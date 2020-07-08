Ауты – одно из неизученных явлений в футболе. «Ливерпуль» пытается сделать их своей фишкой

Современный футбол переживает аналитический бум. В профессиональных клубах открывается всё больше аналитических отделов, которые пытаются получить для своей команды информацию, которая дала бы ей конкурентное преимущество. Одним из главных тактических трендов последних двух лет является изучение эффективности вбрасываний из-за боковой.

Ауты – это вообще одно из самых недооценённых явлений в мировом футболе. В некотором смысле это закономерно – всё-таки в футбол играют ногами, а не руками. Но в нужных руках ауты становятся действительно грозным оружием, которое может доставить немало проблем обороняющимся командам.

«Сток Сити» с помощью Рори Делапа терроризировал соперников в АПЛ своими аутами в конце 2000-х

В течение нескольких лет в начале прошлого десятилетия «Сток Сити» был кошмаром для многих команд в АПЛ. Тони Пьюлис создал команду из громил, которые уничтожали своих соперников за счёт физической мощи. Они могли терпеливо ждать весь матч, отдавая сопернику владение мячом, а затем заработать стандарт и забить гол, продавив команду соперника. Но стандартное положение можно было ждать долго, а вот вбрасывания из аутов случалось регулярно. Тут в дело вступал ирландский полузащитник Рори Делап – он протирал мяч своей футболкой и забрасывал его прямо в штрафную соперника. Его броски были сильными и в то же время шли на комфортной для партнёров высоте, что приравнивало их к полноценным стандартам вблизи штрафной.

Фото: Сlive Rose/Getty Images

«Рори Делап был просто фантастичен», — говорил Томас Гроннемарк, который сейчас является тренером «Ливерпуля» по вбрасываниям и консультирует в этом вопросе такие клубы, как «Аякс», «РБ Лейпциг» и «Мидтьюлланд». «Его бросок был длинным и сильным и одновременно пласированным и идущим параллельно земле. Это действительно важно. Существует много игроков, которые могут бросить далеко, но мяч летит слишком высоко, поэтому последствия таких вбрасываний намного легче предотвратить», — такую экспертную оценку Гроннемарк давал вбрасываниям Делапа из-за боковой.



Впервые о таланте Делапа футбольный мир узнал в сезоне 2008/09, когда «Сток Сити» играл с «Арсеналом» в АПЛ. «Арсенал» на протяжении всего матча владел мячом и создавал отличные моменты. Но это никак не волновало Рори Делапа: в первом тайме он результативно вбросил мяч на голову Рикардо Фуллера, а во втором с его вбрасывния удалось отличиться Сейи Олофиньяна. Эти два броска принесли «Сток Сити» победу в матче с «канонирами».



После того матча не выдержал даже обычно спокойный и уравновешенный Арсен Венгер: «Это немного несправедливое преимущество. «Сток Сити» использует ту силу, которая обычно не является очевидной в футболе». Понятно, что Венгеру было безумно досадно за то поражение, но француз должен был понимать, что в футболе важна каждая деталь. Вбрасывания из аутов были своеобразным конкурентным преимуществом «Стока», которое позволяло андердогу решать исходы противостояний.



Умение бросать Делап развивал с самого детства. Будучи школьником, он был чемпионом своего округа по метанию копья. Это сильно помогло Рори в профессиональном футболе: его футбольный талант был не очень велик, но Делап спокойно мог бросить мяч на 30 или 40 метров, а скорость его полёта достигала 60 км/ч. При этом каждый раз после его броска мяч приобретал абсолютно непредсказуемую траекторию.



В лице Рори Делапа Премьер-лига получила самого эффективного игрока в плане вбрасываний мяча из-за боковой в истории футбола: ни до, ни после него не нашлось ни одного футболиста, настолько искусно умеющего бросать мяч. Напрямую после аутов Делап ассистировал только пять раз, но в целом «Сток Сити» забил 24 гола из тех ситуаций, когда Делап бросал мяч в штрафную площадь соперника. Этого фантастического показателя Делап достиг всего за шесть сезонов – никто даже близко не стоит с показателем Рори, если речь идёт об аутах. С сезона-2008/2009 ни одному игроку не удалось сделать больше двух ассистов с аутов и ни одна команда не забила больше 12 мячей после их розыгрыша.

Сезон-2008/2009 был первым для «Сток Сити» в АПЛ. Многие ожидали, что «Сток» станет командой-лифтом, но им удалось занять 12-е место, которое считалось успехом для «гончаров». Восемь голов команды в том сезоне были забиты после бросков Делапа из аутов, и эти голы принесли команде семь очков.

Рори Делап Фото: Gary M Prior/Allsport

Несмотря на то что Гроннемарк считает защитника «Ливерпуля» Джо Гомеза футболистом, который вбрасывает из аута не хуже, чем Делап, в современных реалиях очень сложно оказать такое же влияние на игру с помощью аутов, которое в начале прошлого десятилетия было у «Стока». «Эффект Делапа» со временем начал исчезать. Общая результативность «Стока» после вбрасываний из аутов снижалась с каждым сезоном. Команды стали целенаправленно готовиться к этому аспекту игры «Сток Сити», а некоторые из них даже использовали против Делапа неигровые хитрости. Например, сотрудники «Вест Хэма» специально передвигали рекламные щиты ближе к боковой линии, чтобы у Делапа было меньше пространства для разбега.



В следующих двух сезонах с помощью бросков Делапа «Стоку» удалось забить девять голов (пять и четыре). Это тоже достаточно, но все же ощутимо меньше, чем в сезоне-2008/2009. Результаты «Стока» стали ухудшаться. В 2013 году Пьюлис был уволен, а через год карьеру завершил и Делап, который с каждым годом получал всё меньше игрового времени.



Венгер был настолько возмущён тем, что «Сток Сити» так просто может решить игру с помощью аутов, что предложил заменить вбрасывания на введения мяча из-за боковой с помощью удара ногой (как это делается в мини-футболе). Сейчас у Арсена есть влияние, чтобы пролоббировать это правило, но до тех пор, пока это не сделано, у всех команд есть шанс сделать вбрасывания свои настоящим оружием. Достаточно только начать относиться к аутам более серьёзно.

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Дейв Шаллинор бросал ещё дальше Делапа, но был не так популярен из-за того, что никогда не играл в Премьер-лиге

За 10 лет до проявления феномена Рори Делапа своими аутами футбольную английскую общественность поразил Дейв Шаллинор. В 1998 году он побил мировой рекорд по самому дальнему броску мяча из аута – британец сделал бросок на 46,34 метра.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Его способности помогли скромному «Транмир Роверс» навести шороху в четвертьфинале Кубка Англии и финале Кубка лиги в сезоне-1999/2000.



С Дейвом боролись теми же средствами, что применялись и к Рори Делапу: придвигали рекламные щиты вплотную к боковой, а также убирали полотенца с кромки поля.



В конце концов «Транмир» отошёл от этой практики, потому что соперники приспособились к ней и стали более дисциплинированно обороняться внутри штрафной площади. Это сразу же сказалось на результатах команды: в начале 2000-х команда всерьёз претендовала на игру в АПЛ, но затем осела в подвале Чемпионшипа. Сейчас «Транмир» вообще играет в четвёртом по значимости английском дивизионе.

Ауты были одной из самых главных опций в атаке у сенсационной Исландии на Евро-2016

Сборная Исландии приезжала на главный континентальный футбольный турнир в качестве одного из аутсайдеров. Но потрясающая физическая форма и тактическая дисциплинированность помогли исландцам стать самой сенсационной сборной на турнире.



Исландцам также повезло иметь в своей команде эксперта по дальнему броску – Арона Гуннарссона. Он много лет развивал свою технику броска, играя в гандбол, но ценное умение в итоге пригодилось ему совсем в другом виде спорта.



Рой Ходжсон, который тренировал Англию на Евро-2016, перед встречей с Исландией в первом раунде плей-офф сразу же определил главную сильную сторону исландцев. «Мы видели, как исландцы забили гол Австрии после броска из аута, и мы будем к этому готовы».



Но англичане, похоже, не услышали посыла своего главного тренера. Они открыли счёт в матче с пенальти, но исландцам удалось быстро вернуться в игру, когда Гуннарссон опять сильно выбросил мяч в штрафную, и после скидки Кари Арнасона Рагнар Сигурдссон вколотил мяч в пустой угол.



Исландцы в итоге забили ещё один гол и сенсационно прошли в четвертьфинал, где французы уже как следует подготовились к главному оружию исландцев.

Это не сон. Чему на самом деле учит Исландия Они сделали не больше и не меньше, чем могли. Они сделали всё, что могли, меняя реальность под себя.

Томас Гроннемарк – главный специалист по аутам в мировом футболе. В последние годы изучение аутов сильно продвинулось именно благодаря нему

«Большой прорыв в моей карьере случился в начале июля 2018 года, когда Юрген Клопп пригласил меня в «Ливерпуль», — рассказывает Томас Гроннемарк, в данный момент отвечающий за ауты в команде. Тренер из Дании сейчас является ведущим мировым авторитетом в этой области, он помогает футбольным клубам максимизировать свои усилия в изучении этого игрового аспекта.



Когда-то о вбросе мяча из-за боковой линии как о тактическом инструменте никто даже не задумывался. Томас Гроннемарк начал изучать этот аспект, постепенно меняя к нему отношение всего футбольного мира. «Моей целью является помощь моей собственной команде в развитии этого аспекта, но глобально я хочу развивать футбол с помощью вбрасываний мяча из аута», — объясняет Гроннемарк.

«О вбросах мяча из аута говорят ничтожно мало. Мне 44 года, и насколько я помню, никто ни разу в трансляциях на упоминал ауты. А между тем это важная футбольная составляющая, по ней вы можете определить как минимум эффективность противостояния команды прессингу».



«В большинстве команд, будь то любительская она или профессиональная, тренеры учат игроков бросать мяч исключительно вдоль линии. Это худший совет, который можно дать по аутам. Большинство команд при розыгрыше аута просто старается не обрезаться, они даже не пытаются сохранить владение мячом после вбрасывания. Моя философия состоит в том, чтобы наиграть некоторые комбинации, которые позволят команде сохранить мяч и завладеть необходимым пространством».



Когда Томаса назначили в «Ливерпуль», многие недоумевали: действительно ли так ценна роль вбрасывания мяча из аута и сможет ли Гроннемарк привнести в клуб какие-то новаторские идеи.



Хоть «Ливерпуль» и Гроннемарк вытерпели много критики и злословия извне, смеялась последней всё же ливерпульская команда. Красные улучшили многие аспекты своей игры за счёт Гроннемарка, в результате чего им удалось выиграть Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также выдать потрясающие отрезки в АПЛ. В действительности ход с приглашением Томаса стал настоящим аналитическим чудом.

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Какое влияние оказал Гроннемарк на игру красных?

«Всегда трудно в процентном соотношении оценить, насколько клуб стал лучше играть с улучшением того или иного аспекта, но, судя по статистическим анализам, игра «Ливерпуля» действительно улучшилась», — говорит Гроннемарк.

Фото: liverpoolfc.com

Ясно, что Томас верит в свои способности и в то влияние, которое он оказывает на команду, но его вера в собственные возможности отнюдь не слепа. Он подкрепляет свои результаты непредвзятыми цифрами и данными, его философия стала уже неотъемлемой частью «Ливерпуля».



В «Ливерпуле» до прихода Гроннемарка статистика сохранения владения после вбрасывания была не самой впечатляющей. «Ливерпуль» сохранял мяч только в 45,4% случаев и занимал 18-е из 20 мест в АПЛ. С приходом же датчанина процент сохранения мяча после вбросов аутов увеличился до 78%, и сейчас команда лидирует по этому показателю.



Очевидно, что присутствие Гроннемарк в команде влияет на «Ливерпуль» положительным образом чисто со статистической точки зрения. Игроки не только любят его подход и философию, но и также применяют его новаторские идеи на практике.



Гроннемарк улучшил «Ливерпулю» и противостояние аутам со стороны других команд: теперь команда намного лучше готов обороняться после вбрасываний. Но болельщиков в первую очередь интересует количество голов, которое забивается непосредственно после вбрасывания мяча их командой. Томас говорит: «В этом сезоне мы забили 13 голов после аутов на разных участках поля. Причём это не длинные забросы в штрафную площадь соперников, потому что такая игра не стиль «Ливерпуля». Мы могли бы с лёгкостью забить ещё 10 голов за сезон с помощью таких длинных забросов, потому что Джо Гомес делает это действительно на высочайшем уровне – мы видели это в матче Англии и Хорватии чуть больше года назад. Но если вы хотите забить 10 голов за сезон таким образом, то вам придётся делать по 10 таких вбрасываний за матч. Хотим ли мы или болельщики видеть большое количество таких забросов? Нет, потому что это не стиль «Ливерпуля».



Приспосабливаясь к особенностям игры команды, Гроннемарк смог адаптировать свой собственный набор навыков и применить его к «Ливерпулю». Его фанатизм и преданность своему делу доказывает тот факт, что он является обладателем рекорда книги Гиннесса по вбрасыванию мяча: он бросил снаряд на 51,33 метра. А вообще Гроннемарк бобслеист, который изначально не имел никакого отношения к футболу и только после завершения спортивной карьеры обратил внимание на такой неизученный футбольный аспект, как вбрасывания.



Томас чётко знает, как формировать свои идеи в соответствии со способностями тех, кого он тренирует. Работа один на один со всеми игроками дала ему возможность проинформировать каждого члена команды о том, как улучшить свои навыки.



Тренер также убеждён, что все игроки при должном отношении могут усовершенствовать и отточить навык вбрасывания мяча до идеального, даже если изначально игрок вообще не знаком с правильной техникой вброса мяча. «Когда я начал работать в «Ливерпуле» в июле 2018 года, Эндрю Робертсон был не очень хорош в аспекте вбрасывания. Но за короткое время под моим руководством Энди удалось улучшить этот навык до действительно высочайшего уровня. Теперь он понимает, когда лучше вбросить мяч быстро, а когда нужно терпеливо дождаться лучших вариантов для вброса», — говорит Томас.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

«Трент тоже очень сильно прибавил во вбрасываниях, но ему понадобилось для этого больше времени, примерно полгода. Но тут также влияет фактор того, насколько сильно футболист вовлечён в этот процесс».



В датском «Мидтьюлланде» Гроннемарк в основном работал над длинными вбросами из аута. За четыре сезона датский клуб забил 35 голов непосредственно со вбросов. В «Ливерпуле» же он не наигрывает длинные вбросы, а пробует искать более комбинационные выходы из ситуации, так что Томас полон идей и открыт к новым граням познания своей науки.



Томас не связан эксклюзивным контрактом с «Ливерпулем». В европейском футболе он работает на фриланс-основе, помогая с аутами также «РБ Лейпцигу», «Аяксу» и родному «Мидтьюлланду». И это далеко не все клубы, которые консультирует Гроннемарк. Пока его специальность довольно эксклюзивна, но он уверен, что в дальнейшем появится много специалистов в этой области.

Появление в футболе таких специалистов, как Гроннемарк, даёт большой шанс на более глубокое изучение аутов. На данный момент существует очень мало исследований, посвящённых эффективности вбрасываний из-за боковой, но работа Гроннемарка подтверждает, что правильно вброшенные ауты могут помочь команде улучшить качество владения мячом, а это один из важнейших аспектов в футболе.



Понятно, что к броскам на 40-50 метров можно привыкнуть и приспособиться («Сток Сити», сборная Исландии и «Транмир Роверс» — прямое подтверждение), но аутами можно распоряжаться намного умнее – и находить контрприёмы для этого будет гораздо сложнее.