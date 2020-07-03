Трансферный рынок ждёт революция. Приложение на телефоне уже заменяет агентов

За последние годы VAR и Hawk-Eye стали важной частью футбола. Ещё недавно их не было, а теперь без них не представить, например, чемпионат Англии. Многие наслышаны про InStat и WyScout, которые предоставляют статистику тренерам, скаутам и журналистам. А вот технологии, которые внедряются в трансферный рынок, остаются незаметны. Хотя появляются вещи, которые принципиально меняют отрасль.

Приложение для телефонов Transfer Room уже преображает трансферный рынок. Это социальная сеть для директоров футбольных клубов, которые могут напрямую общаться между собой по поводу трансферов. Что-то вроде Tinder, только здесь приложение рассчитано исключительно на узкую категорию людей – боссов команд.



Недавно появился подкаст спортивных юристов Михаила Прокопца и Юрия Зайцева. Они рассказывают, что творится в спорте (преимущественно в футболе), и там хватает информации, которую мало где услышишь. Одним из последних гостей подкаста «SILA Права» стал Олег Яровинский, который работал со Слуцким в ЦСКА, «Халле», «Витессе», а теперь – в «Рубине». Среди прочего Яровинский рассказал и о приложении Transfer Room.



«Это социальная сеть для спортивных и генеральных директоров клубов. Ты можешь напрямую обратиться и быстро узнать, продаётся ли такой-то футболист. Написал в «Вест Хэм», «Эвертон» и «Клуж», а тебе сразу же отвечает человек, который действительно там принимает решения. При этом агенты игрока как были, так и остаются. Они так же звонят и предлагают футболиста», – сказал Яровинский в подкасте «SILA Права».

Посмотреть видео можно на канале «Чемпионат. Подкаст» в YouTube.

Уже по высказываниям Яровинского понятно, что минимум один клуб РПЛ пользуется этой платформой. На самом деле, в Transfer Room представлены футболисты и таких клубов, как «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». По данным the Guardian, в этой социальной сети зарегистрированы и 13 клубов АПЛ – в том числе «Арсенал», «Эвертон» и «Брайтон». А вообще Transfer Room есть у более 550 клубов, которые платят от 165 до 2500 фунтов в месяц за подписку. Сумма зависит от уровня команды. Если ты из Лиги 2 (четвёртый по силе дивизион Англии), то платишь на порядок меньше команд из Лиги чемпионов.

Transfer Room позволяет выбирать футболиста, словно заказывать еду на дом. Только в одном случае ты указываешь параметры пиццы (гавайская с двойным сыром на тонком тесте), а в другом случае – параметры футболиста (левоногий центральный защитник ростом от 185 сантиметров и с зарплатой до 50 тыс. евро в месяц). Кроме того, приложение позволяет находить альтернативных кандидатов по нужным характеристикам. О важности этой функции упоминал ещё Мончи (бывший спортивный директор «Ромы», который сейчас является спортивным директором «Севильи»). Вот что он отвечал на вопрос о функционале Transfer Room.



«Моя стратегия состоит в том, чтобы иметь достаточно вариантов: например, если клуб знает, что я сильно нуждаюсь во вратаре стоимостью от 7 до 10 миллионов, возможно, при переговорах попросят 15 миллионов. В таких ситуациях важно иметь запасной план: у вас должен быть длинный список альтернатив [...] Transfer Room – очень полезный инструмент: чем меньше посредников в сделке, тем меньше затраты», – говорил Мончи в интервью Gianlucadimarzio.com.

И тут важно понимать, что, с одной стороны, агенты никуда не денутся, как сказал Яровинский, но затраты клубов на агентов в то же время снизятся. Часто при трансфере участвует далеко не один агент, а целая группа посредников. Причём все они действительно могут быть задействованы на каком-то этапе. Есть международные компании, которые даже не имея собственных клиентов-футболистов, оказывают консультации и связывают участников рынка. С Transfer Room обширные знакомства агентов перестают играть ключевую роль. Клубы общаются между собой напрямую – в результате меньше побочных выплат. Об этом говорил в том числе спортивный директор «Динамо» Дрезден Кристиан Вальтер.



«Большим преимуществом является скорость заключения сделок. Это тихая революция. Не требуется 3-4-5 агентов. Обращаешься напрямую в клуб. Когда мне нужен игрок, но у меня нет прямого выхода на команду, вот тогда у агентов появляется власть», – сказал Вальтер в интервью the Guardian.



Transfer Room был запущен в 2017 году. Сначала это был сайт, а затем ещё и приложение. За три года платформа помогла осуществить более 300 трансферов. Особенно актуальным приложение стало сейчас. Во время пандемии особо не полетаешь на переговоры, которые всё больше ведутся дистанционно.



Генеральный директор Transfer Room Анкерсен рассказывал, что перед запуском проекта он консультировался с руководителями клубов. Те отвечали, что задумка классная, но функционировать будет только в идеальном мире. Дело в том, что у клубов уже сформировался устойчивый путь взаимодействий на рынке. И всё же клубы перестроились. Анкерсен отмечает, что технологии всё быстрее и быстрее внедряются в футбол. Теперь «Лидс» за пять недель оформляет пять трансферов с посощью Transfer Room, а самое короткое время ожидания на запрос от клуба составило 1 минуту и 52 секунды.