сити» к воротам – и Гомес зачем-то схватил Стерлинга между ног. Между ними старые счёты, но раньше казалось, что это Рахим психует и теряет контроль, а Джо уверен в себе и владеет ситуацией. Но только не в этот вечер. Глупая ошибка привела к пенальти. Ещё недавно пенальти были для «Сити» проклятием (команда не реализовала четыре подряд), но де Брёйне не промахивается.

Видео доступно на «Чемпионате».

Второй гол был забит в контратаке. Не секрет, что крайние защитники «Ливерпуля» оставляют большое пространство за спиной – но обычно контрпрессинг Клоппа работает, и до этих свободных зон просто не получается добраться. Но опять же: только не в этот вечер. Фоден, Жезус, де Брёйне и Стерлинг убежали вчетвером, а перед ними пятились к своим воротам только Гомес и ван Дейк.

Видео доступно на «Чемпионате».

Третий гол – снова редкость. Обычно оборона «Ливерпуля» не допускает таких коллективных ошибок. Фоден получил мяч в опорной зоне, Робертсон бросился страховать зону Вейналдума и оставил свою позицию. Странное решение. Позиция Фодена изначально не была голевой, но обыгрался в стенку с де Брёйне и рванул в освободившееся пространство, оставленное Робертсоном. И получил мяч уже в намного более опасной ситуации. Кстати, де Брёйне – гений. Просто напоминаю.

Видео доступно на «Чемпионате».

Три гола – три нетипичных эпизода для «Ливерпуля». И нетипично высокая реализация для «Сити». Возможно, только одна из команд была на 100% мотивирована перед матчем. Но если кто и способен мотивировать своих игроков после 0:3, то это Клопп. Поэтому никаких скидок – во втором тайме от «Ливерпуля» нужно было ждать яростной попытки камбэка. Как минимум агрессивного прессинга и тотального владения мячом.



Вместо этого «Ливерпуль» провалился три раза за пять минут. Сначала Трент подарил мяч Жезусу, потом «Сити» провёл контратаку с ударом Стерлинга, потом ван Дейк вынес мяч из пустых ворот после удара Фодена. Картину здорово иллюстрирует четвёртый гол: мяч после удара Стерлинга даже не летел в створ, но Окслейд-Чемберлен подправил его в ворота. «Ливерпуль», ты чего?

Видео доступно на «Чемпионате».

После матч Клопп сказал, что доволен отношением игроков к делу. «Мы не развлекаться вышли, но они в некоторых ситуациях просто действовали быстрее». Он вышел из себя после вопроса о количестве моментов, но объяснил эмоции: «Может, вы и не назовёте это моментами, но раньше мы забивали из таких ситуаций». Это отлично описывает парадокс матча. «Ливерпуль» действительно привык выжимать из своей игры максимум. Трудно представить, какой была бы турнирная таблица, если бы «Сити» был настолько же убийственно эффективен весь сезон, но и одного матча хватает, чтобы получить примерное представление. Да, это очень странный сезон.

У Стерлинга спросили, насколько гордость «Сити» восстановлена после такой победы. Он ответил: «Новый сезон начинается сегодня». Образцовый ответ игрока, который хочет побеждать всегда. И лучшее напоминание о том, что в следующем сезоне будет интереснее.



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